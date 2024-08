Imola. Da diversi giorni c’è un clima di allerta su una possibile recrudescenza del Covid. Una sorta di passaparola che crea na certa preoccupazione. In effetti i casi sono cresciuti, a confermarlo lo stesso direttore del dipartimento Medico – Oncologico dell’ospedale di Imola, nonchè direttore della Medicina B, Stefano Pasquali. “Sì, in effetti i casi sono aumentati negli ultimi mesi, anzi potrei dire che sono anche sottostimati perché le persone non fanno più il tampone, ma nello stesso tempo posso rassicurare che non vi è nessuna emergenza. Anzi parliamo di una variante molto tranquilla rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza. Io stesso sono stato positivo la settimana scorsa, tre giorni di raffreddore e un po’ di mal di gola, poi tutto si è normalizzato. Oserei dire che al momento è un’influenza piuttosto lieve, abbiamo visto delle influenze invernali molto più brutte. Niente di preoccupante quindi”.

I dati

Rispetto ai 3 casi positivi registrati a giugno, ne sono stati segnalati 62 a luglio e ad oggi sono 91, segno di una circolazione sostenuta. I dati sono del dipartimento di Sanità pubblica provenienti in gran parte dalla registrazione dei tamponi effettuati in farmacia o dagli autotest che sono caricati dai cittadini tramite fascicolo elettronico. Al momento sono invece 15 le persone ricoverate in ospedale, nessuna in Terapia intensiva. “Per questi quindici casi la gran parte non ha problemi, si tratta spesso di riscontri occasionali dovuti al fatto che, ad esempio, in caso di trasferimento in casa di riposo abbiamo ancora l’obbligo per legge di fare il tampone. I pochi casi che creano qualche preoccupazione sono di persone anziane che hanno già molte gravi problematiche che nulla hanno a che fare con il covid”.

E’ chiaro che comunque questa situazione crea un po’ di disagio nella struttura ospedaliera. “In effetti, nel passato vi era un reparto dedicato ai malati di Covid dove la persona veniva isolata, che oggi non è più giustificato, quindi sono sparsi nei diversi reparti, chiaramente in camere isolate, ma qualche problema di gestione dei posti letto lo crea”.

Il futuro

Ma cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? “Essendo quello del covid un virus RNA ha tutte le caratteristiche degli agenti mutageni, quindi si creano continuamente delle varianti, in assoluto non si può dire cosa possa verificarsi. L’importante però è che dalla prima variante ad oggi è sempre stato un crescendo di forme più leggere, dovute a una maggiore copertura. Chi per effetto del vaccino, chi per effetto della malattia stessa siamo tutti molto più protetti. Oggi la legge non lo permette, ma sono convinto che se continua così in futuro arriveremo a fare tamponi solo a coloro che hanno una polmonite importante, per gli altri non avrebbe più molto senso”.

(Valerio Zanotti)