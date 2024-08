Imola. Tutto pronto per l’8ª edizione dell’Historic Minardi Day che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 agosto, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La kermesse ideata dalla famiglia Minardi, in collaborazione con Formula Imola, è pronta a riaccendere la passione delle migliaia di appassionati (nel 2023 furono oltre 14.000) che, grazie al biglietto unico acquistabile su TicketOne potranno accedere alle aree più esclusive dell’impianto vivendo da protagonisti la manifestazione.

Ad oggi sono oltre 430 le vetture iscritte, che nelle numerose sessioni (quindici turni per ciascuna giornata), si alterneranno in pista. Oltre 20 le monoposto di Formula 1 tra le quali le Tyrrel P34 a sei ruote, la Embassy Hill GH2 del 1975 (pezzo unico al mondo costruito da Graham Hill nel 1975 per la stagione di Formula 1 1976. Avrebbe dovuto sostituire il modello precedente, la Hill GH1, nata come Lola T371. I test a Silverstone e Paul Richard avevano dato riscontro positivi e il team si preparava positiva. Purtroppo l’incidente aereo in cui persero la vita lo stesso Hill, insieme a Tony Brise, Andy Smallman e Ray Brimble, portò all’interruzione del progetto GH2), March Beta 761 del 1976, Theodore TR1 del 1978, Merzario A3 del 1979, Shadow, Ensign, Arrows, Wolf, Monteverdi, Fondmetal, Minardi, Ferrari, McLaren Mp4-14 (replica), due Williams FW33 solo per citarne alcune (l’entry-list è in continuo aggiornamento).

Non mancheranno le vetture di Formula 3 come la March 743 1974 con la sua livrea verde-oro, la Lola T 620, Auto GP Lola B02/52, le Formula Junior, Formula Italia, Formula Abarth, Formula Ford, GP2, F. 3000, Prototipi tipo Lucchini Alfa Romeo, SR2, P392 dall’iconica livrea Martini Racing, Champan TR36, Chevron, McLaren, Radical, Osella e vetture sport e GT storiche che nella storia hanno contribuito in modo determinante a formare grandi campioni, anche grazie all’importante e determinante contributo della Scuderia Tazio Nuvolari. La Scuderia del Portello Alfa Romeo sarà protagonista con otto gioielli del suo Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione tra cui monoposto Formula Alfa, Giulia TZ, 75 Superturismo, GT2000 e le esclusive Belinetta Effeffe Cars e Prototipo barchetta Effeeffe Cars. La presenza del marchio del Biscione è arricchita dalla partecipazione del R.I.A.R (Registro Italiano Alfa Romeo). In pista anche le straordinarie supercar e hypercar Porsche, Pagani, Dallara, Lamborghini e PJ01. Sono solamente alcune delle vetture protagoniste all’Historic Minardi Day 2024.

L’intenso programma dell’ottava edizione dell’Historic Minardi Day è arricchito anche dall’Aci Storico Festival con il raduno Terre di Romagna, manifestazione organizzata da Ac Ravenna, in collaborazione con Aco Storico in programma domenica 25 agosto e aperto alle auto classiche immatricolare entro il 1993. Dopo un’esposizione delle auto storiche all’interno del paddock, i 100 equipaggi partiranno domenica mattina alle 10.30 in direzione Faenza (direzione Museo Internazionale delle Ceramiche con visita alla Mostra “Gio Ponti. Ceramiche 1922-1967”) per un tour che interesserà i centri di Errano, Brisighella e Riolo Terme. La giornata si concluderà con la tanto attesa parata in pista. Infatti, alle 18 le auto storiche sfileranno sull’asfalto del circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, al seguito della Safety Car.

Oltre all’attività in pista non mancheranno gli appuntamenti presso la sala conferenze con numerose e immancabili presentazioni di libri in compagnia dell più autorevoli firme del Motorsport, conferenze, talk show, proiezioni di docu-serie e premiazioni. Sabato 24, alle 13:10 in occasione della foto con tutti i protagonisti, sarà assegnato il Premio “Memorial Nando” e sarà aperta la corsia-box per la pitwalk (fino alle 13:45). Tanto intrattenimento nell’area Paddock con simulatori professionali, villaggio automobilia, mostra LEGO® e piste Policar. In virtù della concomitanza col Gran Premio d’Olanda di Formula 1, saranno allestiti maxischermi per seguire tutte le fasi del 14° appuntamento del mondiale. Inoltre per tutto il fine settimana sarà proiettato, nel paddock, il quarto episodio della docu-serie dedicata alla vita e alla carriera di Roland Ratzenberger, realizzata dal regista tedesco Peter Levay.

Scopri il programma su www.minardiday.it e www.autodromoimola.it