Buone notizie sul fronte dei dispersi. In una nota la Prefettura di Ravenna informa che “per quanto riguarda la notizia dei presunti due dispersi (nella frazione di Traversara, ndr) si precisa che dagli accertamenti svolti con grande tempestività dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Ravenna in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, la segnalazione pervenuta al Centro coordinamento dei soccorsi non ha trovato conferma sia per la persona vista sull’argine sia per quella all’interno di una delle case crollate, in quanto i residenti sono stati tutti rintracciati e, al momento, non risultano denunce di persone scomparse sporte agli organi di polizia o alle Autorità comunali”.

Bagnacavallo

Intanto è in progressivo miglioramento la situazione a Traversara, dove continuano le operazioni di soccorso grazie anche al lento ritirarsi delle acque.

Sono operative le forze della colonna mobile coordinate dall’Agenzia regionale di Protezione civile nell’ambito del Comitato operativo comunale.

I Servizi sociali, supportati dal volontariato, hanno iniziato il monitoraggio della popolazione residente nella frazione, mappando la situazione e intervenendo in caso di necessità.

Già tantissime persone ci stanno contattando per mettersi a disposizione per interventi di pulizia e ripristino, o per fornire attrezzature e generi di prima necessità: nel pomeriggio sarà data una prima comunicazione di come poter dare una mano.

È stata revocata parzialmente l’ordinanza di evacuazione della zona artigianale di Bagnacavallo e della zona residenziale nei pressi di via Redino: è ora possibile accedere ad aziende e abitazioni.

Sono stati annullati tutti gli eventi previsti nel fine settimana.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.

Informazioni

Altre informazioni nel sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it. Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento “Alert system” (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassarom…). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

In caso di emergenze è attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.

Lugo

La situazione è in netto miglioramento e non si prevedono nuove inondazioni. Vengono monitorate alcune zone di deflusso.

La falla sull’argine del fiume Senio non è ancora chiusa, pertanto è fondamentale mantenere alta l’attenzione anche se l’acqua non esce più da molte ore.

Si stanno valutando, assieme al Consorzio di bonifica e ad Hera, le misure da mettere in atto per svuotare il più rapidamente possibile le aree in cui è arrivata più acqua.

Il Comune fa comunque sapere che l’emergenza non è ancora superata, “saremo certi che non ci saranno ulteriori danni, oltre a quelli già subiti, solo quando la situazione sarà del tutto stabile”.

Faenza

La Protezione Civile, i tecnici e le forze di soccorso si sono messi in moto fin da subito e hanno lavorato sulle aree allagate per tutta la notte. Le priorità sono: rimuovere l’acqua nel più breve tempo possibile, pulire le strade e ripristinare la viabilità.

Afferma il sindaco Massimo Isola: “Entro il fine settimana vogliamo liberare completamente tutte le zone allagate dove l’acqua è arrivata dalle fogne. Qui, stiamo svuotando tutte le cantine, le strade ed E-Distribuzione sta lavorando sulle cabine per ripristinare l’energia elettrica. Nel frattempo, oltre 80 volontari stanno lavorando con mezzi pesanti e idrovore sulla più complessa situazione delle zone allagate dall’acqua del fiume. Lo schema è il medesimo: rimuovere l’acqua, pulire le strade e svuotare i locali privati. Stiamo attivando la raccolta emergenziale dei rifiuti ed è già in moto il servizio di spurghi per liberare cantine e fognature private. Ricordo a tutti di contattare lo 0546,691313 per ogni richiesta, segnalazione o informazione”.

Castel Bolognese (ore 13 del 20 settembre)

Da questo pomeriggio la viabilità comunale è completamente ripristinata e riaperta. Rimane chiusa in senso unico alternato la Via Cornacchia nei pressi della frana che negli ultimi giorni è peggiorata e che sarà oggetto di approfondimenti tecnici. Da sabato 21 settembre riaprono le scuole e da questo pomeriggio il centro accoglienza del Palazzetto dello sport verrà disallestito.

Ore 19 del 19 settembre: il Senio dopo molte ore di piena è tornato a livelli bassi e in soglia verde. Questo sia a Casola, a Tebano con livello di 2,25 mt e sia al Ponte del Castello con un livello di 1,80 mt. Allerta rossa sino a domani anche se non sono previste precipitazioni importanti ed occorre pertanto continuare a prestare attenzione ai corsi d’acqua. Il centro operativo comunale rimarrà operativo sino a fine emergenza, monitorando la situazione ed informando in caso di sviluppi. Nella giornata di sabato 21 chiusura delle scuole e del mercato cittadino.

Nella giornata di oggi è stata svolta un’analisi speditiva in merito allo stato delle arginature e della rete scolante in quanto dopo l’evento di piena sono tangibili le conseguenze sulle opere di difesa idraulica che quindi prontamente segnaliamo a chi di competenza.

Imola

Prosegue un lento ma costante, miglioramento della situazione. In particolare anche nelle zone di via Correcchio e Sasso Morelli.

Cotignola

Chiusure di tutte le scuole e servizi educativi per domani, sabato 21 settembre.

Le squadre della Protezione civile sono sul territorio per rilevare le esigenze dei cittadini per pulizia e sgombero della case alluvionate. I primi interventi sono già iniziati.

Per segnalare le necessità di pulizia/sgombero delle case o per dare il contributo di aiuto a queste attività potete chiamare questo numero, dalle ore 8 alle ore 20: 339.8310504.

Si raccomanda di accatastare mobili o rifiuti ingombranti in zone accessibili, prossime alle strade, ma senza ingombrare le sedi stradali.

Lavori sull’argine

Proseguono i lavori di consolidamento degli argini per consentire ai mezzi pesanti di arrivare al punto di rottura, situato a circa mezzo chilometro dal ponte della Chiusaccia. Il tratto di consolidamento è particolarmente lungo, ma si procede con il massimo dell’impegno.

Sono terminati i lavori di livellamento, e sono in corso quelli di stabilizzazione con ghiaia, a cui seguiranno le operazioni di tamponamento. Si conferma che non fuoriesce più acqua dal punto di rottura.

Le previsioni

Per la giornata di sabato 21 settembre si prevede un lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua che attraversano la Bassa Romagna. Le criticità dovute alle problematiche già presenti sul territorio hanno comunque determinato l’emanazione di una nuova allerta, di livello arancione. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it).

Cia Imola

La situazione in Romagna e in alcune zone del bolognese preoccupa, tanto che Cia-Agricoltori italiani Imola ha attivato un vero e proprio “ufficio emergenza” per raccogliere le segnalazioni delle aziende agricole, soprattutto in quelle zone della Vallata e della collina dove la situazione idrogeologica appariva già compromessa, ma anche in pianura.

Al momento è presto per fare un calcolo reale dei danni, ma certamente, come spiega il direttore di Cia Imola, Andrea Arcangeli: “In alcune zone piove davvero sul bagnato perché le frane e gli smottamenti non erano mai stati risolti completamente dopo l’alluvione dell’anno scorso e si temeva, infatti, un’ondata di pioggia più intensa che puntualmente è arrivata. Al momento la situazione non appare grave come nel 2023 ma certamente anche solo l’eccesso di pioggia, con molti millimetri caduti in poche ore, non fanno bene alle colture ancora in campo”.

Il maltempo eccezionale e i danni arrivano a qualche giorno dalla visita di Irene Priolo alle aziende del territorio, come spiega la presidente di Cia Imola, Luana Tampieri: “Appare davvero paradossale che due giorni dopo la visita della presidente facente funzioni della Regione, che avevamo informato della situazione nella Vallata, ancora decisamente precaria, si siano avverate le più fosche previsioni. Sappiamo che il nostro territorio ha bisogno di interventi strutturali importanti, che non possono essere realizzati a breve tempo. Ma certamente si è faticato, qui come in Romagna, a realizzare anche interventi per risolvere, almeno, i problemi nell’immediato. Credo che in questo anno la macchina della ricostruzione post alluvione non sia stata gestita dalla struttura commissariale con la velocità necessaria, sia a livello di risarcimenti, che di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si pensava, forse, che trascorressero altri anni prima che fenomeni così intensi si abbattessero nuovamente sul territorio ed è un pensiero di un’ingenuità a mio avviso disarmante, perché i cambiamenti climatici sono un fatto assodato e ormai quotidiano e non possiamo pensare di trattare il rischio idrogeologico senza considerare lo scenario peggiore. Quante altre emergenze saranno necessarie perché ci si renda conto che non solo i fondi devono arrivare, ma devono anche essere spesi in fretta e con attenzione per salvaguardare la vita, le case e il lavoro delle persone?”

Confartigianato in aiuto alle imprese

Il territorio emiliano – romagnolo di nuovo sott’acqua e nel suo appennino si riaprono vecchie e nuove nuove ferite per frane e smottamenti. È trascorso poco più di un anno e, come in un incubo, rivediamo oggi le stesse immagini di ieri.

Una popolazione che aveva saputo rialzarsi rivive ore di paura e disperazione. Confartigianato Emilia Romagna esprime grande vicinanza nei confronti dei territori che vivono questa nuova e drammatica calamità.

In questi momenti di emergenza la Federazione è a disposizione delle associazioni territoriali per assistere gli imprenditori e le loro famiglie dai danni della calamità e fronteggiare i primari bisogni.

“Nelle prossime ore ci attiveremo ancora con più forza per chiedere a tutte le Istituzioni, dal Governo centrale alla Regione, di agire rapidamente per mettere in campo tutte le azioni necessarie, non solo per fare fronte alla nuova emergenza, ma per avviare un piano di grande manutenzione del territorio con opere che davvero possano attutire l’impatto devastante del maltempo sul territorio”, affermano il presidente regionale Davide Servadei e il segretario regionale Amilcare Renzi.

Il Gruppo Hera attiva la raccolta straordinaria dei rifiuti

Nei comuni del bolognese e del ravennate in cui è già stata ripristinata l’agibilità delle strade, la multiutility ha avviato le operazioni di pulizia e i cittadini possono iniziare a esporre i materiali danneggiati davanti alle proprie abitazioni. Priorità, tempi e modalità del passaggio dei mezzi operativi per il ritiro vengono concordati con i Comuni e con la Protezione Civile nel rispetto delle singole ordinanze territoriali

Proseguono senza sosta le attività del Gruppo Hera per garantire la continuità dei servizi essenziali nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo, in stretto coordinamento con la Protezione Civile, le Prefetture e le Amministrazioni comunali interessate.

Nei comuni del bolognese e del ravennate coinvolti dall’emergenza, in cui la Protezione Civile e le autorità locali hanno già ripristinato l’agibilità delle strade, il Gruppo Hera sta progressivamente riattivando la pulizia delle zone più colpite, attraverso spazzamento e lavaggio, con servizi straordinari di raccolta, ritiro ingombranti, smaltimento e recupero.

In questi comuni i cittadini possono esporre i materiali danneggiati dall’alluvione in strada davanti alle abitazioni, senza limiti quantitativi e senza appuntamento, contenendo il più possibile l’ingombro per facilitare il passaggio dei mezzi operativi e separando apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri materiali.

Al fine di prevenire rischi di scoppio e incendio, si chiede di esporre eventuali bombole del gas e apparecchi contenenti batterie, come i cellulari, separatamente dagli altri rifiuti.

Priorità, tempi e modalità di raccolta vengono concordati con i Comuni e con la Protezione Civile nel rispetto delle singole ordinanze territoriali.

L’impegno di Hera

La multiutility ha messo in campo tutte le proprie risorse – con oltre 220 persone e una trentina di mezzi aggiuntivi – per monitorare senza sosta le zone coinvolte, ripristinare impianti, reti e servizi, e portare assistenza alle persone evacuate e isolate.

Alle ore 19 di giovedì 19 settembre le maggiori criticità sono rientrate, rimangono alcuni disservizi nelle zone più colpite dal maltempo, quali l’interruzione della fornitura idropotabile in parte del comune di Modigliana, soprattutto nel centro storico. In tutte le aree il personale del Gruppo Hera è costantemente al lavoro per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, anche attraverso l’utilizzo di autobotti, e ripristinare i servizi nel minor tempo possibile.

Superata la fase di emergenza, verrà riattivata progressivamente la pulizia delle zone colpite attraverso spazzamento e lavaggio delle strade, con servizi straordinari di raccolta, ritiro ingombranti e smaltimento, a mano a mano che le strade saranno dichiarate agibili, secondo le priorità che saranno concordate con le Autorità competenti.

Numeri utili del Gruppo Hera

Per le emergenze sui territori serviti, il Gruppo Hera ricorda i numeri del pronto intervento, attivi 24 ore su 24, tutti i giorni: acqua e fognature 800 713 900; gas 800 713 666; teleriscaldamento 800 713 699; elettricità 800 999 010.

Per informazioni sulle aperture delle stazioni ecologiche e degli sportelli clienti è possibile contattare il numero verde 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le aziende. Sono sempre a disposizione i Servizi Online e l’App My Hera.