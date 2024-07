ITAB, società svedese leader Europeo del mercato Retail, è diventata proprietaria al 100% della controllata IRS (Imola Retail Solution) acquisendo il 19% delle quote detenute dalla CEFLA. Ricordiamo che IRS nacque nel 2021 a seguito della cessione da parte della cooperativa imolese CEFLA dell’ex BU Shopfitting al gruppo svedese. Quella cessione fu oggetto di un intenso dibattito e ora che il passaggio di proprietà è completo abbiamo chiesto al vicepresidente di Cefla, Claudio Fedrigo Quali sono le considerazioni della coop a tre anni di distanza dalla cessione.

Dopo tre anni come giudica quell’operazione?



“I risultati consuntivati da IRS hanno confermato la validità dell’operazione; la forza del gruppo ITAB nel settore Retail ha permesso alla New.co di gestire gli asset e le competenze della ex BU Shopfitting in maniera performante. Questo oltre ai positivi risultati economici ha permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati:

portare in utile una realtà industriale in perdita da un decennio

garantite l’occupazione a circa 170 lavoratori

mantenere sul territorio imolese una storica realtà industriale

non disperdere il know-how maturato in 70 anni di attività

migliorare la ricaduta economica sull’indotto locale.”

Una operazione iniziata con delle difficoltà

“All’inizio la proposta di cessione fu fortemente criticata.

Il fatto che non potemmo presentare immediatamente la proposta non agevolò la situazione ma questo era imposto da un accordo di riservatezza (una NDA : Non Disclosure Agreements) che ci obbligava, essendo ITAB una società quotata alla borsa di Stoccolma, di attendere determinati tempi tecnici entro i quali concludere specifiche procedure burocratiche.

Come Cefla eravamo pronti a dare tutte le spiegazioni necessarie, ma all’inizio quello che venne criticato fu il mero concetto di cessione senza che fossero indagate le motivazioni, i contenuti dell’operazione e le modalità di attuazione; una critica che si estese alla CEFLA accusandola di aver abdicato ai propri valori cooperativi per seguire la sola massimizzazione del profitto. Una situazione che rese “difficile” il clima nel quale si avviarono le trattative sindacali per raggiungere un accordo tra le parti.”

Accordo sindacale non necessario ai fini dell’operazione

“La procedura di cessione non richiede necessariamente l’accordo sindacale, questo significa che, qualora non fosse stato raggiunto, Cefla poteva procedere all’operazione in completa autonomia; la nostra volontà era comunque quella di un punto di incontro poiché espressione dell’essere cooperativa, del preferire un modello decisionale collegiale basato su un dibattito aperto e condiviso e perché testimoniava quanto credessimo fortemente nelle potenzialità del progetto. Per CEFLA “avere a bordo” i sindacati era auspicabile per due ragioni:

Primo: i sindacati, nelle assemblee di confronto con i lavoratori, potevano ulteriormente spiegare il progetto industriale sottostante la cessione, ossia tutte quelle condizioni che la cooperativa aveva previsto contrattualmente per mantenere l’attività a Imola; CEFLA infatti:

– affittava ad IRS gli uffici e la fabbrica di Via Selice sede della ex BU Shopfitting

– erogava all’IRS, attraverso appositi contratti, dei servizi generali quali: manutenzione, buste paga, il servizio informatico, ecc.

– distaccava presso IRS circa 27 soci che lavoravano nella ex BU Shopfitting; lo scopo era facilitare l’ingresso della New.co nei nostri flussi e processi e nella gestione delle nostre linee produttive fortemente customizzate.

– ecc.

Secondo: i sindacati avrebbero collaborato con CEFLA nel definire un sistema di tutele, a favore dei lavoratori coinvolti nella cessione, che – compatibilmente alla sostenibilità economica delle stesse – fosse maggior garanzia della conservazione del posto di lavoro a Imola e del mantenimento delle condizioni salariali maturate.

Oggi, alla luce dei risultati conseguiti, sarebbe interessante capire se le critiche ricevute fossero figlie delle lecite preoccupazioni dei lavoratori o se fossero, come ci sembrò all’epoca, anche figlie di preconcetti o posizioni prettamente ideologiche.”

Quali le ragioni di natura ideologica che resero difficile il clima iniziale?

“Prima di tutto occorre ripercorrere il motivo della cessione

Lo farò velocemente poiché già raccontato in una precedente intervista (https://www.leggilanotizia.it/2023/03/16/abbiamo-fatto-la-scelta-giusta/); la scelta di cedere la BU Shopfitting non era maturata dall’oggi al domani ma dopo dieci anni di continue perdite, anni nei quali abbiamo continuato ad investire sul business convinti che le caratteristiche tecniche, innovative e di design dei nostri prodotti riuscissero a scalzare una competizione basata sull’offerta economica più bassa e sui tempi di consegna più rapidi. Non ci siamo riusciti; il mercato Retail ha continuato a considerare in maniera indifferenziata, come semplici “commodity”, qualsiasi tipo di offerta, riconoscendo dei prezzi che non compensavo i costi di struttura, salariali e di welfare della l’ex BU Shopfitting.

Di fronte a questa situazione, comprovata da bilanci ed investimenti, alcune sigle sindacali palesarono apertamente la loro posizione ideologica dichiarando che una operazione di cessione sarebbe stata “normale” ed addirittura “necessaria” per una qualsiasi azienda ma non per CEFLA poiché cooperativa. Questa la ragione principale del clima difficile: come azienda eravamo pronti a trattare con i sindacati per migliorare, modificare, rivedere l’operazione di cessione perché soddisfasse, in maniera sostenibile, le esigenze di tutte le parti coinvolte; non eravamo pronti ad un rifiuto motivato dal solo fatto di essere una cooperativa.”

Cosa risolse questa impasse?

“L’impasse si risolse quando una sigla sindacale ebbe la lungimiranza di sedersi al tavolo delle trattative considerandoci prima di tutto una impresa ovvero una realtà imprenditoriale che, proprio per garantire il raggiungimento dei fini mutualistici, l’erogazione di contributi/liberalità al sociale e per garantire una positiva ricaduta economica sull’indotto locale, doveva prima di tutto generare utili o ridurre le perdite.

Su questa apertura CEFLA e sindacati si riunirono al tavolo delle trattative ed avviarono un confronto animato ma estremamente costruttivo che portò alla firma dell’accodo sindacale e che contemplava tutta una serie di punti a garanzia dei lavoratori interessati dalla cessione:

mantenimento delle medesime retribuzioni percepite in CEFLA

estensione alla New.co del contratto CEFLA di primo e secondo livello

garanzie di riassunzione in CEFLA dei lavoratori in caso, entro un periodo prefissato, il progetto IRS fallisse

ecc.”

Quali conclusioni ha tratto da questa operazione?

“Per qualsiasi azienda le scelte strategiche ed operative sono attuate e scaricate a terra grazie all’attività quotidiana dei lavoratori, questo rende fondamentale il dialogo con le organizzazioni sindacali affinché i diritti e i doveri dei lavoratori guidino il difficile compito di fare impresa. Fatto questo preambolo, più che conclusioni, la vicenda mi ha dato modo di fare alcune riflessioni:

Quando si parla di cooperative si parla di imprese e come tali, per sopravvivere, devono generare utili. La generazione di utili nelle cooperative ha però una valenza diversa rispetto ad altre forme di impresa, infatti le cooperative (e solo le cooperative) hanno l’obbligo di lasciare in azienda il 30% degli utili realizzati. Questo significa che maggiori sono gli utili, maggiore è la quota lasciata a rafforzare economicamente e patrimonialmente la cooperativa e quindi maggiore è la sicurezza sulla continuità aziendale ed occupazionale (I soci CEFLA da anni hanno deliberato, nonostante la legge imponga il 30%, di lasciare in azienda il 50% degli utili realizzati).

La massimizzazione del profitto e quindi dell’utile non è lo scopo sociale delle cooperative; questo però non può precludere alla cooperativa azioni o scelte strategiche volte al suo miglioramento. L’utile alla fine è il mezzo grazie al quale le cooperative possono perseguire i propri fini mutualistici, possono erogare liberalità e contributi alla collettività locale, e possono ridistribuire sul territorio la ricchezza prodotta.

Quello che conta non è la scelta strategica in sé ma il modo in cui è attuata; nelle cooperative ogni decisione deve prevedere azioni guidate dall’etica e dai valori cooperativi.

Facendo riferimento alla cessione dell’ex BU Shopfitting, CEFLA avrebbe potuto semplicemente ricercare sul mercato l’acquirente disposto a pagare il prezzo di cessione più alto; abbiamo invece scelto l’acquirente che, prima di tutto, accettasse il nostro progetto industriale (affitto locali, erogazione di servizi, distacco di ns. soci, ecc.) e gli obbiettivi cooperativi che ci prefiggevamo: tutelare l’occupazione, mantenere l’attività a Imola, migliorare la ricaduta economica sull’indotto locale.

Concludo dicendo che l’equilibrio tra il business ed i valori aziendali è la sfida maggiore che devono affrontare le cooperative di grosse dimensioni e che giornalmente competono con gradi player su mercati internazionali. Una sfida che a mio avviso può essere vinta solo attuando le comuni scelte strategiche (acquisizioni, cessioni, fusioni, operazioni di outsourcing, operazioni di insourcing, riorganizzazioni aziendali, ecc.) nel rispetto del proprio statuto e nel rispetto della propria ragione sociale. Attenersi ai propri valori cooperativi è l’unico modo per superare le posizioni prettamente ideologiche di chi vorrebbe rilegare le cooperative al ruolo di piccole imprese operanti su mercati esclusivamente locali.”

