Estate 2024: perché scegliere il Madagascar?

Una vacanza estiva in Madagascar può essere alquanto impegnativa per tempi e costi, ma è destinata a segnare i viaggiatori e le viaggiatrici per il resto della loro vita. Non si può andare via dalla quarta isola più grande al mondo senza essere toccati in profondità dall’esperienza di quei luoghi meravigliosi e unici. È risaputo, infatti, che il paesaggio malgascio è caratterizzato da flora e fauna endemiche che non si trovano in nessun altro paese su tutta la Terra. Non ci si può definire veri esploratori se non ci si organizza per visitare un posto così.

Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per concedersi un viaggio speciale visto che si tratta di un anno bisestile.

I paesaggi unici del Madagascar

Non sono poche le persone che associano al Madagascar l’immagine del viale dei Baobab che si incontrano lungo la Route Nationale 8. In effetti, i 300 esemplari secolari disseminati lungo la strada principale dell’intera nazione sono un esempio perfetto di come il Madagascar sappia offrire paesaggi iconici e quasi interamente incontaminati dalla presenza umana.

Nella nazione si contano più di una cinquantina di parchi e riserve naturali volti alla tutela della biodiversità locale che è considerata dagli abitanti un vero e proprio patrimonio nazionale da preservare. Tra i tanti, il Parco Nazionale dell’Isalo è il più noto per i suoi canyon rocciosi dalle forme più scenografiche.

Le specie animali uniche al mondo

Lemuri, lemuri, lemuri… e ancora lemuri! Il Madagascar è la terra di origine di questi simpatici primati di cui si contano più di 100 specie diverse. Nelle riserve naturali del Paese vivono tanti altri tipi di animali unici che possono essere ammirati solo in loco. Tra camaleonti, gechi, pipistrelli, uccelli e animali marini, c’è di che scoprire.

Il mare e i suoi fondali

Intorno all’isola centrale più grande del Paese si trovano tante altre piccole terre emerse che, in molti casi, formano dei loro piccoli arcipelaghi. Grazie alle splendide spiagge e ai caratteristici fondali in cui fare immersioni (la fauna endemica non si ammira solo fuori dall’acqua), queste isole sono diventate meta del turismo balneare internazionale. La più famosa è probabilmente Nosy Be. Qui si trovano alcuni dei resort da sogno più belli di tutto il Madagascar che offrono anche la possibilità di effettuare escursioni insieme a guide locali. La presenza di quest’ultime è fondamentale per viaggiare in sicurezza.

Le tradizioni locali

Il Madagascar offre testimonianze storiche risalenti a più di due millenni fa. Visitare il Paese significa anche andare alla ricerca del nostro passato come membri della specie umana. Sono tante le popolazioni che si sono avvicendate su quest’isola, tanto che ancora oggi nella nazione sono presenti gruppi etnici molto diversi tra loro. Alcuni sono rimasti profondamente ancorati ai propri usi e tradizioni tant’è che si possono incontrare alcune tribù nomadi. Entrare in contatto con le persone del luogo e la loro cultura è il modo migliore per conoscere e apprezzare il Madagascar.

Di motivi per affrontare quasi 10 ore di viaggio ce ne sono diversi e tutti validi. Di sicuro, il Madagascar saprà ripagare la fatica del viaggio con le sue meraviglie.