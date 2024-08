Castel San Pietro Terme (Bo). Serata da non perdere giovedì 22 agosto alle ore 21 al Parco delle Terme. Per l’ultimo degli appuntamenti proposti da Emilia Romagna Festival nel territorio castellano, organizzati con la collaborazione del Comune di Castel San Pietro Terme e delle Terme di Castel San Pietro, il concerto “Rhapsody in Blue”, celebrations per il centenario dalla prima esecuzione della “Rapsodia in blue”, con il Gershwin Quintet e Sara Jane Ghiotti, ci condurrà in un affascinante «viaggio nel tempo, nel cuore della Grande Mela degli anni ’20, tra ritmi incalzanti e melodie intramontabili».

“Il concerto – spiegano gli organizzatori di Emilia Romagna Festival – è un omaggio al genio di George Gershwin e alla sua celeberrima, all’epoca sperimentale, ‘Rhapsody in Blue’, proponendo i brani che furono eseguiti durante quel concerto storico del 12 febbraio 1924, all’Aeolian Hall di New York, durante il quale la Rapsodia venne eseguita per la prima volta dalla Palais Royal Orchestra, diretta da Paul Whiteman, con Gershwin solista. Ogni pezzo sarà arricchito dagli arrangiamenti unici per quintetto, creando un ponte tra il passato e il presente, nel ricordo di questo iconico concerto del 1924, intitolato ‘An Experiment in Modern Music’. Un viaggio nel tempo, nel cuore della Grande Mela degli anni ’20, tra ritmi incalzanti e melodie intramontabili”.

Gershwin Quintet

Quattro saxofoniste e una pianista si incontrano in un progetto unico nel suo genere che rende omaggio al compositore statunitense George Gershwin. Un progetto all’insegna della musica americana, reinterpretata da un ensemble inedito tutto al femminile.

Il quintetto, che per l’occasione si esibisce con la cantante Sara Jane Ghiotti, è composto dalle musiciste: Letizia Ragazzini sax soprano, Mariella Donnaloia sax alto, Isabella Fabbri sax tenore, Laura Rocchegiani sax baritono, Maria Giulia Cester pianoforte.

Ulteriori info: https://www.emiliaromagnafestival.it/2024/04/23/gershwin-quintet/

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti (non è prevista la prenotazione).

Il concerto sarà preceduto alle ore 19 da una passeggiata filosofica a cura di Gianmaria Beccari (prenotazioni a Erf 0542.25747).

Alle ore 19.45 è possibile partecipare a una degustazione e aperitivo presso Gastarea Bistrot (prenotazioni al numero 051.6943051).

Inoltre dalle ore 17 alle 19, proprio in occasione di questo concerto, ultima opportunità per visitare la mostra “Beati gli umili – I Promessi Sposi in creta” di Gianni Buonfiglioli, organizzata dall’associazione culturale “Terra Storia Memoria”, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, all’interno della Cappella delle Terme di Castel San Pietro con ingresso libero e gratuito (entrata accanto al ristorante dell’Hotel Terme).

Associazione Emilia Romagna Festival (via Cavour 48, Imola): tel. 0542.25747 – [email protected] – https://www.emiliaromagnafestival.it/

Info sugli eventi dell’Estate castellana sui canali web istituzionali del Comune di Castel San Pietro Terme: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it – https://www.facebook.com/cspietro/ – https://www.youtube.com/comunecspt – https://www.instagram.com/comune_castel_san_pietro_terme/