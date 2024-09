Imola. Le Biblioteche comunali propongono per l’autunno 2024 novità librarie e tantissime presentazioni e incontri, tutti a ingresso libero.

martedì 1 ottobre 2024 ore 20.30

La costola di Adamo di Eugenia Codronchi Argeli.

Presentazione del libro a cura di Jessy Simonini (Fernandel, 2024) nell’ambito della rassegna Imola #quantestorie.

L’autore dialoga con Giuliana Zanelli.

L’appuntamento è dedicato alla figura della scrittrice imolese Eugenia Codronchi Argeli, in arte Sfinge, figlia del senatore Giovanni, autrice femminista e figura significativa della cultura romagnola e italiana di inizio secolo. Simonini ha curato la ripubblicazione di una sua opera del 1918, La costola di Adamo. La protagonista, Andrea Norbani, medico e attivista politica, dopo una vita trascorsa lontano dai precetti di genere, rientra nei ranghi delle norme coniugali ed eterosessuali. A Ravenna, negli anni dieci del Novecento, la giovane è una delle figure più in vista del Partito repubblicano. Soggetto eccentrico, lontano dai canoni della femminilità e dai ruoli predefiniti, Andrea si divide fra le cure ai malati e la battaglia politica, che conduce in un mondo esclusivamente maschile, restando fedele ai valori del mazzinianesimo. Le sue certezze vacillano quando si innamora del leader del partito rivale, il socialista Filippo Spada: questo incontro coincide con la scoperta dell’amore come sentimento universale di liberazione e di fratellanza, che ricuce le fratture, placa gli odi di parte e i conflitti. L’opera, che può essere letta come un romanzo d’amore e un romanzo psicologico, offre uno spaccato della complessità dell’identità femminile e del ruolo della donna nella società del tempo. L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire la figura di Eugenia Codronchi Argeli e il suo contributo alla letteratura e al pensiero femminista, nonché per riflettere sul contesto storico e politico in cui si muove la protagonista del romanzo. Jessy Simonini, archivista, ha studiato letterature comparate fra Italia e Francia ed è studioso di letteratura delle donne.

venerdì 4 ottobre 2024 ore 17.30

Il bambino della fortuna

Presentazione del libro di Lia Giberti Sarti (Echos edizioni, 2023).

L’autrice ne parla insieme alla giornalista Gabriella Pirazzini, con la partecipazione di Anna Darchini.

La storia di una donna non più giovane che si ritrova all’improvviso a fare i conti con la solitudine e con un passato oscuro. Imola degli anni ‘50/‘60 e Bologna dei nostri giorni fanno da sfondo a una storia ricca di mistero che alterna momenti di quotidianità ad altri di suspense e tensione emotiva, sempre con lo sguardo puntato sul mondo femminile nella sua complessità. Lia Giberti Sarti è un’autrice imolese che ha esordito nel mondo letterario con la raccolta di racconti L’eredità di una ragazza dentro (2011), cui sono seguiti tre romanzi: Inevitabili bugie e mezze verità (2018), La sua Australia (2020) e Ziodon (2022). Il bambino della fortuna è il suo quarto romanzo.

martedì 8 ottobre 2024 ore 20.30

La natura siamo noi

Una riflessione su crisi climatica e comunità locali a partire dal libro Le montagne della Patria di Marco Armiero, storico dell’ambiente. Ne parleranno (Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna), (Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna), (Osservatorio Clima – Arpae SIMC). Introduce Elisa Righetti (CAI). Evento a cura di Club Alpino Italiano sezione di Imola.

venerdì 11 ottobre 2024 ore 18

La morte dipinta

Presentazione del libro di Lisa Laffi (tre60, 2024). L’autrice ne parla con la giornalista Alessandra Giovannini. Presentazione del nuovo e atteso libro dell’autrice imolese Lisa Laffi, un killer efferato che si ispira per i suoi delitti ai grandi capolavori dei maestri dell’Arte, da Botticelli a Caravaggio. Un’esperta d’arte, che si chiama Artemisia Gentileschi proprio come la famosa pittrice del Seicento, è costretta ad indagare. Philadelphia, 2005. Artemisia è soltanto un’adolescente quando sua madre, Katherine, viene trovata morta in una lugubre raffigurazione del dipinto Venere, Marte e Cupido di Piero di Cosimo. Milano, oggi. Artemisia Gentileschi è la direttrice del prestigioso museo Poldi Pezzoli, ha una carriera avviata e una vita apparentemente tranquilla ma il sogno di una normale routine va in frantumi quando, durante l’allestimento di una mostra, riceve alcune lettere anonime accompagnate da foto agghiaccianti. Qualcuno ha ucciso due persone e le ha utilizzate come macabri burattini per raffigurare, a modo suo, La Calunnia di Botticelli, e ha già preannunciato nuovi omicidi “ispirati” ai capolavori dell’arte. Paralizzata dall’orrore, Artemisia sprofonda nuovamente in un incubo che appartiene a un passato doloroso… Riuscirà la protagonista a fermare l’assassino prima che porti a termine la sua ultima opera d’arte? Lisa Laffi è laureata in Conservazione dei Beni Culturali e vive a Imola, dove fa l’insegnante. È autrice teatrale e di saggi di storia. Con Tre60 ha pubblicato i romanzi storici L’ultimo segreto di Botticelli, La regina senza corona, giunto al secondo posto al concorso indetto dalla rivista Robinson come migliore biografia del 2020, L’erborista di corte e La dama dei gelsomini. Ha vinto i premi Verbania for Women, Alberoandronico e Terra di Guido Cavani.

venerdì 18 ottobre 2024 ore 17.30

Andrea Costa e Giovanni Pascoli. Un’amicizia socialista

Presentazione del libro di Elisabetta Graziosi (Viella, 2024) nell’ambito della rassegna Imola #quantestorie.

Introduce la presentazione Paola Mita, archivista. Giovanni Pascoli e Andrea Costa, entrambi romagnoli, ebbero un ruolo importante nel passaggio fra Ottocento e Novecento. A Bologna, in giovinezza, si conobbero, si frequentarono, furono amici all’università intorno a Carducci e compagni di imprese sovversive. Aderirono all’Internazionalismo, che raccoglieva in quegli anni giovani che avrebbero lasciato un segno. Seguì poi una lunga storia di lontananza e di silenzio, un trentennio di vuoto. Molte delle idee erano e rimasero comuni. Come Costa, Pascoli si professò socialista fino alla fine. E alla fine giunsero quasi contemporaneamente nel 1910 e nel 1912.

Attraverso il recupero di fonti rare e di testi poco noti, il volume ricostruisce un periodo complesso e perlopiù inesplorato dalla critica e dalle storie letterarie, gettando una luce inedita non solo sulle vicende biografiche e storiche di Costa e Pascoli, ma anche sul significato dell’intera produzione pascoliana. Elisabetta Graziosi, bolognese di nascita e di formazione, ha insegnato Letteratura italiana all’Università di Bologna.

sabato 19 ottobre 2024 ore 10.30

Materne notti di luna

Presentazione del libro di Waldemaro Morgese (Homo Scrivens, 2023).

L’autore dialoga con Roberta Turricchia, bibliotecaria. Letture a cura di Paola Cardace, bibliotecaria. Materne notti di luna è un’avventura nel tempo e nello spazio condotta da Otto ed Elyse, creature superumane, alla ricerca delle tracce più profonde di una Terra in via di estinzione, della sua cultura, dei suoi modi di pensare, dei suoi tentativi disperati di sfuggire all’oblio. Un diario di viaggio in luoghi visitati e descritti anche attraverso la storia che essi testimoniano, un viaggio che a tratti appare immaginario, più che cammino e spostamento fisico, movimento della mente e del cuore, spesso ricorrente nel corso di lunghi colloqui tra Otto – alter ego dell’autore – ed Elyse.

Waldemaro Morgese è stato critico teatrale, docente universitario, dirigente regionale, direttore di biblioteca, presidente dell’AIB pugliese, fondatore di biblioteche rurali e di ecomusei. Ha scritto saggistica e dal 2015 pubblica racconti e romanzi. Materne notti di luna è il suo quarto romanzo.

martedì 22 ottobre 2024 ore 20.30

Maestro Martino, la prima firma della cucina italiana. Presentazione del restauro del Libro de cosina di Maestro Martino, curato da NovaCharta Editore, primo manoscritto firmato della storia della gastronomia italiana. Con Fabrizio Lollini e Massimo Montanari, Università di Bologna Appuntamento compreso nel cartellone di eventi del Baccanale 2024.mAll’interno del progetto Salviamo un Codice, che restaura e restituisce alle Biblioteche italiane libri di importanza capitale della cultura, questo straordinario testo, il primo manoscritto firmato della storia della gastronomia italiana, è stato riportato al suo antico splendore grazie alla sinergia tra la casa editrice NovaCharta e la Biblioteca Civica di Riva del Garda. Con il sostegno di esperti come Massimo Montanari, Fabrizio Lollini e Melania Zanetti, il restauro non solo preserva un pezzo fondamentale della nostra storia culinaria, ma rende accessibili conoscenze e tradizioni che rischiavano di perdersi nel tempo. Sarà inoltre presentata l’edizione facsimilare del manoscritto, accompagnata da un saggio sulla storia del libro, dell’autore e del restauro a cura di Leonardo Granata. Un’opera che celebra l’eccellenza del nostro patrimonio culturale e gastronomico, ora resa disponibile per le generazioni future.

Riprende nel mese di ottobre, dopo i due incontri svolti a maggio, la rassegna Ti presento la mia tesi che prevede la presentazione di tesi di laurea di studenti imolesi o comunque di interesse locale.

venerdì 25 ottobre 2024 ore 18

Luigi Orsini librettista

Presentazione della tesi di laurea di Chiara Oriente, Letteratura e librettistica nell’Ottocento risorgimentale: un lascito per i letterati del Novecento

Con la partecipazione di Paola Cardace, bibliotecaria, e Chiara Sabattani, già bibliotecaria

Evento dedicato alla riscoperta della librettistica ottocentesca, con particolare riferimento alla figura del poeta imolese Luigi Orsini. L’incontro prevede la presentazione della tesi di laurea di Chiara Oriente, intitolata Letteratura e librettistica nell’Ottocento risorgimentale: un lascito per i letterati del Novecento.

La librettistica dell’Ottocento, unita alla letteratura, è stata fondamentale nella formazione di un’opera lirica nazionale all’interno di un contesto storico diffuso di lotte individuali e collettive. La tesi di Chiara Oriente si sviluppa ponendo una particolare attenzione al periodo risorgimentale e ai modelli melodrammatici delineati da Giuseppe Verdi, osservati e rispettati dalle generazioni future.

Una testimonianza importante è offerta dall’ampia gamma di libretti del poeta imolese Luigi Orsini, custoditi nel suo Archivio conservato presso la Biblioteca Comunale di Imola. Nell’approssimarsi del settantesimo anniversario della morte (8 novembre), un’occasione per conoscere Luigi Orsini, figlio del Risorgimento e uomo poliedrico che ha dedicato la sua vita all’esaltazione e salvaguardia della sua città natia e della sua patria, nella sua veste particolare di compositore. Chiara Oriente, nata e cresciuta a Imola, è laureata in Dams – discipline delle arti, della musica, dello spettacolo presso l’Università di Bologna.

Martedì 29 ottobre 2024 ore 20.30

Sapore di olio, sapore di salute

Conferenza con la dott. Valentina Succi, biologa nutrizionista, e Shirley Ehrlich, medico specializzato in Scienze dell’Alimentazione.

In collaborazione con Professione Medica In salute APS. Appuntamento compreso nel cartellone di eventi del Baccanale 2024. L’obiettivo è di trasmettere il valore dell’OLIO EVO alla salute umana vs altri oli esistenti. Porteremo informazioni scientifiche provate, sfateremo falsi miti e credenze. Un incontro interattivo, per stimolare nei partecipanti la curiosità di voler approfondire dati storici, scientifici e sociali. L’iniziativa vedrà due voci di professionisti della salute che in maniera convergente, in tandem, informeranno sul tema e cercheranno di rispondere alle domande dal pubblico.

Smartphone senza segreti e palestra digitale:

ripartono in Bim i laboratori pratici per tutti

Dopo il successo delle edizioni primaverili riprendono in Bim i laboratori dedicati all’uso dello smartphone. I laboratori, condotti da una volontaria del Servizio civile digitale, hanno un taglio pratico e intendono offrire un aiuto a chi ad esempio ha difficoltà a gestire alcune applicazioni, le impostazioni, la sicurezza o le email sul telefono. Gli incontri sono riservati ad un gruppo di massimo 5 persone; occorre prenotarsi e si può frequentare l’intero ciclo o anche uno o due appuntamenti. Sono a ingresso libero anche i laboratori di “Palestra digitale”, incontri a tema per imparare ad accedere a risorse on line e realizzati dei bibliotecari e dalla volontaria del Servizio civile digitale.

Ecco il calendario degli appuntamenti

ABC Smartphone

Laboratori a cura della volontaria del Servizio Civile Digitale

Massimo cinque persone (è necessaria la prenotazione) si può partecipare anche a un singolo

incontro. Non dimenticate il vostro telefono!

In Bim dalle 15.00 – 16.30

mercoledì 2 ottobre Come gestire le impostazioni e la sicurezza dello smartphone

mercoledì 9 ottobre Come salvare e trasferire i dati dello smartphone

mercoledì 16 ottobre Cosa sono le app e come aggiornarle

mercoledì 23 ottobre App, e-mail e i servizi on line più utili

Palestra digitale

Incontri e laboratori in Bim

venerdì 18 ottobre ore 17.30 Leggere i giornali on line

Laboratorio dedicato all’edicola della Biblioteca digitale Emilib: come accedere alla piattaforma e orientarsi tra i 7000 quotidiani e periodici da tutto il mondo (a cura della volontaria del Servizio civile digitale)

venerdì 25 ottobre ore 17.30 Leggere (e scaricare) gli e-book di Emilib

Laboratorio dedicato al servizio di prestito degli e-book della Biblioteca digitale Emilib: come accedere alla piattaforma e prendere a prestito uno degli oltre 60.000 e-book disponibili (a cura della volontaria del Servizio civile digitale)

Anche alla biblioteca di Ponticelli due appuntamenti da segnare in agenda nell’ambito della rassegna Voci di donne:

giovedì 10 ottobre 2024 ore 20.30

Violeta. El cantar tiene sentido

Serata dedicata alla figura della compositrice cilena Violeta Parra, alle sue passioni e ribellioni.

Con la partecipazione di Roberta Ruggiero, a cura di Officina Duende.

L’evento si terrà presso la Sala Polivalente di Ponticelli (via Montanara, 250).

martedì 15 ottobre 2024 ore 20.30

Ero l’amante di Rodin

Presentazione del romanzo “Ero l’amante di Rodin” (Capponi Editore, 2023) ispirato alla vita della scultrice Camille Claudel. Con l’autrice Annalisa Fabbri.

L’evento si terrà presso la Biblioteca di Ponticelli (via Montanara, 252/c).