Come preservare la salute del piede e camminare bene?

La salute del piede viene trascurata spesso e volentieri. La routine quotidiana porta ogni individuo a non indossare le scarpe corrette e non fare attenzione alla postura. I piedi non solo permettono di camminare, ma supportano il peso completo di tutto il corpo. Ignorare la loro salute e la loro cura porta a problemi seri, fastidiosi e a volte invalidanti.

Perché la salute del piede è importante

Il piede è una parte del corpo altamente complessa composta da 26 ossa, muscoli, 33 articolazioni e circa una dozzina tra legamenti e tendini. Giorno dopo giorno supportano il peso di tutto il corpo per ammortizzare gli sforzi: soprattutto se si sta in piedi e si cammina per lungo tempo.

Diversamente, i problemi che possono nascere con il tempo sono, tra gli altri, calli, unghie incarnite e vesciche. Non è tutto, anche una camminata scorretta e la postura errata potrebbero avere ripercussioni sulla schiena, fianchi e ginocchia. Per tutti questi motivi, come accennato, diventa indispensabile prestare attenzione ai piedi mantenendoli in buono stato.

Come curare i piedi giorno dopo giorno?

Una cura del piede giornaliera inizia dall’igiene. Lavarli giornalmente con acqua tiepida e un detergente dedicato è il primo passo per prevenire le infezioni ed eliminare la pelle morta.

Subito dopo il lavaggio è consigliabile asciugare bene la pelle, soprattutto tra le dita, per non favorire la crescita dei funghi. Subito dopo si applica una crema idratante apposita per avere una pelle morbida e prevenire le screpolature. Non da meno la scelta delle calzature giuste: devono adattarsi alla forma del piede e offrire un supporto completo. Le scarpe troppo larghe o troppo strette causano problemi più o meno gravi come dolori articolari, vesciche e calli: insorgenze da non sottovalutare considerando l’effetto domino che possono provocare.

Nonostante la scarpa sia un accessorio moda è preferibile optare per un modello ergonomico e che permetta una ventilazione completa. Inoltre, delle calzature ad hoc offrono un’adeguata ammortizzazione, assorbendo gli urti durante la camminata. Per le persone che trascorrono molto tempo in piedi è consigliabile optare per modelli con supporto dell’arco plantare e soletta interna, come precedentemente accennato.

Camminare bene per una postura corretta

Ogni persona ha una camminata differente, ed è del tutto naturale. Purtroppo quando è scorretta sfocia in una postura storta e pericolosa. La distribuzione inadeguata del peso e lo stress sulle articolazioni si trasformano in problematiche che possono rivelarsi persino serie.

Il consiglio è di mantenere una postura rilassata ed eretta, con testa alta e sguardo avanti. Ancora meglio se le spalle sono rilassate ed allineate con i fianchi. I piedi devono toccare il suolo in maniera uniforme, con il tallone che colpisce per primo l’asfalto seguito dall’avampiede, il tutto in maniera naturale.

La lunghezza del passo è un altro aspetto importante. Se i passi sono troppo lunghi causano stress ai muscoli e alle articolazioni. Al contrario, se corti impediscono la camminata fluida e naturale. La pratica di discipline come yoga, pilates e gyrotonic può aiutare a ritrovare il giusto compromesso e la postura corretta per una camminata salutare, influendo positivamente, insieme a delle calzature ad hoc, sul benessere delle articolazioni e della salute della persona nel suo complesso.