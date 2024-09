Imola. Tornano protagoniste le moto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari con la disputa del round conclusivo del CIV (Campionato Italiano Velocità). Da assegnare i titoli CIV Femminile, 600, 300 e Premoto3. Biglietti acquistabili su Ticketone.it.

Supersport 600 NG – Il testa a testa è giunto all’atto finale. Da un lato Davide Stirpe, dall’altro Luca Ottaviani. Imola sarà teatro della sfida conclusiva tra i due maggiori protagonisti della categoria in questa stagione di Dunlop CIV. A partire davanti sarà il romano sulla Ducati del Garage 51 Barni by dto, forte di 26 punti di vantaggio sul rivale e del successo ottenuto in gara1 al Mugello, insieme al secondo posto di gara2. Ottaviani e la sua MV Agusta Extreme dovranno invece inseguire, ma “Otta” arriverà in riva al Santerno sull’onda dell’entusiasmo dato dalla vittoria in gara2 sulla pista toscana.

Superbike – Con il titolo già assegnato a Michele Pirro (Ducati Barn Spark), il decimo tricolore per lui, l’attenzione sarà tutta per i restanti due gradini del podio finale. E per il ritorno al Dunlop CIV del Campione 2023: Lorenzo Zanetti. Partendo dalla lotta per la seconda e terza posizione di Campionato, i favoriti saranno i tre piloti che, dopo Pirro, si sono messi più in evidenza in questo 2024, a cominciare da Alessandro Delbianco. L’alfiere Yamaha DMR arriverà ad Imola con 152 punti, solo quattro in più rispetto a Luca Bernardi. Il pilota Aprilia Nuova M2 è reduce da un gran weekend al Mugello, dove ha ottenuto un secondo posto ed una vittoria. A otto punti da Delbianco c’è il compagno di team di Bernardi, Samuele Cavalieri, ancora in cerca del primo successo 2024. Da segnalare poi la presenza di Lorenzo Zanetti. Il Campione CIV Superbike 2023 sarà presente ad Imola in sostituzione dell’infortunato Roberto Mercandelli sulla Ducati del Team Broncos.

Premoto3 – Lotta a tre per il titolo dell’entry class Dunlop CIV. A partire in vantaggio sarà Cristian Borrelli. L’alfiere Bucci Moto arriverà con 36 punti di vantaggio sul primo dei suoi inseguitori: Gionata Barbagallo (Echovit Pasini Racing). Forte anche di un secondo posto e una vittoria ottenuti nell’ultimo round del Mugello, a fronte di un terzo posto portato a casa dal rivale sulla pista toscana. A 46 punti dalla vetta c’è Edoardo Savino. Il pilota Team Leopard Academy by Roc’N’Dea è reduce però dalla bella vittoria firmata ad inizio mese sulla pista toscana, a scapito proprio dei due rivali.

Supersport 300 – Titolo da assegnare anche nella 300, dove il leader in classifica è Alfonso Coppola. L’alfiere Kawasaki Box Pedercini corse arriverà ad Imola forte del podio ottenuto ai primi di settembre al Mugello e con 33 punti di vantaggio sull’unico dei rivali rimasti in lizza per la conquista del numero 1: Emanuele Cazzaniga. Il pilota Yamaha Racestar è reduce però da un ottimo weekend di gare in terra Toscana. Nel round 5 del Dunlop CIV ha ottenuto infatti una vittoria e un secondo posto. Facile prevedere un’entusiasmante battaglia tra i due per diventare Campione Italiano 2024.

Moto3 – Con Marcos Ruda (2 WheelsPoliTo GP Project) che ha già chiuso i giochi al Mugello, laureandosi Campione Italiano con due gare d’anticipo, l’attenzione sarà tutta per il secondo in classifica: Cristian Lolli. Lo spoletino su BeOn Cecchini, complice l’assenza di Elia Bartolini per il concomitante impegno nel Mondiale, arriverà ad Imola certo di ottenere la piazza d’onore 2024, provando però a migliorarsi ancora, cercando magari il secondo successo stagionale. Lotta apertissima per il terzo gradino del podio finale, con i compagni di team nel BeOn We Race-SM Pos Corse Emanuele Andrenacci e Valentino Spongatra i favoriti, classifica alla mano. I due sono rispettivamente quarto e quinto nella generale, con Sponga a -4 da Andrenacci.

CIV Femminile – Il round XLMOTO coinciderà con l’appuntamento conclusivo del CIV Femminile, che vedrà andare in scena ad Imola le ultime due gare di Campionato, una al sabato e una alla domenica. I valori in campo sono ben delineati dai risultati degli ultimi due appuntamenti, svolti a Varano a metà settembre, che hanno visto vincere in entrambe le gare Josephine Bruno (Kawasaki) davanti a Nicole Cicillini (Yamaha) e Denise Dal Zotto (Yamaha). In classifica di Campionato Bruno è leader con 133 p. davanti a Dal Zotto e Cicillini a 106 p.