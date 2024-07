Con il segretario della fiom di bologna Simone Selmi cerchiamo di fare il punto sulle vertenze aziendali ancora aperte, sulla vertenza nazionale per il rinnovo del contratto e sui complicati rapporti fra il mondo del lavoro e la politica istituzionale.

Cominciamo intanto con le vertenze aziendali

“Partiamo dalla nuova Marelli Crevalcore. Lì siamo in dirittura d’arrivo, abbiamo gestito la parte sociale del contratto (quella che prevedeva uscite volontarie, prepensianamenti e altro) e ora in Marelli ci sono 152 dipendenti. Con la nuova proprietà dobbiamo poi gestire l’armonizzazione del contratto con quello del metalmeccanici (la precedente proprietà non lo riconosceva) avendo come stella polare la volontà di far crescere l’azienda che nel settore Aotomotive ha ancora un ruolo.

E’ ancora incorso d’opera la questione dell’ex Breda Menarini, ora Industria Italiana Autobus. In questo caso il ministero ha scelto in nuovo partner aziendale, quello che nessuno voleva (ignorando l’interesse di un forte condata di imprenditori emiliani) e le ragioni di quel no erano robuste.

Intanto non era mai intervenuto nel campo della costruzione di autobus (e certo non ci si improvvisa) e se si è arrivati a questa conclusione vuol dire che questo governo per quel che riguarda il trasporto pubblico urbano non ha idee e progetti e preferisce puntare su chi potrebbe pilotare l’azienda verso altri settori.

E fuori da queste due esperienze?

“Abbiamo un settore automotive che investe, lì ci sono accordi importanti che prevedono forti investimenti nei prossimi anni, e mi riferisco alla Ducati. Il settore del packaging ha un po’ rallentato ma abbiamo alle spalle un’oprazione come quella dell’Ima, che ha visto l’ingesso nell’azienda di un fondo industriale per gli investimenti a lungo termine diventadone il principale azionista e portando in dote 60 stabilimente che operano negli Stati Uniti; l’asse delle relazioni sindacali rimane comunque a Bologna.

Altri settori, dall’oleodinamica alle costruzioni sono obiettivamente in fase di rallentamento.

Il settore che non conosce crisi è quello delle armi, dove le aziende hanno portafogli pieni per i prossimi quatto, cinque anni. Mi hanno spiegati gli operatori del comparto cge il calo di ordini si verifica solo quando i governi decidono di spostare risorse dalle armi ai comparti sociali, ma negli ultimi 20 anni non è mai successo…..”

E veniamo al contratto nazionale

“ La trattativa è partita, sapevamo che non era cosa semplice perché si tratta di una proposta che nella sua applicazione, prefigura una diversa società del lavoro e quindi non parliamo soltanto ai metalmeccanici.

Al momento la parte del leone la sta facendo la questione salariale e noi partiamo dalla constatazione che alla luce dei bilanci aziendali fino 2022 c’è stato un aumento di tutti i valori economici e ricordo che quei risultati sono figli anche delle nostre scelte perché per garantire una ripresa rapida insieme ai lavoratori abbiamo deciso di fare scelte che oggettivamente incidevano sulla vita lavorativa, e non solo, di chi lavora nelle aziende. Così abbiamo salvaguardato un patrimonio industriale. Ora è tempo di redistribuire quei vantaggi, perché nel frattempo i prezzi aumentavano e sono cresciuti i bisogni economici delle famiglie. Non basta il recupero inflattivo, va aggiunta una quota di redistribuzione che non può essere fatta azienda per azienda ma ha bisogno di una scelta nazionale.

La moratoria di pace sociale scade in autunno e dobbiamo riaprire il confronto su comparti come automotive e packaging. Poi c’è il tema degli appalti e quello del precariato, questi ultimi temi fondamentali per creare un altro modello di lavorare.Dobbiamo dare soluzioni a quelle figure di lavoratori che finiscono per sentirsi, sulla base della loro condizione lavorativa, estranei al confronto politico e sociale. Il risultato è che lì troviamo le sacche più ampie del non voto.”

(m.z.)