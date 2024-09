Castel San Pietro Terme (Bo). Tutto pronto per una nuova stagione tutta da ridere al teatro comunale Cassero di Castel San Pietro Terme. Ad aprire la stagione di “Risate al Cassero”, sabato 26 ottobre, ore 21, sarà l’originale e particolare comico toscano Paolo Migone che ritorna a Castel San Pietro dopo tanti anni con il rinnovato spettacolo “Completamente spettinato!”.

“Questa programmazione tutta da ridere, porterà in scena spettacoli che spaziano dalla comicità più disimpegnata del ‘ridere contro’ a quella più riflessiva del ‘ridere con’ che coglie i lati nascosti della realtà – aferma il direttore artistico Davide Dalfiume della Bottega del Buonumore – . Ogni spettacolo è stato scelto con cura per stimolare non solo il divertimento, ma anche la riflessione su temi importanti quali il trascorrere del tempo, la capacità di superare eventi difficili, il rapporto con l’alimentazione”.

A novembre arriverà Giovanni Cacioppo, comico siciliano, con “Ho scagliato la prima pietra”, divertente analisi di costume e abitudini sociali.

A dicembre sarà in scena la nuova produzione del Teatro Franco Parenti di Milano “Age Pride” tratto dal libro di Lidia Ravera edizione Einaudi, con Alessandra Faiella e la violoncellista Chiara Piazza. Uno spettacolo ironico sul conflittuale rapporto dell’età che avanza, nel quale l’autrice rivendica la maestosa allegria celata nella maturità e prova a raccontare come il tempo, da nemico che striscia alle tue spalle aspettando una resa incondizionata, può trasformarsi in un alleato che ti regala una libertà imprevista e una rivoluzione interiore.

A Santo Stefano oltre al duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume che ogni anno presenta nuovi sketch in anteprima, sarà ospite il “musicomico” e apprezzato sassofonista Andrea Poltronieri, che vanta collaborazioni musicali con gli Stadio, Cristina D’Avena, Paolo Cevoli e Sergio Sgrilli. Spettacolo in abbonamento alle 21 e replica fuori abbonamento alle ore 16.30.

La serata di Capodanno è un appuntamento di cabaret in perfetto stile Zelig con ospiti comici che hanno partecipato a qualche edizione della fortunata trasmissione televisiva: il romano Sergio Viglianese e il romagnolo Giampiero Pizzol, che si alternano sul palco con battute e personaggi che si susseguono a ritmo vorticoso.

Seconda chicca del cartellone, Luca Cupani, giovane comico italiano naturalizzato britannico. Nel 2015 è il primo italiano a vincere a Edimburgo il concorso So you think you’re funny?, grazie al quale viene invitato a partecipare al festival Just for laughs di Montreal. Negli ultimi anni ha preso parte ai concorsi internazionali di Seattle e San Francisco e si esibisce regolarmente in comedy clubs e festival a Londra e in tutto il Regno Unito oltre che in diversi paesi esteri. Nel 2018 comincia a farsi conoscere dal pubblico italiano, partecipando a Zelig Time e Zelig C-Lab.

A febbraio ospite un’attrice romana speciale con uno spettacolo che è una lezione di vita: Alexandra Filotei in “9 ore sotto casa”. Sopravissuta nel 2016 al terremoto di Pescara del Tronto e fuori dalle scene per i 5 anni successivi, rappresenta un esempio di come la comicità possa aiutare a superare grossi traumi. Alexandra, grazie alla sua magistrale comicità, ci offre un nuovo punto di vista, spiegando come cambia la visione della vita tra sopra e sotto le macerie: qualcosa che “sopra” ci sembra una tragedia, “sotto” diventa immediatamente un desiderio. Con la sua esibizione ci dà un importante insegnamento, dimostrando che si può ridere anche delle cose brutte che ci accadono, esattamente come ha fatto lei riuscendo così a superare le nove traumatiche ore ad aspettare i soccorsi.

Si riprende a marzo con un filone più leggero nei contenuti, ma esplosivo per ritmo e tempi comici. L’8 marzo arriva il napoletano purosangue Sasà Spasiano, vincitore di tantissimi premi a livello nazionale e chiude la stagione Nando Timoteo, foggiano di nascita, milanese di adozione, dallo humour sottile e intelligente con un curriculum televisivo di rilievo da Colorado a Striscia la Notizia. Un artista poliedrico che cattura l’attenzione del pubblico e la sostiene ad un livello alto di qualità e divertimento.

Decimo spettacolo a fine stagione, fuori abbonamento e antipasto dell’evento primaverile Very Slow, sul tema gastronomia, interviene il direttore artistico del teatro comunale, Davide Dalfiume. Lo spettacolo è vincitore di tre primi premi (della giuria, del pubblico, della critica) al Festival Culinaria Risinterra di San Salvo ed è stato selezionato alla 13a edizione della rassegna letteraria di “Cervia, la spiaggia ama il libro 2005” (Incontro con l’autore).

In totale 8 spettacoli in abbonamento, 2 fuori abbonamento e 2 repliche.

Il calendario

Abbonamento “Risate al Cassero” 8 spettacoli

26 ottobre: Paolo Migone – Completamente spettinato

16 novembre: Giovanni Cacioppo – Ho scagliato la prima pietra

7 dicembre Alessandra Faiella – Age pride

26 dicembre, ore 21: duo Marco Dondarini – Davide Dalfiume, ospite Andrea Poltronieri – Comici del Borgo

25 gennaio Luca Cupani – Buono come il porridge

22 febbraio: Alexandra Filotei – 9 ore sotto casa

8 marzo: Sasà Spasiano – Secondo me

22 marzo: Nando Timoteo – My life

Inizio spettacoli ore 21.

Fuori abbonamento

27 ottobre, replica ore 21: Paolo Migone – Completamente spettinato

26 dicembre, replica ore 16.30: duo Marco Dondarini – Davide Dalfiume, ospite Andrea Poltronieri – Comici del Borgo

31 dicembre, ore 21.30 – “Ride bene chi ride l’Ultimo e anche il Primo”

12 aprile, ore 21: Davide Dalfiume – Eroi a tavola

I prezzi

Abbonamento “Risate al Cassero (8 spettacoli)

Intero € 90

Ridotto € 80

Biglietti

Intero € 14

Ridotto € 12

Alessandra Faiella – Intero € 15

Capodanno – Intero € 20

Aperture biglietteria

Rinnovo abbonamenti: giovedì 26 settembre dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

Cambio posto: venerdì 27 settembre, dalle ore 11 alle 13.

Nuovi abbonamenti: sabato 28 settembre e lunedì 30 settembre dalle ore 10 alle ore 13.

Prevendita biglietti

Venerdì 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 13.

Sabato 26 ottobre dalle ore 10 alle ore 13.

Sabato 7 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.

Nelle serate di spettacolo dalle ore 19 alle ore 21

I singoli biglietti saranno acquistabili anche on line su Vivaticket dal 7 ottobre con una maggiorazione.