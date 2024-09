Venezia. A rivitalizzare il red carpet mercoledì arrivano, “ballando un valzer”, Lady Gaga e Joaquin Phoenix, sbarcati al Lido al seguito di “Joker: folie à deux” di Todd Phillips, un sequel ancora più folle del “Joker” che nel 2019 vinse il Leone d’oro. Oltre a Phoenix protagonista del primo film, al cast infatti si è aggiunta Harley Quinn (Lady Gaga), la psichiatra criminale altra antagonista di Batman, come già lo è Arthur Fleck, l’aspirante cabarettista sceso nel vortice della follia, finito nella prigione di Arkham (Gotham city) al termine della prima storia per i suoi crimini. Qui, in attesa di processo, alle prese con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

“Mi sembra giusto essere tornato a Venezia. Sono più nervoso rispetto al primo film”. dice Phillips in conferenza stampa. “La musica ha un ruolo molto importante per Joker, è dentro di lui. Sembrava logico continuare con l’idea della musica. Da qui la scelta di Lady Gaga”. “Il film doveva essere “audace ed inaspettato”.

Spiega Phoenix: “Parte del piacere è prendere queste canzoni standard e adattarle ai personaggi. Frank Sinatra, Sammy Davis jr sono state le fonti di ispirazione. E’ stato un processo energizzante”.

Lady Gaga: “Il modo in cui viene usata la musica è .particolare con tante sfumature diverse. Non direi che è un musical. La musica consente ai personaggi di esprimersi. Molta della musica è live. Abbiamo lavorato fortemente sul modo in cui cantavamo. E’ stato necessario dimenticarmi la tecnica e far sì che la canzone rispecchiasse il personaggio”.

I due attori si sono trasformati, con perdita di peso, trucco e coreografie per calarsi nei loro personaggi estremi. Il commento dei critici è abbastanza drastico: il film risulta complesso, forse volutamente non chiaro sulla direzione spettacolare da prendere, Joker risulta ridimensionato e Harley Quinn non sempre necessaria alla storia. Ciò sembra non permettere di mantenere la dimensione di godimento della prima pellicola. Nelle sale dal 2 ottobre.

C’è un altro film che parla di sesso a Venezia. Dopo “Babygirl” con la Kidman, “Love” del norvegese Dag Johan Haugerud, che passerà il 6 settembre, la serie fuori concorso “Disclaimer” di Alfonso Cuaròn e naturalmente l’attesissimo “Queer” di Luca Guadagnino, anche il quarto film italiano in concorso “Diva futura”, di Giulia Louise Steigerwalt, affronta il tema raccontando un personaggio della recente storia italiana. Si tratta di Riccardo Schicchi, interpretato sullo schermo da Pietro Castellitto, creatore dell’agenzia di dive del porno attiva negli anni ’80-’90 in Italia.

Il film racconta le vicende dell’agenzia di scouting e produzione, una “famiglia” non scevra da gelosie e tormenti, attraverso gli occhi della segretaria di Schicchi, Debora, che entra in un mondo per lei sconosciuto, con sguardo ironico e distaccato. E’ a suo modo un progetto “rivoluzionario” quello del creatore di pornostar quali Moana Pozzi, Ilona Staller e Eva Henger. “Rompere il tabù e rivoluzionare il costume” era il motto di Schicchi e questo era avvenuto nel primo periodo in cui, sotto la sua guida, queste particolari attrici entrarono nelle case degli italiani. Ma la storia narra anche la perdita di controllo sulla sua creatura e l’irrompere del lato oscuro.

“In quegli anni queste attrici sono state desiderate, volute dalla società italiana”, dice la regista ai giornalisti, fino a diventare dive o irrompere nella politica come Cicciolina. La visione di Schicchi non era violenta “sorprendere e non mortificare”. era il suo intento, poi nel tempo parzialmente degenerato e comunque contraddittorio in quanto questa idea di amore libero ha in realtà contribuito a normalizzare la mercificazione del corpo femminile. Visione che è ulteriormente inasprita ai nostri giorni: “Il porno oggi rispetto ai loro film fa quasi sorridere. La diffusione attuale della pornografia è capillare. Per i bambini l’incontro avviene anche a 12 anni e la maggior parte è violento”, spiega ancora.

Altri interpreti Barbara Ronchi, la segretaria di Schicchi, Cicciolina è Lidija Kordić, Moana Pozzi è Denise Capezza, e Éva Henger, Tesa Litvan. Arriverà in sala nel 2025. Il film pare avere trovato un discreto apprezzamento dai critici.

C’è anche un film francese in concorso “Jouer avec le feu (The quiet son)”, di Delphine Coulin, Muriel Coulin, con Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Stefan Crepon. Pierre, cinquantenne, cresce nella proletaria provincia di Metz i suoi due figli da solo. I tre sono molto uniti. Louis, il più giovane, sta per lasciare casa per andare all’università a Parigi. Fus, un po’ più grande, sta diventando sempre più schivo. Affascinato dalla violenza, milita in gruppi estremisti di destra, l’esatto opposto dei valori del padre. Tra loro ci sono sia amore che odio, finché non giunge la tragedia. Film attualissimo per le ideologie sempre più estremiste che permeano la società occidentale anche in Francia e le due registe, autrici di “17 ragazze”, presentato al festival di Cannes, si interrogano sui limiti dell’amore: continuerei a voler bene a mio figlio se sviluppasse idee diametralmente opposte alle mie? Resterebbe mio figlio o il cambiamento sarebbe tale da trasformarlo in un estraneo da ripudiare? Siamo in grado di perdonare proprio tutto? Secondo i critici Lindon riesce a caricarsi sulle spalle, con la sua energia, i suoi occhi e i suoi silenzi, un film altrimenti schematico.

Per tenere viva l’attenzione anche su cosa avviene fuori dalla placida e proficua atmosfera veneziana, si segnala il documentario “Russians at war”, fuori concorso, della regista russo-canadese Anastasia Trofimova, la quale riesce ad avere accesso e a seguire per un anno un battaglione dell’esercito russo che combatte in Ucraina orientale. Scopre naturalmente una situazione diversa da quella propagandata ad Est o Ovest: un esercito in disordine, soldati disillusi e che spesso fanno fatica a capire per cosa stanno combattendo. “Interrogandomi sul mio paese natale, ho puntato il mio obiettivo su colore che il mondo non aveva visto: i soldati russi. La mia speranza è che le loro storie contribuiscano a una comprensione più profonda di questa guerra insensata e traumatica”, dice la regista. “Capisco e mi immedesimo anche nel dolore e nella rabbia che il tema trattato può suscitare in coloro che hanno sofferto per questo conflitto. Ma spero sinceramente che vedere l’altro possa essere il primo passo verso la comprensione e la ricerca di un terreno comune, perché la guerra perpetua non può essere la risposta”.

Degno di nota anche il film fuori concorso “TWST – Things we said today” del regista e sceneggiatore romeno Andrei Ujica, sul concerto tenuto dai Beatles allo Shea Stadium di New York nel 1965. Il film ha avuto una lunga gestazione e racconta realtà contigue di quel 1965, oltre allo sbarco in America del grande gruppo pop, si parla dell’Esposizione universale e dei fatti di Watts – quartiere di LA (sommossa a sfondo razziale durata 6 giorni con 34 morti quasi tutti neri e più di 1000 feriti). All’interno di questi domini circolano spettrali presenze incorporee di cui possiamo ancora sentire le parole: figure di giovani scomparsi che ancora abitano questi luoghi e che trovano conferma della propria realtà in ruvide superfici fotografiche. Un viaggio nel cuore nascosto di un mondo allo stesso tempo scomparso e tangibilmente presente.

A metà mostra la biennale di Venezia traccia un primo bilancio della 81^ edizione. Rispetto all’edizione 2023 sono stati venduti al pubblico 59.729 titoli di ingresso (+11% rispetto al 2023), di cui 1.747 abbonamenti (+ 25% rispetto al 2023) e sono stati distribuiti 12.953 accrediti (+ 2% sul 2023). Segno di una vitalità delle proiezioni cinematografiche.

Per Venice Immersive invece sono arrivate + 23% di prenotazioni.

Il cinema, almeno alla mostra, pare vivo.

(Caterina Grazioli)