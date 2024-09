Imola – Faenza. Torna la paura in Romagna. Il maltempo che imperversa ormai da due giorni con una pioggia continua, seppur lenta, ha fatto scattare l’allerta rossa fino alla mezzanotte del 20 settembre per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Territorio imolese

Mentre il fiume Santerno nel pomeriggio del 18 non segnala particolari criticità, la preoccupazione si sposta sul versante appenninico. Allagamenti con invasione di fango nelle sedi stadale sono segnalati nella Vallata del Santerno, nuovi disagi lungo la strada del Prugno (quella che collega Fontanelice a Casola Valsenio) già pesantemente daneggiata dall’alluvione del maggio 2023.

Vista l’allerta Rossa emanata dalla Regione e dopo aver effettuato approfondimenti con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile, oltre che nel Tavolo con la Prefettura e nel Centro operativo comunale i Comuni del circondario imolese hanno deciso di disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Questa decisione è stata assunta per limitare i flussi di traffico in un contesto di rischio e facilitare gli interventi in caso di emergenza.

Inoltre è stata disposta la sospensione del mercato ambulante e ortofrutticolo, la chiusura dei parchi, delle aree verdi e dei cimiteri.

È vietato l’avvicinamento e la permanenza in prossimità di argini, rii e corsi d’acqua.

Per gli impianti sportivi seguirà un aggiornare nella mattinata di domani, in base alle evoluzioni.

Castel San Pietro Terme

Con l’aggravarsi della situazione nel primo pomeriggio, la sindaca Francesca Marchetti ha emesso ulteriori ordinanze “per l’indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità” che prevedono, oltre alla chiusura delle attività didattiche ed educative per l’intera giornata di giovedì 19 settembre 2024 dei servizi educativi (compresi i nidi, le scuole dell’infanzia e la ludoteca), delle scuole di ogni ordine e grado, anche la sospensione delle attività sportive e motorie nelle palestre, piscine e centri sportivi comunali per il pomeriggio di mercoledì 18 settembre e per tutta la giornata di giovedì 19. Inoltre divieto per la giornata di mercoledì 18e sino a tutta la giornata di giovedì 19 di accesso e permanenza in parchi, giardini e aree verdi lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale e utilizzo in essi di ogni qualsivoglia attrezzatura, impianto, stazionamento sotto alberi siti in tutti i parchi, i giardini e le aree verdi del territorio comunale.Infine chiusura dei cimiteri e delle biblioteche comunali aventi sede nel territorio per l’intera giornata di giovedì 19 settembre 2024.

Faenza

Oltre alle chiusure disposte per la giornata di domani, sono state diramate diverse ordinanze di evacuazione preventiva che riguardano le zone più a rischio.

E’ stato quindi allestito il Pala Bubani, che è pronto ad accogliere le persone a cui non è possibile richiedere ospitalità a parenti e amici.

Il numero di telefono 0546.691313 è disponibile per informazioni e per raccogliere segnalazioni puntuali.

Nella zona di via Cimatti si sta costruendo uno sbarramento e posizionando blocchi di cemento per fermare le acque che potrebbero arrivare dal torrente Marzeno ed è stata emanata un’ordinanza di evacuazione per i piani terra di tutta l’area.

Il fiume Lamone in questo momento è sotto controllo, ma la sorveglianza e il monitoraggio sono costanti.

È necessaria la collaborazione di tutti e la massima cautela. Non mettetersi in strada se non indispensabile. Non scendete negli scantinati. È importante che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità.

Casola Valsenio

Frane sono segnalate nella Casolana (Strada provinciale 306) che è stata chiusa all’altezza del ristorante La Curva.

Le chiusure

Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per la prima infanzia, dei servizi pre e doposcuola, dei centri di formazione professionale, delle Università, dei centri diurni per anziani e disabili, dei centri socio-occupazionali, dei centri pomeridiani educativi e dei centri di aggregazione giovanile e gruppi educativi di sostegno in tutta l’Unione della Romagna Faentina.

Da oggi mercoledì 18 settembre 2024 e per tutta la giornata di domani, invece, nel Comune di Faenza sono chiusi le scuole di musica e di disegno comunali, la biblioteca, la ludoteca e i musei.

Sono chiusi da oggi e per tutta la giornata di domani anche gli impianti sportivi comunali e, di conseguenza, tutte le attività. Consigliamo alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative.

Invitiamo gli organizzatori di eventi e le attività private di sospendere o annullare tutti i momenti di aggregazione e le iniziative previsti per la giornata di oggi e domani che comportino lo spostamento di persone, per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale.

Inoltre, il mercato ambulante di giovedì 19 settembre 2024 di Piazza del Popolo e Piazza Martiri della Libertà è annullato.

L’evolversi della situazione meteo

A partire dal pomeriggio di oggi 18 settembre sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro-orientale della regione, che permarranno anche nella giornata di domani con una attenuazione a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni in atto e previste potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli. Per oggi sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Mare al largo da molto mosso ad agitato in attenuazione nel corso della giornata di domani. La persistenza di onda e del livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Intanto la Cgil di Imola chiede alle associazioni di categoria, alle imprese e agli enti pubblici di valutare la chiusura anticipata delle attività lavorative e dei servizi erogati al fine di favorire un rientro in sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati.

I danni

A partire da questa mattina, tutti i tecnici di Confagricoltura Bologna sono in contatto con gli agricoltori associati per analizzare la situazione delle coltivazioni colpite dall’ondata di maltempo che ha investito l’intero territorio. “La situazione è in continua evoluzione, ma l’allerta rossa emessa dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Protezione Civile, valida fino alla mezzanotte del 20 settembre, non ci lascia tranquilli” dichiara il presidente Davide Venturi. “Oltre ai campi sommersi, che rimarranno allagati per giorni anche dopo la fine del maltempo, c’è il rischio di frane e smottamenti nelle zone collinari e montuose. Ancora una volta, il cambiamento climatico arreca danni significativi all’agricoltura. Ora non possiamo che sperare in una tregua dalla pioggia, almeno in termini di intensità, nelle prossime ore”.

Numerose sono le produzioni che hanno subito danni e che continueranno a soffrire a causa delle intense piogge sull’area metropolitana bolognese.

“Le colture di soia, pomodoro e bietola saranno probabilmente le più penalizzate” analizza Venturi. “La soia, che per il 90% è ancora da raccogliere, rischia di vedere una drastica riduzione della produzione a causa di piogge e allagamenti. Il pomodoro, già provato da una stagione sfavorevole a causa del caldo eccessivo che ne ha compromesso la resa, non potrà essere raccolto per diversi giorni a causa del terreno impraticabile, compromettendo così la parte finale della campagna. Questo influirà negativamente anche sulla qualità del raccolto. Le bietole ancora in campo subiranno un calo della polarizzazione con un impatto diretto sulla qualità e sui ricavi dei produttori”.

La pioggia è destinata a influire negativamente anche sulle lavorazioni del terreno in vista delle prossime semine, che potrebbero essere posticipate. Anche la vendemmia è ostacolata dal maltempo ma appena ci saranno le condizioni è pronta a ripartire.

Per quanto riguarda la frutta, “ci saranno probabilmente danni alla susina tardiva di varietà Angeleno” afferma Piergiorgio Lenzarini, presidente della Sezione Ortofrutta di Confagricoltura Bologna, “che nei prossimi giorni potrebbe sviluppare parti marce a causa dell’eccessiva umidità. Una situazione simile potrebbe verificarsi anche per le pesche tardive ancora da raccogliere, mentre non ci sono particolari problemi per le pere Abate, in gran parte già raccolte, e per i kiwi”.