Imola. Ulteriori disagi per i cittadini che già da un mese sopportano un traffico aumentato nella zona industriale e per recarsi e uscire dall’autostrada. Proprio in un week-end dedicato da molti alle partenze per le ferie, la giunta ha deciso di anticipare la chiusura della via Selice in direzione autostrada già a partire dalle 9 di sabato 3 agosto invece di lunedì 5 agosto come comunicato in un primo tempo. Dunque, la Selice sarà chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni all’altezza del Ponte della Ferrovia, secondo un comunicato del Comune “per permettere a RFI di proseguire con le sue lavorazioni di manutenzione nella parte centrale del sottopasso, a differenza di quanto precedentemente comunicato (lunedì 5 agosto). È stato deciso per cogliere uno sforzo aggiuntivo con la prosecuzione delle lavorazioni anche durante il weekend e proseguire con celerità alla realizzazione dei lavori, che termineranno come previsto entro il 30 agosto (data già fissata, ndr)”.

“Nel frattempo – prosegue il comunicato – tutto sta procedendo come previsto e la sinergia avviata fra gli enti, seppur con un alto livello di difficoltà nel coordinamento, sta funzionando. L’accesso ai residenti e alle attività a nord della ferrovia sarà sempre consentito dall’intersezione con via del Lavoro con il doppio senso di circolazione. Il percorso ciclopedonale sarà sempre consentito o da un lato o dall’altro a seconda di come si sposta il cantiere. Intanto da venerdì 2 agosto riaprirà per la circolazione il sottopassaggio ciclopedonale della stazione dei treni, con l’installazione di una pedana temporanea per il passaggio a mano delle biciclette in vista della conclusione definitiva degli interventi. Un risultato che già da subito torna a semplificare gli spostamenti di chi usufruisce del trasporto ferroviario”.