Avevo messo in programma un ritorno nelle terre della bellissima Sicilia, in questi mesi invernali /ammesso e non concesso che si possa parlare ancora di inverno …), ma non credo ne avrò il coraggio. Il coraggio di tornare a vedere, con ulteriori aggravanti, il degrado, quando non l’abbandono, di una terra tanto bella quanto abbandonata. Mi sarà impossibile girovagare nei dintorni di Ispica, dove non si riesce nel distinguere tra la bellezza del verde e il bagliore della storia, o nel quasi misterioso lungo mare a sud di Siracusa, per non parlare di Modica e della inquietante bellezza di Palermo.

La nostra Sicilia sta morendo di sete: sette mesi (sette!) di totale assenza di pioggia hanno innalzato il drammatico livello della sete già di per sé praticamente endemico in una terra che vede oltre la metà dell’acqua potabile disponibile andare persa non tra la terra, ma tra le mille pieghe dell’inquietante incuria della guida politica unicamente in grado di alzare i propri stipendi (11.100 € lordi annui per un consigliere e 13.800 per il presidente regionale o di giunta).

Così, tutti i già risicati specchi d’acqua della regione, stanno raggiungendo livelli quasi insignificanti se non già praticamente secchi, a cominciare dallo specchio di Ogliastro a quello di Disueri (che passeggiata lungo le sue rive!!) fino a quello artificiale della diga Nicoletti. Stessa sorte per il Fanaco, fonte di ricchezza per tutta la coltura circostante: dai 20.000.000 di metri cubi a qualche ristagno qua e là.

Le mutazioni climatiche stanno apportando i loro gravi effetti su di una terra capace solo di incuria, incompetenza e interessi di parte. Bilanci dorati per le produttrici di acque minerali e per le cisterne affari lucrosi. Queste ultime, da sempre notoriamente presenti dove i rubinetti tacciono o funzionano a giorni alterni e per poche ore.

Tra la mia bellissima e maltrattata Sicilia e la costa Calabra il progetto di un fantasmagorico ponte sospeso che finirà per costare il doppio (e forse più ancora) di quanto previsto, considerate le spese folli già sostenute in assenza di un vero e definitivo progetto. Un’immagine molto simile ad un miraggio: un ponte per portare energia ad una terra che di tutto ha bisogno tranne che di un fantasmagorico ponte sospeso.

(Mauro Magnani)