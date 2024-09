Imola. Proporre sempre più contenuti nel campo della sostenibilità ambientale, in grado di informare e incentivare le persone sull’uso in totale sicurezza e benefico per la salute di un mezzo elettrico nella mobilità e alla mobilità sostenibile intesa come strumento per rendere le nostre città resilienti ai cambiamenti climatici. Nella Sala Briefing dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è stata presentata il 12 settenbre la terza edizione di “Imola Green”, in programma dal 20 al 22 settembre, la manifestazione, organizzata da Formula Imola e dal Comune di Imola, con il supporto di Plenitude, Società controllata da Eni che si sta ritagliando un ruolo di riferimento nel panorama nazionale degli eventi dedicati al full-electric. L’evento si inserisce infatti all’interno della Settimana Europea della Mobilità.

Una tre giorni ricca di appuntamenti, sia in pista che nel paddock e nella Sala Polivalente/Media Center, teatro di incontri e convegni sul tema delle città a prova di clima, con focus sul ruolo della natura, della mobilità e dell’energia condivisa. Al riguardo, proprio nella Sala Polivalente/Media Center, l’appuntamento è per tutta la giornata di sabato 21 settembre, a partire dalle ore 9.15 con i saluti istituzionali.

La manifestazione “Imola Green” prende il via venerdì 20 settembre, alle ore 19.00, nel paddock, con lo Street Food Festival, in collaborazione con Bof. L’apertura è affidata alla performance di una delle più apprezzate artiste del panorama italiano: Rose Villain. Sul palco si alterneranno anche Marco Regaz & Fede Cerve e DJ Rosso, in una serata dedicata alla musica House-Pop.

Sabato 21 settembre si entra nel vivo della manifestazione a tema green, sia in pista che nel paddock. In pista si svolgeranno i test drive dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 (prenotabili solo attraverso i concessionari automobilistici o Eni), che lasceranno spazio alla pista aperta ai pedoni, dalle 17.30 alle 19.00. Nel paddock, dalle 10.00 alle 19.00, l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Da non perdere l’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada. Poi, dalle 19.00 alle 00.30 Street Food Festival, in collaboirazione con Bof, e musica anni 2000 con gli headliner Sonohra. Sul palco durante la serata anche i DJ Elia Poggi e Lil.Zuttt.

Domenica 22 settembre gran finale, con il prosieguo delle attività in pista dalle 10.00 alle 12.00, con Imola Bike Day, la pedalata organizzata dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito delle domeniche ciclabili, e dalle 12.00 alle 18.00 l’apertura al pubblico in bicicletta.

Nel Paddock, dalle 10.00 alle 18.00, come il sabato l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Prosegue anche l’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada. Proseguirà lo Street Food Festival e l’intrattenimento musicale, dedicato a Eurodance e Anni ‘90, con Andrea Terranova e i Datura.

Nell’ambito delle iniziative plastic reduction dell’evento Imola Green, per incentivare la riduzione del monouso nell’attività di somministrazione bevande al pubblico, verrà introdotto l’utilizzo di bicchieri riciclabili e riutilizzabili personalizzati con il logo Autodromo. Il coinvolgimento del pubblico sarà fondamentale e alla fine dell’evento lo spettatore potrà decidere se tenere il bicchiere come gadget ed utilizzarlo a casa, oppure restituirlo nei gazebo predisposti come vuoto a rendere. L’attività sarà gestita da Amico bicchiere in collaborazione con l’associazione 0waste; i bicchieri restituiti dal pubblico verranno lavati e sanificati e riutilizzati per le prossime attività in Autodromo, riducendo la quantità di rifiuti prodotta ed incentivando l’economia circolare. Ricordiamo che l’accesso all’Imola Green è gratuito per tutte e tre le giornate dell’evento.

Marco Panieri (Sindaco Città di Imola): “Imola Green continua il suo percorso come evento centrale nel nostro territorio, promuovendo non solo la mobilità sostenibile, ma una vera e propria cultura della sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi di vedere come la città risponda positivamente, dall’industria automotive fino alle giovani generazioni, in un dialogo costante tra innovazione e tutela dell’ambiente. Grazie alla partecipazione di amministrazioni locali di città come Firenze, Milano, Trieste, Cesena e Reggio Emilia, i panel e i talk offriranno momenti di confronto su come le nostre comunità possono affrontare le sfide del cambiamento climatico e trasformare le città in luoghi più resilienti e sostenibili. Imola Green è capace di unire esperienze locali e nazionali per sperimentare pratiche sostenibili che, ne sono certo, avranno un impatto positivo sulle nostre città e sulla qualità della vita di tutti noi”.”

Roberto Colicchio (Head of Business Development & Sales Be Charge, Società controllata da Plenitude): “Anche quest’anno siamo lieti di supportare un evento come Imola Green, un vero e proprio raduno per il territorio e un’occasione importante per comunicare e far conoscere il mondo della mobilità elettrica a una platea variegata, dagli adulti ai bambini, dagli amanti dell’elettrico a chi ancora non lo conosce. Imola, come tempio del mondo automotive, è l’ambiente ideale per scoprire come la transizione all’e-mobility si possa inserire perfettamente in un contesto urbano e sportivo. La Regione Emilia-Romagna rappresenta per noi un territorio strategico per lo sviluppo della mobilità elettrica, che oggi più che mai è da considerarsi un tassello importante della strategia di Plenitude”.

Pietro Benvenuti (Direttore Autodromo Imola): “Come Autodromo abbiano sempre ritenuto che la mobilità sostenibile e la transizione energetica siano due capisaldi per consegnare alle nuove generazioni un mondo più pulito e vivibile. Ci siamo impegnati a fondo sul perseguire nel nostro piccolo questi obiettivi e l’ottenimento delle certificazioni ISO 20121 e ISO 14001, oltre alle tre stelle FIA, vanno in questa direzione. Quello però che ci premeva e continua a importare è che questo impegno non rimanga confinato nelle mura del nostro impianto. Così, insieme al Comune, con il supporto di importanti partner come Eni-Plenitude e l’Università di Bologna, abbiano creato Imola Green. Un evento che è arrivato alla terza edizione e che è cresciuto in maniera esponenziale, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che quelli informativi e divulgativi, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sostenibilità e di mostrare che il nostro territorio può essere di esempio”.

Elisa Spada (Assessora Ambiente e Mobilità sostenibile): “L’evento Imola Green si svolge nella Settimana Europea della Mobilità che quest’anno ha scelto come focus la condivisione dello spazio pubblico. Proprio da questa riflessione si sviluppa il programma e in particolare il convegno che metterà al centro il ruolo dello spazio pubblico nel contrasto ai cambiamenti climatici, con esperti ed esperte che parleranno di natura, di mobilità attiva e intermodalità dei mezzi pubblici, di comunità energetiche ed energia rinnovabile e di come comunicare la sostenibilità per far crescere consapevolezza. A questi si affiancheranno amministratori e amministratrici che quotidianamente lavorano per questi obiettivi nelle loro città. La mattinata del 22 settembre sarà invece l’occasione per vivere la strada e le ciclabili, in particolare un tratto della Ciclovia del Santerno, con la biciclettata organizzata insieme alla Città Metropolitana per l’Imola Bike Day”.

Elena Penazzi (Assessore Autodromo): “È importante sottolineare come negli ultimi quattro anni l’Autodromo abbia mantenuto non solo le promesse di inizio mandato, ma sia riuscito insieme al Comune a creare percorsi virtuosi, come quello di Imola Green, che proiettano la città di Imola in un futuro più sostenibile e attento agli obiettivi dell’agenda 2030. Prosegue quindi con successo il percorso del progetto Imola Living Lab, che ricordiamo avere come temi portanti, insieme alla sicurezza stradale e all’inclusività, proprio la sostenibilità ambientale”.