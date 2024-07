Chi ha portato la melanzana in Italia?

La cucina italiana è forse una delle più amate al mondo e regione per regione ci sono specialità che hanno rafforzato la tradizione ai fornelli tipica del Belpaese. Seppur il campanilismo ci porti ad essere molto difensivi verso le nostre specialità, è bene sapere che alcuni prodotti non sono nati qui ma arrivano dai viaggi di esplorazione: ne è un esempio il pomodoro ma lo è ancora di più la melanzana.

Da pasta e melanzane, un classico estivo gustosissimo presentato in varianti come quello alla Norma, all’accoppiata vincente con il pesce spada: questa verdura che raggiunge la maturazione nei mesi più caldi è un must della cucina siciliana… ma non solo. Quando è arrivata in Italia? Chi l’ha portata? Ecco cosa c’è da sapere su questo gustoso ortaggio che conquista persino i palati più esigenti.

Le origini della melanzana

Facciamo un passo indietro: dobbiamo sapere, infatti, che l’ortaggio proviene direttamente dall’Asia e in modo particolare nei territori dell’India e della Cina. Alcune ricerche storiche e documenti hanno mostrato come venisse già coltivata nel 200 a.C. nei territori in cui le popolazioni ne hanno colto le potenzialità per poi iniziare a commerciarle prima nel Medio Oriente e successivamente nel Mediterraneo.

Grazie ai commercianti arabi, la melanzana inizia a diffondersi nel Mediterraneo: è il Medioevo e in questo periodo da molti definito “buio” vengono diffuse nuove tecniche agricole e colture per dare un guizzo alla tradizione food. Mercanti e agricoltori scelgono la Sicilia come terra d’origine di diffusione, probabilmente per il clima particolarmente mite e favorevole. Successivamente, però, ha iniziato a conquistare tutto il resto del continente europeo.

In Sicilia la tradizione della coltivazione della melanzana si è diffusa rapidamente, cogliendone il sapore autentico e la versatilità in cucina: basti pensare che proprio la cucina regionale propone tantissime specialità con protagonista questa verdura. La pasta con le melanzane, la combo con il pesce spada, la parmigiana… sono solo alcuni esempi.

Oggi è diffusa in tutto il mondo e in Italia viene gustata in cotture e formati diversi: fritta, grigliata, al forno, in umido… non ci sono limiti alla fantasia anche se, in combo con la pasta, resta la preferita dagli abitanti del Belpaese.

La melanzana nella cucina italiana

Le melanzane occupano un posto di rilievo nella tradizione culinaria local, conquistando il ruolo di protagoniste soprattutto in alcuni must da provare della cucina siciliana. La regione, essendo stata la porta d’ingresso delle melanzane in Italia grazie agli arabi, ha sviluppato una ricca varietà di piatti che celebrano questo ortaggio.

Uno dei piatti più celebri arriva da Catania: la “Pasta alla Norma” prevede l’uso di melanzane fritte, salsa di pomodoro fresco, ricotta salata e basilico. Un mix che sembra un inno all’estate che fa battere il cuore di turisti e non che restano estasiati dal sapore unico.

Potremmo dire con certezza che la storia della melanzana potrebbe essere vista come un simbolo importante di migrazioni culturali e commerciali, mostrando tutte le potenzialità di un approccio più fusion e globalizzato. La cucina non ha mai mostrato paura di contaminazioni e anzi, le ha favorite permettendoci di raggiungere quello che è l’equilibrio gastronomico e l’estro creativo che rappresentano le specialità italiane nel mondo.