Imola. Sono stati individuati in BE CHARGE SRL (società controllata di ENI Plenitude) ed HERA gli operatori economici, fra quelli che si erano candidati a bando, per l’installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio del Comune di Imola. In particolare, sui tre lotti previsti da gara, BE CHARGE ha ottenuto due lotti ed HERA un lotto; ogni lotto prevede l’installazione di colonnine di ricarica nelle frazioni. Questa scelta, fatta a monte, ha consentito di garantire l’installazione di colonnine di ricarica anche in aree commercialmente meno appetibili ma necessarie per la dotazione di tale servizio anche nelle frazioni.

L’avviso pubblico intendeva individuare soggetti a cui dare in concessione le zone di ricarica previste dal Regolamento per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica e relativo Piano di espansione colonnine elettriche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 163 del 09/11/2023 e con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/04/2024, nonché la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso e delle rispettive connessioni alla rete di distribuzione dei veicoli alimentati a energia elettrica.

Queste nuove colonnine si andranno ad aggiungere alle 21 già presenti tra pubbliche e private ad uso pubblico (da rilievo eseguito a marzo 2023).

L’operatore dovrà garantire per ogni lotto almeno una zona di ricarica attrezzata per la ricarica ultraveloce in corrente continua con potenza maggiore di 100 kW, e le restanti zone di ricarica con prese di ricarica veloce di almeno 44 kW di potenza (almeno 22 kW per ogni punto di ricarica).

La concessione delle zone di ricarica ha durata di 10 anni.

Sono previsti 100 giorni solari dall’aggiudicazione per presentare il progetto esecutivo delle infrastrutture di ricarica previste, previa verifica preliminare con il distributore di zona. Sono previsti, inoltre, ulteriori 100 giorni solari dall’inizio della concessione, per fornire, installare, e connettere alla rete elettrica le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, fatto salvo eventuali necessità del distributore di energia di zona dover infrastrutturale o potenziare la rete di distribuzione esistente.

“Il piano di espansione del numero delle colonnine elettriche a disposizione della città prosegue nei tempi previsti e costituisce un ulteriore valore aggiunto per la mobilità sostenibile nel nostro territorio, aumentando la possibilità di accedere al servizio di ricarica, sia nell’ambito cittadino che nelle frazioni, che è un elemento per noi fondamentale. Questa attività si inserisce in un quadro più ampio di azioni di sistema per promuovere la mobilità sostenibile, come i servizi di bike e car sharing elettrico, l’ampliamento della rete ciclopedonale con l’estensione della rete sia verso le frazioni che nella zona industriale, i sottopassaggi ciclopedonali N8 e Pontesanto, il progetto Bike To Work per gli spostamenti casa-lavoro e quello Cambiamo Rotta per gli spostamenti casa-scuola. Inoltre è particolarmente strategico il coinvolgimento dell’area dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari con la previsione di nuove installazioni, capaci di aumentare la fruizione degli spazi in occasione degli eventi e non solo, anche agli sportivi, i giovani, le personalità e i turisti che arrivano con modalità sostenibili per vivere gli spazi e le numerose occasioni che ci sono”, commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità Sostenibile Elisa Spada.