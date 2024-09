Castel S. Pietro Terme (Bo). “I giorni di Vetro” (Einaudi editore) è il titolo del libro di Nicoletta Verna che verrò presentato venerdì 27 settembre, ore 20.30, alla libreria Atlantide di Castel S. Pietro Terme.

Dialogherà con l’autrice Muriel Pavoni. Evento in collaborazione con Anpi, sezione di Castel San Pietro Terme.

La storia

Redenta è nata a Castrocaro il giorno del delitto Matteotti. In paese si mormora che abbia la scarogna e che non arriverà nemmeno alla festa di San Rocco. Invece per la festa lei è ancora viva, mentre Matteotti viene ritrovato morto. È cosí che comincia davvero il fascismo, e anche la vicenda di Redenta, della sua famiglia, della sua gente.

Un mondo di radicale violenza – il Ventennio, la guerra, la prevaricazione maschile – eppure di inesauribile fiducia nell’umano.

Sebbene Bruno, l’adorato amico d’infanzia che le aveva promesso di sposarla, incurante della sua «gamba matta» dovuta alla polio, scompaia senza motivo, lei non smette di aspettarlo. E quando il gerarca Vetro la sceglie come sposa, il sadismo che le infligge non riesce a spegnere in lei l’istinto di salvezza: degli altri, prima che di sé. La vita di Redenta incrocia quella di Iris, partigiana nella banda del leggendario comandante Diaz. Quale segreto nasconde Iris?

– Ha qualcosa che non va, la purina, – dicevano.

– È la scarogna, – ripeteva tranquilla mia madre, premendomi sulla bocca il seno.

– Però ha una bella faccina, – aggiungevano, e quel «però» era il segno della loro compassione.

«Però è buona», «Però è tranquilla». Però non è come gli altri.

– Com’è che non piange? – chiedeva la sera mio padre.

– Piangerà. Le donne prima o poi piangono tutte.

L’autrice

Nicoletta Verna ha pubblicato per Einaudi Il valore affettivo (2021 e 2024), che ha avuto la menzione speciale al Premio Calvino e ha vinto il Premio Severino Cesari e il Premio Massarosa. Nel 2024 è uscito I giorni di vetro (Einaudi).

Muriel Pavoni ha una laurea in storia dell’arte ma lavora nel settore della formazione. Ha pubblicato La discarica degli acrobati sbadati (Giraldi 2011); Veduta di pianura con dame, (Edizioni La Meridiana 2015), Fermata al tramonto con cimitero (Augh 2017). Ha inoltre partecipato al romanzo collettivo Il libro delle vergini imprudenti (Navarra 2014), alcuni suoi racconti sono apparsi in antologie e riviste e ha scritto due testi per il teatro. Nel 2023 ha pubblicato Nomi di piume. Vite straordinarie di scrittori donne, Robin ed.

Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel./Whatsapp 051.6951180 – [email protected].