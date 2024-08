Dozza (Bo). Conclusa l’esperienza decennale del consiglio diretto dalla presidente Simonetta Mingazzini, con risultati eccellenti rimarcati anche nei contenuti della mostra “Fondazione Dozza Città d’Arte 2014-2024, 10 anni di sfide” visitabile fino al prossimo 1°settembre in Rocca, inizia pper ala Fondazione un nuovo corso con la presidente Lisa Emiliani.

Il sindaco Luca Albertazzi (proprietario della fortezza e socio fondatore della realtà di gestione nata nel 2003, ndr) ha diramato un avviso pubblico per identificare i profili più adatti a proseguire il percorso. Nove le candidature pervenute agli uffici dell’ente di via XX Settembre tra i quali, dopo attenta valutazione in termini di competenze, esperienze pregresse in ambito culturale e conoscenza del settore d’azione con particolare rilievo per la realtà dozzese, sono stati individuati i sei nuovi componenti del direttivo: Lisa Emiliani, Eleonora Gardenghi, Lucia Vanghi, Riccardo Francone, Ivan Cavini e Matteo Bacci. Dopo la firma sull’atto di nomina da parte del primo cittadino e l’insediamento dei membri, nel corso della prima seduta del consiglio è stata votata all’unanimità nel ruolo di presidente Lisa Emiliani.

La Emiliani, classe 1980, è laureata in Conservazione dei Beni Culturali. Da vent’anni opera sul territorio in ambito culturale per varie realtà museali e non. È formatrice, atelierista, maestra d’arte alla Scuola d’Arte e Mestieri di Massa Lombarda, organizza e gestisce eventi culturali per molti enti pubblici tra le province di Ravenna e Bologna. Esperta di didattica museale, da anni conduce ricerche e studi su rocche e castelli in particolare legati alla figura di Caterina Sforza. Collabora con la Fondazione Dozza Città d’Arte e con il Comune di Dozza dalla prima edizione di Fantastika, biennale d’illustrazione fantasy.

Carriere di rilievo anche per tutti gli altri consiglieri. Eleonora Gardenghi, dozzese doc con un posto tra le fila del Gruppo bandistico folcloristico del paese, è laureata in Conservazione dei beni culturali indirizzo storico artistico con tesi in museografia e museotecnica. Per lei anche la pluriennale esperienza nella cura, allestimento, gestione e servizio di accoglienza di mostre, conferenze ed eventi all’interno di spazi museali e sale espositive.

Torna nel borgo Lucia Vanghi. Come restauratrice e docente di restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, infatti, ha organizzato cantieri scuola dedicati ai murales del posto sui quali ha incentrato anche convegni e pubblicazioni. Nelle ultime edizioni della Biennale del Muro Dipinto, poi, ha individuato giovani restauratori per dare sostanza al percorso di conservazione dei capolavori impressi sulle abitazioni del centro storico. Senza dimenticare l’attività di conservazione dell’arte pubblica, l’organizzazione di Giornate studio sull’arte contemporanea e la guida dell’associazione ‘Amici della Certosa di Bologna’.

Riccardo Francone, prima assessore poi sindaco per due mandati a Bagnara di Romagna, è docente di materie letterarie e di latino in un liceo. Il legame con Dozza è maturato durante la sua esperienza amministrativa con l’avvio di sinergie in ambito turistico-culturale, la condivisione di aspetti storico-architettonici ed il comune ingresso tra ‘I Borghi più belli d’Italia’.

Francone, che ha operato da primo cittadino bagnarese con tanto di delega alla cultura coordinando pure il noto Popoli Pop Cult Festival, è stato sindaco referente per le politiche culturali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Dal 2018 al 2023, inoltre, ha rivestito la carica di consigliere provinciale delegato alla cultura per la Provincia di Ravenna e quest’anno ha fondato e presiede l’associazione ‘BagnaraEventi’.

Ivan Cavini è un artista noto al grande pubblico soprattutto per le sue illustrazioni e i suoi progetti artistico-culturali a tema fantastico.

Ideatore e coordinatore della Biennale d’illustrazione FantastikA, ha lavorato nel borgo per dare vita al Centro studi Tolkieniani ed al Cammino dell’Anello. È direttore creativo del Greisinger Museum svizzero, docente alla Nemo Academy of Digital Arts di Firenze ed ha collaborato come volontario a diverse edizioni del Muro Dipinto. Portano la sua firma l’esecuzione pittorica sulla colonna di Tornquist, il murales con lo stemma comunale nella sala del consiglio del municipio ed il manifesto del Muro Dipinto del 1997. Per lui anche un posto nella Commissione Inviti della kermesse d’arte del 2015 e del 2019.

Matteo Bacci, laureato in conservazione dei beni culturali nel 2004, è specializzato in storia dell’arte medievale e moderna. Organizza eventi culturali, tra cui mostre, conferenze, visite guidate e rievocazioni storiche in tutta l’area regionale, ed è autore di diverse pubblicazioni. Tra le ultime attività svolte a Dozza figura la collaborazione per la realizzazione della mostra e del catalogo ‘Eleganti per sempre’.

“L’ultimo decennio della Fondazione ha saputo, rispetto al passato, imprimere una nuova energia e una nuova prospettiva in ambito di gestione della Fondazione Dozza Città d’Arte e nello sviluppo delle politiche turistiche-culturali da parte della nostra amministrazione – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Il tutto incastonato in un periodo storico tutt’altro che agevole. Abbiamo introdotto un nuovo metodo nell’operatività di un’azienda pubblica di proprietà comunale e portato nuova linfa, anche in termini di assunzione di personale, spalancando le porte della Fondazione a tutti coloro che avevano idee e progetti valenti senza alcun filtro di matrice politica o altro”.

E ancora: “Tutti gli indicatori di analisi rimarcano lo straordinario lavoro svolto dal direttivo uscente, guidato dalla residente Simonetta Mingazzini. Esprimiamo gratitudine e riconoscenza a lei, a Francesca Grandi, a Fabrizio Grisoni e a Giuseppe Fausto Modugno. Il percorso realizzato resterà per sempre impresso nella storia di Dozza. Ora si apre un nuovo capitolo che, partendo dai risultati ottenuti, ambisce a nuovi, importanti obiettivi. Riponiamo la nostra massima fiducia nelle competenze dei membri individuati e nominati al termine di un bando che ha riscosso ben nove adesioni, numero mai raggiunto in precedenza”.

“Le figure selezionate vantano competenze ed esperienze importanti e, cosa non secondaria, conoscono bene la realtà di Dozza per una serie di relazioni pregresse fruttifere e continuative . conclude Albertazzi -. Da un lato c’è la necessaria continuità ma dall’altro dovrà esserci l’ambizione di elevare ulteriormente l’asticella attraverso un lavoro di squadra che comprenderà pure il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, del tessuto sociale, turistico e culturale del territorio. Puntare a nuovi traguardi, di respiro nazionale e internazionale, che Dozza ha nelle sue corde”.

La minoranza: “La solita farsa”

Polemica la lista Cambiamento che parla di una “solita farsa” in quanto il sindaco “ha voluto far credere che avrebbe scelto i componenti del consiglio direttivo sulla base di un Avviso pubblico e degli indirizzi definiti dal consiglio comunale. Non solo ha deliberato l’Avviso in fretta e furia, senza promuoverlo adeguatamente, ma ciò che più appare inaccettabile è la scelta dei nominativi, scelti tra soltanto nove curriculum per sei posti a disposizione. Per di più, in origine, trattandosi di una Fondazione, venivano lasciati liberi alcuni posti per eventuali soci privati apportatori di finanziamenti. Ma non possiamo pretendere che il sindaco voli alto, ormai lo sappiamo preferisce il piccolo ‘cabotaggio’ senza ambizione”.

La scelta del sindaco per Cambiamento “dimostra che tutto è stato pilotato per nominare amici di amici e sostenitori di Progetto Dozza. Sarebbe stato tutto più accettabile se ci fosse stata trasparenza e chiarezza politica, senza prendere in giro i cittadini di Dozza. L’opposizione aveva chiesto di partecipare alla selezione dei candidati, ma era arrivato il diniego del sindaco con la risibile argomentazione che è prassi consolidata in tutto il circondario di escludere le opposizioni da queste scelte”.

“Tra l’altro avendo deciso di aumentare il numero dei consiglieri avrebbe avuto lo spazio non solo di accettare il contributo delle opposizioni come componente fondamentale di una comunità, in una Fondazione che si occupa di rilanciare Dozza come Città d’arte, ma anche di individuare personalità di alto profilo culturale e manageriale con relazioni regionali e nazionali”