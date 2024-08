Castel San Pietro Terme (Bo). Un prezioso opuscolo con le ricette storiche della gastronomia locale per festeggiare il Settembre Castellano 2024 ed i 70 anni della Carrera. La farmacia comunale dell’ospedale, targata Sfera, si prepara a celebrare la settimana clou dell’intrattenimento e della tradizione alle latitudini della città termale con una bella novità.

Si intitola “Ricette in farmacia” la raccolta di oltre una ventina di segreti culinari tipici della zona, stampata in mille copie grazie al contributo di Sfera che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, tramandati di madre in figlia nel corso del tempo. Qualche esempio? Gli ottimi Cannelloni di Lucia, cuoca castellana del secolo scorso, o l’Arrosto Morto preparato tra bollitura e brace. Ma anche i tortelloni, la ciambella, i tanti dolci portati in tavola nei giorni festivi e la triade Saba, Sapore e Sughi basata sull’inconfondibile gusto del mosto fresco appena pigiato nei campi durante la vendemmia.

Il prontuario, che sarà dato in omaggio a tutti i clienti della farmacia comunale dell’ospedale nel corso della settimana che va dal 2 all’8 settembre in concomitanza con le tante manifestazioni in programma in terra castellana, è frutto di un meticoloso lavoro di ricerca, condivisione e valorizzazione di memoria collettiva in sinergia con alcuni cittadini.

Il tutto corredato da un’appendice, rinominata per l’occasione ‘Spinta alla digestione’ per richiamare la gestualità tipica dell’affascinante Carrera Autopodistica prossima ad un anniversario storico della sua lunga esistenza, con i consigli pratici delle farmaciste relativi a piante ed erbe che favoriscono un corretto processo digestivo.

“Ricette tipiche del nostro territorio che abbiamo voluto raccogliere in questa pubblicazione con l’intento di salvaguardare quella parte di patrimonio storico che interseca cucina e tradizioni – spiega la dottoressa Francesca Camilla Marocchi, direttrice della farmacia -. Abbiamo giocato con il titolo dell’opuscolo perché in farmacia, solitamente, le ricette sono quelle mediche e non culinarie. Ecco perché, a conclusione dell’opera, abbiamo inserito anche qualche nostro utile consiglio per una buona digestione. In questo modo vogliamo festeggiare i 70 anni della Carrera e l’arrivo di un’altra edizione del Settembre Castellano. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato alla cernita delle ricette e a Sfera, realtà sempre attenta alle esigenze del territorio di riferimento, per l’immediato sostegno al progetto”.

Per Roberto Rava, presidente di Sfera, si tratta di “una bella iniziativa che contribuisce a mantenere vivi il sapere e le tradizioni, tramandate di generazione in generazione, che appartengono all’essenza più genuina del territorio. Ringrazio la dottoressa Marocchi e la farmacia comunale per un’idea che, come Sfera, abbiamo deciso di sostenere con orgoglio anche alla luce del suo importante valore culturale. Una pubblicazione, omaggiata alla clientela, che si inserisce con piacere in un periodo di festa e di ricorrenze significative per la storia della città termale”.