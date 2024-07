Imola. “Il Parco delle Acque Minerali è un parco di grande valore e molto amato e frequentato dalla cittadinanza, per questo è stata fatta un’importante azione di riqualificazione che ha interessato l’area giochi, completamente rinnovata, la realizzazione di una palestra all’aperto accessibile, la sostituzione di ponti e passerelle, il ripristino di scalinate e staccionate, e tutta una serie di interventi di pulizia e regimazione delle acque meteoriche necessarie per la piena fruizione del Parco”. Dopo le parole di Legambinete ImolaMedicina e del Comitato Autodromo sul degrado del Parco Acque Minerali, giunge la risposta dell’assessora all’Ambiente Elisa Spada.

In pratica ciò che si poteva fare si è fatto: “Una rigenerazione necessaria per valorizzare e migliorare la fruibilità del Parco che va accompagnata da una manutenzione continua”, per i quali il Comune di Imola “ha investito, dal 2021 a oggi, 350.000euro. A questi interventi si aggiunge il project dell’illuminazione pubblica che nei prossimi mesi consentirà di riqualificare i corpi illuminanti con luci a led, garantendo così maggior efficienza energetica, migliore fruizione in quanto le nuove luci garantiranno una maggiore illuminazione, e minor inquinamento luminoso”.

In merito all’aluvione di maggio 2023, e i danni che ne sono conseguiti, il Comune di Imola “si è attivato per localizzarli, definire gli interventi necessari e comunicarli alla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione, generale Figliuolo, così da poter avere i finanziamenti necessari. Relativamente al Parco delle Acque Minerali è stato chiesto il finanziamento per i danni relativi al Rio Rondinella, in particolare il crollo di inerti, alberature e alcuni blocchi presenti sulle sponde così da poter effettuare la pulizia e il ripristino. Non sono stati chiesti ulteriori finanziamenti in quanto l’alluvione ha prodotto erosioni superficiali e non frane riconducibili al fenomeno alluvionale stesso; in questo senso non sarebbe stato corretto chiederne il finanziamento con i fondi del Commissario nei territori colpiti dall’alluvione”.

Resta il fatto che i percorsi di accesso al Monte Castellaccio, lato ex bambinopoli, sono da tempo interdetti per la persistenza di frane “antiche”, alle quali certamente non hanno fatto bene le piogge del maggio 2023. L’augurio è che anche questa parte del parco prima o poi sia soggetta ad interventi per il ripristino e la messa in sicurezza per garantirne il pieno utilizzo da parte dei cittadini.

Per la pulizia e il decoro “sono stati fatti interventi con Hera per implementare il numero dei cestini presenti e sostituire quelli danneggiati, così da aumentare la possibilità di conferire correttamente. Purtroppo riscontriamo in tutte le aree verdi pubbliche lo scarso senso civico di una parte di persone che non ha rispetto per il bene comune. Su questo aspetto stiamo lavorando molto sulla sensibilizzazione, anche in sinergia con le associazioni del territorio, perché è fondamentale che si riconosca lo spazio pubblico come luogo che incide sulla qualità della vita, della salute e del benessere di tutta la cittadinanza e che, in quanto tale, deve essere rispettato. In questo contesto, si inserisce la recente ordinanza che vieta il consumo di alcol dentro al parco, ad eccezione delle aree dei locali. Si tratta di un ulteriore passo, condiviso con le attività economiche presenti, per contrastare, insieme agli investimenti e ad altre iniziative, l’abbandono dei rifiuti e il degrado. L’obiettivo del Comune è avere un parco all’altezza della sua storia, luogo di benessere, sport e attività all’aperto per tutti e tutte”.