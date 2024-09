Imola. Era con tutta probabilità il candidato migliore possibile per il Pd. Due volte vicesindaco, di cui una attualmente accanto al sindaco Marco Panieri, segretario del Pd molto vicino a tutti i militanti e in particolar modo alle associazioni dell’Anpi e del Cidra, ottimo architetto, stavolta Fabrizio Castellari ce l’ha fatta a essere il candidato del territorio imolese per il consiglio regionale nelle file del Pd alle elezioni anticipate (Stefano Bonaccini è stato eletto nel Parlamento europeo) che si terranno il 17 e il 18 novembre.

Castellari ha ricevuto il 79% dei consensi, circa il 17% di astenuti e il 2,5% dei no riferibili in buona parte all’area vicina alla segretaria nazionale Schlein. La prima novità è che Castellari non viene dal Pci e dalle successive mutazioni, ma inizialmente dal Patto Segni, poi Margherita e infine Democratici per poi confluire nel Pd. La seconda per Imola è, che pur avendo ottenuto molti voti, sono stati contrari il 21% circa. Pare che una parte del Pd di Castel San Pietro, soprattutto, non lo gradisse molto.

“Quella di Fabrizio Castellari, politico pragmatico, preparato e intelligente – sottolinea il segretario della Federazione Fausto Tinti-, è una candidatura molto autorevole. La sua forte personalità dal punto di vista politico e culturale aiuterà sicuramente a compiere questo percorso a sostegno del candidato presidente Michele de Pascale e a restituire al territorio imolese il ruolo di primo piano che merita “.

“Viviamo un territorio articolato su dieci Comuni che sono un’unica comunità – si presenta il candidato consigliere Fabrizio Castellari- . Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, delle nostre radici di libertà e democrazia, di quell’operosità diffusa che qui si tramanda e si rinnova da generazioni, della vivacità di tantissime associazioni impegnate in ogni ambito, della generosità di migliaia di persone impegnate nel volontariato. E’ un territorio con un tessuto economico e sociale forte ed evoluto, dove impresa e lavoro sono due facce della stessa medaglia, un territorio che da sempre ha nella solidarietà e nell’attenzione ai più deboli un suo tratto distintivo, attento ed esigente nella qualità dei servizi erogati, con un livello scolastico e formativo qualificato”. “Vogliamo portare in Regione – spiega Castellari – tutta la ricchezza e le peculiarità che ci contraddistinguono, valorizzando quel ruolo fondamentale di cerniera tra Bologna e la Romagna che da sempre è affidato a Imola e ai comuni del Circondario, in un dialogo costruttivo con le istituzioni a tutti i livelli che continueremo a portare avanti”. “Metto a disposizione il mio impegno e la mia esperienza – assicura Castellari-, fiducioso di poter rappresentare con umiltà, dedizione e determinazione le istanze di questo nostro territorio meraviglioso. Per amministrare una comunità bisogna volerle bene. Questo è stato da sempre il mio approccio nel servizio alle istituzioni. I cittadini mi conoscono, conoscono il mio percorso personale e politico, i miei valori di riferimento e le scelte fondamentali della mia vita. E’ con questo affetto verso tutta la nostra comunità territoriale che ora rinnovo il mio impegno”.

“L’indicazione di Fabrizio Castellari come candidato al Consiglio Regionale in vista delle prossime elezioni regionali da parte della Federazione Territoriale del PD di Imola – rinforza il sindaco di Imola Marco Panieri – è una notizia estremamente positiva per la nostra terra e che accolgo con grande emozione e soddisfazione. Fabrizio, che conosco da anni per il percorso politico che abbiamo condiviso, è la persona giusta in questo momento e ha tutte le caratteristiche per sedere in Consiglio Regionale e rappresentare gli interessi, le esigenze e tutte le voci del Circondario Imolese. È stato ed è un vicesindaco e compagno di viaggio di straordinaria qualità, che ho avuto la fortuna di avere al mio fianco in questi anni complessi, gestendo deleghe non semplici. Un uomo di grande esperienza e profonda umanità, radicato da sempre nella nostra città e nelle zone circostanti, apprezzato per la competenza sempre dimostrata in tutti gli incarichi che ha ricoperto a servizio della nostra comunità, sono certo che saprà mettere in campo la tenacia necessaria in questa sfida e contribuire alla corsa di Michele de Pascale a presidente della Regione, per un’Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare. Sarò al suo fianco con orgoglio”.

Ora Castellari, pur rimanendo al momento vicesindaco, dovrà vedersela con altri due imolesi che sono già candidati alle elezioni regionali da qualche tempo. Si tratta di Nicolas Vacchi per Fratelli d’Italia e di Daniele Marchetti per la Lega, entrambi consiglieri comunali di opposizione a Imola nel centrodestra.

(Massimo Mongardi)