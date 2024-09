Imola. La giornata di giovedì 5 settembre fa da apripista al fine settimana esplosivo di Imola in Musica e ci porta nel vivo della manifestazione, quando tutto il centro storico si accende di concerti, spettacoli e musicisti di strada.

Dichiara l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Giacomo Gambi: “Imola in musica anche quest’anno accetta la sfida meravigliosa di rendere la città un palcoscenico diffuso dove ascoltare musica insieme, in modo informale. Lasciamoci trasportare dal suono nelle piazze, dai ritmi nei chiostri e nei teatri, dalle melodie tra i palazzi e i parchi, pronti ad accogliere tutto quello che solo la musica sa offrire. Nella geografia di Imola in musica si coniugano felicemente generi diversi, sono protagonisti artisti conosciuti e nuovi talenti, si fondono tradizione e sperimentazione, con prospettive sempre nuove. La musica è un prisma attraverso il quale guardare la contemporaneità con sguardi diversi, unici e singolari, come lo sono le interpretazioni che ci offrono i musicisti. Rivolgiamo il nostro grazie più sincero a tutti coloro – sponsor, associazioni, volontari, servizi comunali, attività commerciali – che con attenzione, energia e progettualità condivisa hanno lavorato senza sosta a questa ventottesima edizione; solo dall’impegno comune e dal lavoro di tanti artisti e tecnici possono derivare occasioni culturali di livello, con la possibilità di intrecciare storie, mondi ed esperienze. Convinti che nessun linguaggio al mondo parli di bellezza, speranza e pace più della musica, auguriamo a ciascuno il piacere di costruire il proprio percorso musicale tra gli oltre cento appuntamenti proposti”.

In piazza Matteotti si comincerà alle ore 21 con una serata musicale piena di energia grazie alla carica dirompente della Imola Big Band, con lo show Somebody to love. Due ore di musica live per ripercorrere un programma musicale dedicato ai grandi artisti che con la loro musica hanno contribuito a emozionare intere generazioni: Tina Turner, Aretha Franklin, Freddie Mercury e Queen, Beyoncé, Frank Sinatra e ancora Mina, Battisti, Zucchero, Lucio Dalla, Loredana Bertè.

Imola Big Band è una grande orchestra composta da 20 elementi diretta da Pierluigi Bitti Ricci, affiatata sul palco dopo oltre 25 anni di carriera, con una sezione ritmica pulsante, una nutrita sezione fiati e le voci da brivido di Valentina Monti e Fabiano Naldini che coinvolgeranno il pubblico in una performance capace di travolgere e far ballare piazza Matteotti.

Per interviste: Pierluigi Bitti Ricci 339 6883999 [email protected]

Come da tradizione di Imola in musica, anche gli altri luoghi della città offriranno grandi concerti e occasioni di intrattenimento.

Torna la rassegna Musica, musiche

Nel programma di Imola in musica, il talk con i fratelli Severini e il concerto dai Gang sono annullati per motivi di salute il 5 settembre. Di conseguenza, il 5 settembre al Centro giovanile Ca’ Vaina, cambia il programma del pomeriggio e della serata. Alle 18.30 si comincia con Dj set – Marco Boccitto seguito alle 19 dalla Live Band – The Ordinaery e Gli Intrusi in concerto. Alle 20.30 – Talk: Una volta era il Punk – Marco Boccitto (giornalista e conduttore radiofonico Rai Radio3) dialoga con Alessia Masini sul libro “Siamo nati da soli” che ci racconta il punk non solo come un fenomeno di consumo culturale giovanile, ma come uno spazio di iniziativa politica e laboratorio di reinvenzione dell’attivismo.

Alle 21.30 – Erezione Continua in concerto: gruppo punk di Parma, celebre per la carica esplosiva e i testi audaci, con influenze che vanno dal punk rock, allo ska e al rap. Alle 22.30, The Troublemakers in concerto: viaggio dallo ska tradizionale alla musica punk e al reggae moderno, un tributo al passato che guarda sempre avanti.

L’appuntamento per i giovanissimi è in piazza Medaglie d’Oro alle ore 20 con il Timeless School Contest, ideato da Giacomo “Casco” Cascone e curato dall’associazione Timeless APS: il concorso è il primo contest nazionale delle scuole in ambito musicale, arrivato alle sue fasi conclusive con la semifinale. Si esibiranno i 14 studenti più votati durante le assemblee d’istituto del Polo Liceale di Imola, dell’Istituto Paolini Cassiano (Imola), del Liceo Canova (Forlì), del Polo Liceale di Faenza, dell’Istituto Oriani (Faenza), dell’Istituto Alberghetti (Imola) e del Liceo di Lugo. Sarà il pubblico a decretare i 6 finalisti tramite votazione online durante l’evento. In palio, la produzione di un EP e di un videoclip e una masterclass sulla promozione e distribuzione discografica offerta da Tunecore Italy di Milano.

In piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo), alle ore 21, spazio al Daniella Firpo Quartet con Itaparica: un viaggio musicale attraverso le vibranti ritmiche afro-brasiliane, le sonorità jazz e il lirismo di antiche canzoni marinaresche per festeggiare la musica brasiliana, sintesi della fusione di tradizione europea, ritmica africana e armonie jazz. Itaparica (che nella lingua tupinamba parlata sull’omonima isola prima del portoghese significa “circondata da pietre scintillanti”) è un progetto musicale della cantautrice brasiliana Daniella Firpo per raccontare storie di naufragi, amori e misticismo e portare in musica la quotidianità della “gente de cais” (gente del molo), segnata da incertezze e imprevedibilità, dove la tragedia viene trasformata in saggezza. Ad accompagnare la voce e la chitarra di Daniella Firpo ci saranno Daniele Santimone (chitarra 7 corde e coro), Tiziano Negrello (contrabbasso e coro), Gianfilippo Invincibile (batteria).