Imola. Nei giorni scorsi il Sindaco Marco Panieri, insieme al Presidente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, Corrado Passera, e al Presidente del Consorzio Con.Ami, Fabio Bacchilega, ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’Osservanza, presso il Padiglione 1, che ospiterà la nuova sede dell’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri con il Maestro”. Durante la visita, la delegazione è stata accompagnata dal personale tecnico dell’area immobiliare del Consorzio Con.Ami, dall’Ing. Roberto Ballardini, progettista e direttore dei lavori del Padiglione 1, dall’Arch. Michele Daniele, direttore tecnico, e dal Perito Edile Marco Cristini, direttore di cantiere. L’azienda esecutrice dei lavori è la Lattanzi Srl di Roma, incaricata di realizzare il progetto con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro.

Dichiarazione del Sindaco, Marco Panieri:

” La trasformazione del complesso dell’Osservanza rappresenta uno dei progetti di riqualificazione più ambiziosi e significativi per la nostra città. Parliamo di un’area di 123.000 mq, simbolo storico e urbanistico, che un tempo era associata a dolore e sofferenza, ma che oggi sta rinascendo come un polo di innovazione, cultura e formazione, a beneficio dell’intera comunità. Grazie all’intervento di istituzioni, professionisti e stakeholder, stiamo restituendo dignità a questo luogo e gettando le basi per un futuro in cui l’Osservanza sarà un motore di sviluppo per Imola. Il procedere anche di questo cantiere è un segnale concreto di come questo progetto stia prendendo forma. Reso possibili grazie ai fondi del PNRR, rispetta le scadenze fissate e dimostrano la nostra capacità di realizzare un piano di rigenerazione urbana ambizioso, che punta su inclusione sociale, innovazione e sostenibilità. L’Osservanza diventerà un vero e proprio ‘Parco dell’Innovazione’, un’autentica cittadella della conoscenza dove ricerca, formazione, arte e tecnologia si incontrano. Con il coinvolgimento di realtà prestigiose come l’Università di Bologna e la Fondazione Accademia Pianistica, abbiamo creato un punto di riferimento che va ben oltre i confini di Imola, rafforzando il nostro ruolo a livello nazionale e internazionale. Voglio ringraziare il Presidente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro Corrado Passera, per la visita, oltre che per la disponibilità e l’attenzione dimostrata a questo percorso fin dall’inizio”.

Dichiarazione del Presidente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro, Corrado Passera:

“Siamo andati a visionare all’Osservanza i lavori del padiglione 1, quello che ospiterà l’Accademia Internazionale Incontri col Maestro. Impressione formidabile, sia per la qualità del lavoro che si sta facendo e il rispetto dei tempi che c’è stato, sia per la visione che abbiamo potuto toccare di tutta l’Osservanza. Verrà davvero non solo un polmone, ma un vero e proprio polo di sviluppo culturale, non soltanto per la città e di cui si parlerà anche fuori da Imola. Sono andato insieme al Vicepresidente della Fondazione, Davide Fiumi, che da imolese segue i tanti rapporti che abbiamo con il Comune e le tante attività in corso, dalla Rocca Sforzesca ad altri palazzi storici della città interessati dalla nostra attività accademica. Vedere il più bello e innovativo dei progetti diventare realtà così velocemente ci riempie di soddisfazione e orgoglio, per questo mi complimento con l’Amministrazione Comunale, il Consorzio Con.Ami e quanti stanno lavorando per questa opera”.

Dichiarazione del Presidente del Consorzio Con.Ami, Fabio Bacchilega:

“Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro che stiamo facendo per la realizzazione e applicazione del PNRR nel nostro territorio. Un lavoro importante, ambizioso, molto corposo e con un’efficienza di alto livello nel pieno rispetto dei tempi previsti e in linea con tutte le rendicontazioni necessarie ai Ministeri. Voglio complimentarmi con la Direzione Lavori, con i tecnici e tutta la struttura professionale di Con.Ami, a cominciare dal Direttore Giacomo Capuzzimati, per il lavoro che hanno fatto in questi anni e che stanno facendo”.