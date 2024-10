Non si arresta la forza degli investimenti green sulla nostra economia. Una forza che ha un doppio valore: economico, ovviamente, ma anche di cambiamento per il futuro.

A dimostrare lo stato di salute del settore è il report Deloitte, CxO Sustainability 2024, che analizza a livello globale oltre 2.100 top manager provenienti da 27 paesi in tutto il mondo. “Non c’è alcun segnale di rallentamento nell’impegno delle aziende per la sostenibilità. I manager intervistati nell’edizione annuale del Sustainability Report non evidenziano conflitti tra il successo aziendale e il contrasto al cambiamento climatico: anzi, l’84% di essi in Italia e il 90% a livello globale ritiene che l’economia mondiale possa crescere senza rinunciare agli obiettivi climatici”, ha raccontato Stefano Pareglio, Presidente di Deloitte Climate & Sustainability.

I numeri del report Deloitte

Il cambiamento climatico, dunque, sta agendo come traino per nuovi investimenti, ed è considerato la principale sfida globale dal 44% dei CxO italiani, superando temi come innovazione e incertezze economiche. L’80% di questi manager ha incrementato gli investimenti green rispetto all’anno precedente, con il 15% di quali ritenuti addirittura significativi, mentre il 69% prevede che il cambiamento climatico avrà un impatto elevato sulla propria azienda nei prossimi tre anni, con preoccupazioni riguardanti i modelli di consumo e le politiche ambientali. Certo, il cambiamento climatico porta con sé timori e paure: il 76% dei CxO è preoccupato per il futuro del pianeta e quindi dell’economia, un aumento rispetto al 59% dell’anno scorso, ma non manca, anzi è maggioritario, l’ottimismo. L’87% si dice positivo sulle misure future per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, con il 76% dei manager che percepisce un aumento della pressione degli stakeholder per azioni climatiche, con gli investitori e i clienti che esercitano una forte influenza.

La crescita degli ESG

È in questo contesto che si deve leggere la grande crescita anche degli investimenti ESG, strategie di investimento che integrano criteri ambientali, sociali e di governance nelle decisioni finanziarie (non a caso la sigla rimanda proprio a Environmental, Social and Governance). Questi criteri aiutano gli investitori a valutare l’impatto sostenibile e la responsabilità sociale delle aziende in cui decidono di investire e sono ormai tenuti in primissima considerazione da tutti i profili di investitori. Il funzionamento degli investimenti ESG, come si legge su Moneyfarm, si basa su un’analisi approfondita delle pratiche aziendali: le aziende vengono valutate non solo per la loro performance economica, ma anche per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale, la gestione dei diritti umani, la diversità nel lavoro e la trasparenza nella governance, il rispetto del benessere dei lavoratori. In questa maniera gli investitori possono scegliere fondi o portafogli che si allineano ai loro valori personali e ai propri obiettivi di sostenibilità. Tra gli esempi troviamo il fondo BlackRock Global Impact Fund, che investe in aziende impegnate a risolvere sfide globali come la povertà e il cambiamento climatico, oppure Parnassus Core Equity, che seleziona aziende americane con forti pratiche di governance e responsabilità sociale.

Un esempio dall’Italia: la Puglia Green Hydrogen Valley

Fino a 1 miliardo di investimenti è invece l’ammontare del progetto Puglia Green Hydrogen Valley, che prevede la produzione di idrogeno verde in due hub a Brindisi e Taranto. Finanziamenti pubblici fino a 370 milioni di euro, nell’ambito dell’IPCEI Hy2Infra approvato dalla Commissione Europea, che hanno avviato l’iter autorizzativo e messo la prima pietra. “Stiamo lavorando con la Regione e con il Governo per definire il quadro regolatorio di riferimento per l’idrogeno, che di fatto è una novità”, ha spiegato Giovanni Brianza, CEO di Edison Next.

Il vento del green soffia anche in Puglia, nel sud come nel resto d’Italia.