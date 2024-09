Reca Emilia Romagna (Rete emergenza climatica ambientale) è una rete cui hanno aderito 85 fra associazioni, gruppi e comitati ambientalisti della regione.

Fin dall’inizio si è caratterizzata dalla ricerca del confronto con le Istituzioni e da proposte basate sulle evidenze scientifiche del cambiamento climatico e sulle risposte che il mondo scientifico elabora, sostenendole con apposite iniziative e mobilitazioni.

Il tutto è partito nel 2020 da un appello all’allora appena eletto Stefano Bonaccini per essere ascoltati e per un aprire un rapporto di dialogo costante.

Otto mesi dopo il primo contatto e la richiesta da parte della Regione, da parte dell’allora vicepresidente Elly Schlein, di fornire opinioni, suggerimenti e proposte per l’elaborazione del “Patto per il Lavoro e per il Clima”, cui abbiamo risposto con l’elaborazione di una serie di proposte, raccolte dalle associazioni aderenti, sintetizzate in 40 pagine e corredate da 700 pagine di allegati.

Reca non appose la sua firma al Patto, ritenendo che quel documento non recepiva quasi nulla delle sue proposte e che, di fronte ad alcuni obiettivi come il 100% di energia rinnovabile al 2035 e la neutralità carbonica al 2050 importanti e condivisibili, il documento conteneva una serie di proposte contradditorie fra loro e spesso in contrasto anche con gli obiettivi dichiarati.

Da quel momento la Regione ritenne di non dover più avere rapporti con Reca. Comunque Reca ha deciso di valorizzare quel patrimonio culturale, scientifico e propositivo elaborato per renderlo patrimonio collettivo non solo attraverso la sua pubblicazione nel “Patto per il Clima e per il Lavoro”, ma anche attraverso l’elaborazione di documenti specifici ed in particolare attraverso

l’elaborazione, in collaborazione con Legambiente ER, di 4 proposte di leggi regionali su:

1. “Gestione di acqua e rifiuti” (ripubblicizzazione dei beni comuni, a partire dal servizio idrico e da quello dei rifiuti, togliendoli dalla logica di profitto; politiche che preservino la risorsa acqua e la rinaturalizzazione dei suoi corsi; affrontare alla radice il pesante inquinamento atmosferico).

2. “Uso sostenibile delle risorse ed economia circolare” (rientrare all’interno del 100% di consumo di risorse materiali; ridurre la produzione dei rifiuti, in particolare ridurre verso zero i rifiuti non riciclati, uscire dall’incenerimento).

3. “Transizione alle energie rinnovabili” (uscire dall’economia del fossile e prospettare una reale

conversione ecologica ed energetica coinvolgendo i comuni nella programmazione della a livello locale per i consumi locali).

4. “Stop al consumo di suolo”.

Alcune di queste proposte di legge provenivano da elaborazioni approfondimenti e confronti durati anni, non solo all’interno del mondo delle associazioni ambientaliste ma anche dal mondo scientifico e dalla partecipazione attiva di Istituzioni come i Comuni, le proposte di legge sono state presentate attraversi l’iter di iniziativa popolare raccogliendo oltre 7.000 firme di cittadini. Nonostante la norma preveda l’obbligo da parte delle commissioni consigliari e dell’assemblea di discuterle entro 18 mesi, di fatto la regione le ha prese in considerazione solo alla scadenza dei tempi rinviandone la discussione alla legislatura che uscirà da questa tornata elettorale.

Nel contempo Reca ha sempre sostenuto le battaglie fatte sul territorio dalle associazioni aderenti, dalla lotta al rigassificatore e al CCS di Ravenna, ai poli logistici inutili che stanno diventando colate di cemento sul territorio, alla previsione di ampliamenti stradale (passante di Bologna, bretella Sassuolo-Campogalliano, Tirreno-Brennero, Cispadana) e 100 altre vertenze, ma sempre con l’ottica di proporre le alternative agli interventi ritenuti non sostenibili. Lo testimoniano i diversi documenti elaborati, in primis sulla mobilità e sugli allevamenti intensivi, elaborati sempre con il contributo della comunità scientifica e col metodo del confronto e partecipazione collettiva.

Ai candidati alla presidenza della regione chiediamo un impegno ad assumere come priorità il contrasto al cambiamento climatico e la tutela delle risorse naturali, ed in particolare vi sottoponiamo 7 punti programmatici, su cui vi chiediamo di farci conoscere le vostre opinioni:

1) La predisposizione di una exit strategy dall’uso delle fonti fossili in campo energetico, a partire dalla moratoria sui progetti del rigassificatore di Ravenna e del tratto emiliano romagnolo del gasdotto Linea Adriatica. Forte impulso al passaggio al 100% prodotto da fonti realmente rinnovabili sulla base degli indirizzi contenuti nella proposta di legge sull’energia. Definizione migliore della legge sulle comunità energetiche, liberandole dai meccanismi centralistici e speculativi. Iniziativa per arrivare a moratoria sugli impianti di biogas/biometano in particolare per le biomasse agricole dedicate, ed eliminazione degli incentivi.

2) L’avvio e la progressiva realizzazione del processo di ripubblicizzazione del servizio idrico, rivedendo la scelta di proroga al 2027. Come da proposta di legge su acqua e rifiuti. Complessiva rivalutazione della politica delle acque e degli invasi (a partire dalla ridiscussione sulla diga di Vetto).

3) Un piano che coinvolga tutti i settori produttivi per il rientro all’interno dei limiti del pianeta nell’uso delle risorse, ripristino del criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti non riciclati nella legge regionale e sua revisione come da proposta di legge. Revisione del piano regionale rifiuti in base ai principi e alle indicazioni della proposta di legge.

4) L’arresto del consumo di suolo rivedendo tutti i progetti che non siano già in fase di operativa cantierizzazione, con particolare riferimento ai poli logistici e alle urbanizzazioni nelle aree alluvionate e alluvionabili. Contestualmente, avvio di un programma di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di riassetto idrogeologico caratterizzato dal rispetto dei cicli naturali. Avvio immediato di programmi di rimboschimento e stop ad ogni distruzione di ogni area boschiva.

5) La moratoria delle grandi opere stradali (passante di Bologna, bretella Sassuolo-Campogalliano, Tirreno- Brennero, Cispadana) e l’avvio di un percorso di ridiscussione complessiva.

6) Il rilancio concreto di una politica di trasporto collettivo introducendo da subito incentivi all’uso dei mezzi pubblici, e predisposizione di un piano di potenziamento s tutto il territorio. Forte potenziamento della mobilità ciclabile e pedonale nei centri urbani tale da permettere lo spostamento in sicurezza, anche attraverso la riconversione degli spazi. Piano per una rate ciclabile che percorra tutta la regione.

7) Lo stop definitivo all’espansione e al potenziamento degli allevamenti intensivi, e l’avvio di un programma decennale della loro riduzione, in un quadro di promozione di un sistema agricolo meno impattante, sostanzialmente basato sulla prossimità e la valorizzazione della naturalità. Ancor più, e preliminarmente alle suddette questioni, riteniamo decisivo un vostro pronunciamento e impegno sui 2 punti seguenti, che, per noi, hanno un valore dirimente e su cui già abbiamo ricevuto parere favorevole da diverse forze politiche di schieramenti diversi:

A) L’assunzione delle quattro leggi di iniziativa popolare presentate da Reca e da Legambiente, loro discussione e approvazione in tempi brevi e, in ogni caso, entro il 2025, con l’accoglimento sostanziale dei contenuti lì presenti.

B) La disponibilità ad un confronto che duri tutta la legislatura sui diversi contenuti che proponiamo, e proporremo, di farci partecipi alla discussione delle proposte che la Regione mette in campo sulle tematiche ambientali e sulle tematiche sociali collegate all’ambiente.

(Coordinamento regionale Reca Emilia Romagna)