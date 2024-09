Che cos’è il soccorso stradale?

Ogni automobilista dovrebbe sapere come comportarsi nel caso in cui si abbia bisogno di soccorso stradale. Purtroppo ci sono situazioni in cui può capitare di ritrovarsi con un mezzo che non è più in grado di proseguire, come può accadere dopo un sinistro stradale o dopo un guasto che coinvolga le parti più importanti del motore.

Ci sono molte compagnie che si occupano di offrire agli automobilisti servizi di questo tipo, e vi basta una rapida ricerca per scoprire quali aziende si occupano di soccorso stradale a Bologna, ad esempio.

Come funziona esattamente il soccorso stradale? Cosa dovrebbe sapere un automobilista? Tutte le risposte le troverete nei prossimi paragrafi.

Dalle riparazioni al traino del veicolo

Iniziamo con il chiarire di cosa si occupa il soccorso stradale. Lo scopo di questo servizio è quello di offrire supporto agli automobilisti nel caso in cui, per qualche motivo, la vettura non funzioni e ciò avvenga mentre si è in strada. Il soccorso stradale può essere necessario in ogni momento della giornata, a maggior ragione se si sta viaggiando di notte, per cui è fondamentale che la compagnia a cui ci si affida sia attiva 24 ore su 24.

Il soccorso stradale copre un gran numero di situazioni. Si va da quelle condizioni più semplici, in cui basta un rapido intervento di un tecnico (come la sostituzione della batteria scarica o la riparazione di uno pneumatico bucato), a quelle più complesse, dove la macchina deve essere trainata via e portata in un’officina. Il soccorso stradale può intervenire anche quando il mezzo va recuperato dopo essere finito fuori strada.

Come si richiede il soccorso stradale

Per richiedere il soccorso stradale ci sono vari sistemi. Molte aziende attualmente mettono a disposizione dei portali digitali, come quello di Europ Assistance, a cui ci si può collegare tramite il proprio smartphone e chiedere aiuto. I portali digitali sono molto comodi: basta avere una connessione internet e cercare il sito web, inserendo poi tutti i dati richiesti.

In alternativa ci sono dei veri e propri call center. Digitando il numero telefono dell’azienda a cui ci si vuole affidare si viene subito messi in contatto con degli addetti.

Come abbiamo già detto è molto importante che questi servizi siano accessibili 24 ore su 24.

Quali sono i costi

Per quanto riguarda i costi non c’è uno standard di riferimento vero e proprio. Tutto dipende in primis dal tipo di servizio richiesto. L’uso di un carro attrezzi per trasportare la macchina all’officina più vicina può essere per ovvi motivi molto più costoso del rapido intervento di un tecnico.

Al momento di decidere quale compagnia contattare dovreste valutare anche il costo tra i fattori principali.

Mettere tutto in sicurezza

Non dimenticate che chiedere soccorso non è l’unica cosa che dovete fare. In attesa dell’intervento è essenziale mettere tutto in sicurezza. La macchina, se possibile, va portata in uno spazio dove non intralci la circolazione, o sistemata in una corsia di emergenza. A questo punto si deve segnalare il mezzo con il triangolo e con l’accensione delle quattro frecce. Le persone che erano a bordo del mezzo devono scendere, indossare un giubbotto riflettente e posizionarsi lontane dalla strada.