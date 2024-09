Imola. Tra settembre e ottobre, il Comune organizza un ciclo di passeggiate esplorative e laboratori sullo spazio pubblico per ripensare la città di Imola col clima che cambia. Il ciclo di incontri ha l’obiettivo di mappare e ripensare gli spazi pubblici della città insieme a cittadini, cittadine, studenti e studentesse e al mondo associativo locale, per arrivare a produrre un documento di indirizzi per una città più fresca e più vivibile e in grado di fronteggiare le ondate di caldo estremo, sia per chi ci abita, studia e lavora, sia per chi visita il ricco patrimonio storico-culturale e turistico di Imola. Le passeggiate e i laboratori sono ideati nell’ambito di Cool noons, un progetto europeo Interreg-MED che ha l’obiettivo di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree urbane del Mediterraneo, sempre più colpite dalle ondate di caldo. Imola è città pilota di Cool noons per l’Italia, con Città Metropolitana di Bologna e IF Imola-Faenza, insieme alle città di Dubrovnik in Croazia, Lisbona in Portogallo, Marsiglia in Francia e Budva in Montenegro.

PROGRAMMA PASSEGGIATE E LABORATORI

Ogni incontro ha una durata di quattro ore. Durante le prime due ore i partecipanti faranno una passeggiata a tappe, andando a mappare la vivibilità di alcuni dei principali spazi pubblici di Imola, tra la Stazione FS e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, cercando di capire quali sono le aree ottimali e quali quelle da migliorare in relazione alla temperatura percepita e quindi alle condizioni di ombra, di spazi di sosta e di accesso a fontane pubbliche. A guidare la passeggiata Elena Farnè, architetta che si occupa di adattamento al clima e co-progettazione dello spazio pubblico, Giovanna Antoniacci, urbanista ed esperta di progettazione partecipata, l’assessora all’Ambiente Elisa Spada, il CEAS Imolese e Città Metropolitana di Bologna. Le due ore successive saranno il momento di condivisione e confronto di idee per definire le misure di adattamento per spazi pubblici a prova di caldo estremo attraverso SOS4cities, il gioco di ruolo delle città resilienti di Arpae Emilia-Romagna – Centri di educazione alla sostenibilità.

1° PASSEGGIATA – LABORATORIO

26.9.2024, 8.30-12.30

c/o stazione ferroviaria

Incontro dedicato alla classe V° dell’Istituto Tecnico Agrario Chimico Scarbellini Ghini, indirizzo Gestione ambientale, con gli studenti e le studentesse del Corso di laurea in Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio e del Dottorato di ricerca in Salute, sicurezza e sistemi del verde di Imola.

2° PASSEGGIATA-LABORATORIO

3.10.2024, 8.30-12.30

c/o stazione ferroviaria

Incontro dedicato alla classe IV° dell’Istituto Paolini Cassiano da Imola, indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, con la classe IV° dell’Istituto Paolini Cassiano, indirizzo Turismo accessibile e sostenibile.

3° PASSEGGIATA-LABORATORIO

12.10.2024, 9.00-13.00

Incontro dedicato agli abitanti, alle associazioni ambientali, sportive e turistiche, alle organizzazioni locali e alle guide.

Il luogo di ritrovo sarà inviato agli iscritti via e-mail. Iscrizione aperte fino al 9.10.24, salvo esaurimento posti.

Per iscrizioni clicca e compila il form > https://bit.ly/12-10-coolnoons

Dichiarazione dell’assessora all’Ambiente Elisa Spada: “I laboratori hanno l’obiettivo di fare crescere la consapevolezza nella cittadinanza rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, dal caldo estremo dei mesi scorsi legato al fenomeno delle isole di calore alle precipitazioni intense e concentrate in tempi ristretti di cui abbiamo potuto vedere le conseguenze anche nei nostri territori. I partecipanti si concentreranno sul tema del calore, in linea con gli obiettivi del progetto Europeo Cool Noons, definendo isieme, in forma partecipata, un documento di indirizzi per una città più fresca e vivibile utilizzando le soluzioni basate sulla natura. A questo si affiancherà l’individuazione di alcuni piccoli interventi di rigenerazione che saranno finanziati dal progetto. Ringrazio la Città Metropolitana e il Nuovo Circondario Imolese per questa occasione che ci permette di confrontarci con altre città europee su temi di grande importanza e impatto sul benessere delle persone.