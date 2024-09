Imola. “Costruire insieme una società a misura di persona con demenza. Esperienze di realtà inclusive in Italia.” è il titolo del convegno pubblico organizzato da Federazione Alzheimer Italia in collaborazione con Alzheimer Imola ODV e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio del Comune di Imola. L’appuntamento, che celebra il XIII Mese Mondiale Alzheimer e la XXXI Giornata Mondiale Alzheimer, è per venerdì 20 settembre dalle 9:30 alle 17.30 a Palazzo Sersanti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: [email protected]; 02 809767. Gli operatori interessati a ottenere i crediti ECM devono registrarsi tramite i link dedicati: portale-gru.progetto-sole.it/exec per i dipendenti delle aziende USL dell’Emilia-Romagna; portale-ext-gru.progetto-sole.it/ per tutti gli altri. Protagoniste dell’incontro saranno realtà che in tutta Italia avviano progetti mirati a far sentire le persone con demenza e le loro famiglie sempre accolte, ascoltate e coinvolte attivamente: in primo luogo le “Comunità Amiche delle Persone con Demenza”, facenti parte del progetto Dementia Friendly Italia, lanciato nel nostro Paese nel 2016 dalla Federazione Alzheimer.

“Da allora abbiamo fatto tanti passi avanti – dichiara Katia Pinto, presidente di Federazione Alzheimer – Dai paesi alle farmacie, dai negozianti alle scuole fino ai singoli cittadini, sono nate e cresciute tante idee che contribuiscono a una società “Amica delle Persone con Demenza”, in cui chi convive con questa condizione possa sentirsi a suo agio e continuare a partecipare il più a lungo possibile alla vita attiva del luogo in cui abita. Oggi ci sono oltre 50 Comunità Amiche in tutta Italia che coinvolgono nelle loro iniziative scuole, enti locali, uffici pubblici, negozi e tanti altri servizi. Nel convegno daremo spazio alle loro esperienze, confrontandoci con quelle avviate da altri luoghi come musei e ospedali, perché possano essere degli stimoli a proseguire sulla strada dell’inclusione”.

Nel corso della giornata si alterneranno gli interventi dei referenti delle Comunità Amiche e delle altre realtà invitate a portare la loro testimonianza.

alzheimer.it

dementiafriendly.it

facebook.com/alzheimer.it

instagram.com/alzheimeritalia

twitter.com/alzheimeritalia

youtube.com/@AlzheimerItalia