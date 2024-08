“In mezzo scorre il fiume” ci propone una serie di appuntamenti ferragostani nei quali la tradizione si incontra con la contemporaneità, in una meravigliosa varietà di lingue e culture dei nostri territori: radici che ci fanno viaggiare nel tempo e nello spazio.

Il programma

Giovedì 15 agosto – Piazza di Sassoleone

“Radici”. Luisa Cottifogli (voce, campionatore), Vincenzo De Ritis (fisarmonica), Gabriele Bombardini (chitarre, live electronics).

Ore 16.30 – Dalla piazzetta di Sassoleone parte un’escursione nei castagneti a cura della Polisportiva locale.

Ore 19 – Cena presso gli stand gastronomici e mercatino di artigianato e produttori locali

Ore 21 – “Radici”, un concerto fra lingue e dialetti, con Luisa Cottifogli, il fisarmonicista abruzzese Vincenzo De Ritis e il chitarrista romagnolo Gabriele Bombardini,

Sulla piazza è presente un mercatino di artigianato e produttori locali, con stand gastronomici allestiti dalla ProLoco e menù vegetariano presso il ristorante Aurora a partire dalle 190.

Lo spettacolo

Luisa Cottifogli, artista della voce nata in Trentino da mamma friulana di lingua slovena e padre marchigiano, romagnola di adozione, riunisce Vincenzo De Ritis, pianista e fisarmonicista abruzzese, assieme al chitarrista compositore che da anni collabora con lei in vari progetti: Gabriele Bombardini.

Dal loro incontro nasce un viaggio fra le tradizioni musicali italiane, attraverso le minoranze linguistiche e i dialetti regionali, ma sempre attraverso un linguaggio contemporaneo. Si parte dalla Romagna e dall’Abruzzo per poi approdare alla valle del Natisone dove tuttora si parla un dialetto sloveno, si arriva alle tonnare di Sicilia molto vicine al nord-Africa e si naviga verso la Sardegna.

Questo concerto è la ripresa del progetto “Aiò Nenè (vengo dal nord ma sono del sud)” commissionato alla Cottifogli dalla ORF (radio nazionale austriaca) durante la sua permanenza in India. Il progetto ha circuitato fra il 1999 e il 2002 in vari festival internazionali con tour fra India (Jazz Yatra Festival), USA, Austria e Italia. Ora il progetto viene rivisto in trio. Rappresentare l’Italia con la sua variegata biodiversità linguistica e musicale è un messaggio di pace e rispetto per le culture diverse con le quali veniamo a contatto ogni giorno.

Venerdì 16 agosto – Villa Sassonero (Monterenzio), agriturismo “Il Prato degli Angeli”, santuario di San Mamante

Antica processione di San Mamante, con la partecipazione di Vincenzo De Ritis (fisarmonica)

Ore 20 – Partenza processione dall’agriturismo

Ore 20.45 – arrivo e messa al santuario

In località Villa Sassonero (Monterenzio) tradizionale pellegrinaggio con la statua di San Mamante, dall’agriturismo “Il Prato degli Angeli” fino all’antico santuario dedicato al santo, dove si svolge la messa. Il fisarmonicista abruzzese Vincenzo De Ritis accompagnerà la processione e la messa.

La facile camminata dura all’incirca 40 minuti, metà su strada asfaltata e metà su sterrato in salita.

Mamete o Mamante di Cesarea, noto anche con molti altri nomi (san Mamas nel Martirologio Romano, Mamette, Mamaso, Mama, Mommè, Mamolo, Mamede, Mamma, Momà, Mammete, Amate) è uno dei santi più popolari dell’Oriente bizantino. In Italia il santo è particolarmente venerato in Emilia Romagna, in Toscana e nel milanese, nella Brianza, nel Comasco e nel Canton Ticino.

San Mamante è patrono delle balie, perché gli animali lo nutrirono con il loro latte, e protettore degli animali. Il suo culto è particolarmente diffuso in ambienti pastorali, spesso rappresentato come un fanciullo circondato da leoni. Probabilmente in seguito al legame che la tradizione istituisce tra questo santo e il latte in Brianza e in altre zone italiane egli è particolarmente venerato dalle puerpere, che lo invocano per avere latte a sufficienza per le loro creature (il pan di fioeu). Nella chiesa di Zoccorino san Mamete viene raffigurato nell’atto di offrire latte ad una madre che gli presenta il figlio. Viene riferito un particolare rito, in uso fino a non molto tempo fa: le puerpere che temevano di non avere latte portavano in chiesa del pane e del formaggio e, dopo averli appoggiati per qualche tempo sull’altare, uscivano e donavano il pane e il formaggio al primo passante che incontravano.

San Mamante viene invocato durante il periodo dell’allattamento dei bambini, contro i dolori delle ossa e per la guarigione delle fratture.

Sabato 17 agosto – Rifugio “I Diacci”, passo della Sambuca (Palazzuolo sul Senio FI)

“Le vie dei canti” con Maurizio Geri (voce, chitarra).

Ore 9.30 – partenza escursione dal parcheggio del rifugio “I Diacci” in prossimità del passo della Sambuca.

Ore 12.30 – arrivo al rifugio e pranzo

Ore 15 – “Le vie dei canti”, un concerto che Maurizio Geri dedica ai suoi Appennini

Un trekking che ci porterà alla scoperta dell’Appennino tosco-romagnolo, in Alto Mugello e poi delle tradizioni musicali della montagna toscana, reinterpretate da uno dei suoi migliori artisti,

Il percorso a piedi è adatto ad escursionisti mediamente allenati e abituati a camminare su sentieri di montagna (lunghezza: 6,5 km, dislivello 350 m., durata 2 h ca., più il ritorno al parcheggio dal rifugio ca. 40 minuti). In alternativa si può arrivare al rifugio lasciando l’auto al parcheggio dei Diacci in prossimità del Passo poi scendendo a piedi su strada forestale in 30 minuti. Chi necessiti di navetta può telefonare al rifugio.

Maurizio Geri in “Le vie dei canti”

Il concerto propone un viaggio musicale attraverso il patrimonio tradizionale della montagna pistoiese e la canzone d’autore, raccontando con canzoni vecchie e nuove il territorio e la storia dell’ Appennino toscano. Questo è il punto di partenza che permette di aprire il ventaglio su temi diversi, passati e presenti. Dai cantastorie e poeti improvvisatori fino alle forme moderne di struttura e composizione ispirate alla scuola cantautoriale italiana ed alla odierna world-music.

Geri ha portato in vari paesi del mondo la sua musica, sia in progetti propri che in collaborazione con Riccardo Tesi (Banditaliana, Bella Ciao …).

Domenica 18 agosto – Imola, Parco Acque minerali, Monte Castellaccio

“Un’arpa celtica all’alba”, escursione e concerto con Marta Celli all’arpa.

Ore 5.30 – partenza per Monte Castellaccio da viale Romeo Galli, angolo via Atleti Azzurri d’Italia

Ore 6.20 – concerto di Marta Celli, ritorno con riconoscimento piante a cura di Luisa Cottifogli.

Si parte per una breve passeggiata prima dell’alba, con un percorso che sale al Parco delle Acque Minerali, il polmone verde storico di Imola, di indubbio valore botanico e storico. Il Parco si trova a poca distanza dal centro della città ed è oggigiorno interamente circondato dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Ebbe origine dalla scoperta del dott. Gioacchino Cerchiari, avvenuta nel 1830, delle sorgenti curative di acque sulfuree che resero il luogo immediatamente popolare.

Risale invece al 1871 la prima sistemazione dell’area in un vero e proprio parco, con la realizzazione di viali e aiuole secondo il modello detto “all’inglese”. Attualmente il parco ha un’estensione di 11 ettari ed ha un ricco patrimonio di specie arboree, sia autoctone che esotiche.

Sul Monte Castellaccio, una bassa collina che sorge alla sommità del Parco, era presente un villaggio dell’età del Bronzo abitato dal 1700 al 1150 a.C., il quale fu scoperto e studiato da Antonio Scarabelli che ne condusse gli scavi secondo il metodo stratigrafico.

Il villaggio era formato da una dozzina di capanne rotondeggianti, all’interno delle quali avveniva anche la macinatura dei cereali e la preparazione del cibo. Gli abitanti erano dediti all’agricoltura e all’allevamento di pecore, buoi, maiali e cavalli.

Su Monte Castellaccio incontreremo Marta Celli con la sua arpa celtica, la quale ci aiuterà a connetterci con l’anima di questo luogo antico allo spuntar del sole, riportandoci ad un tempo nel quale il suono sorgeva dal silenzio.

L’artista con arpa e voce interpreterà vari brani tradizionali ispirati all’elemento “acqua”, così in sintonia con il suo strumento, e le tematiche legate ai fiumi e al mare fluiranno da una costa all’altra dell’Europa, dalle terre celtiche al Mediterraneo.

