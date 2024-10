Imola. L’associazione dilettantistica Atletica Imola Sacmi-Avis, con il patrocinio del Comune di Imola, è impegnata anche quest’ anno nell’organizzazione della classica nazionale di corsa su strada denominata “55°Giro dei Tre Monti”, in programma il 6 ottobre, con partenza e arrivo all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ecco in sintesi il programma con le novità di quest’anno. Innanzi tutto la data. Da sempre l’evento si svolge la terza domenica di ottobre, ma quest’anno viene anticipato al primo fine settimana per la concomitanza con le “Finali Mondiali Ferrari “in programma all’Autodromo dal 16 al 20 ottobre.

Si comincia quindi sabato 5 Ottobre alle ore 15,30 con i ragazzi: G.P.“Promesse di Romagna” e coppa UiSP. Corsa riservata ai più giovani nati dal 2005 in poi. Si svolgerà all’intern dell’Autodromo sul rettilineo del traguardo con distanze variabili, secondo l’età, dai 300 ai 2000 mt. La categoria Juniores (2005 e 2006), invece, dovrà compiere un giro completo dell’autodromo. La prima partenza avverrà alle 15,30 e le altre a seguire. Possono partecipare solo ragazzi in regola con la certificazione medica richiesta dalle normative vigenti. La quota d’iscrizione è di € 2,50. E’ vivamente consigliata l’iscrizione anticipata entro venerdì 4 Ottobre. Sarà comunque possibile l’iscrizione sul posto fino alle ore 15,15. Tutti i ragazzi saliranno sul palco e riceveranno la medaglia ricordo e il premio di partecipazione alla presenza delle Autorità Locali. Verrà offerto un ottimo gelato artigianale. Alla luce del risultato soddisfacente dello scorso anno, anche quest’anno la manifestazione, per sottolineare l’aspetto aggregativo e formativo, si apre al mondo della scuola. Questa giornata riserva un premio speciale per le scuole del Circondario Imolese. Infatti i tre Istituti Comprensivi che porteranno il maggior numero di iscritti avranno in premio tre buoni spesa, rispettivamente di 200 €, 150 € e 100 € per l’acquisto di materiale scolastico o sportivo.

“CAMMINATE LUDICO MOTORIE”

La manifestazione è aperta a tutti, senza limiti di età, anche con passeggini e/o cani se tenuti al guinzaglio. Le camminate si svolgeranno sulle due consuete distanze: o giro dell’Autodromo di 5 Km. o classico percorso collinare di 15,3 Km. Partenza alle ore 9,00 al seguito della corsa competitiva. Chi presume di non giungere al traguardo entro le ore 12,00, può partire anticipatamente ma solo dalle 8,00 alle 8,30 per non intralciare gli atleti agonisti. Coloro che desiderano la maglietta ricordo dell’evento ed il pettorale personalizzato con il proprio nome e cognome dovranno iscriversi anticipatamente. Sarà possibile l’iscrizione il giorno stesso della gara ricevendo alcuni prodotti alimentari e non la maglietta.

“GARA COMPETITIVA DEI TRE MONTI”

Corsa riservata ai nati dal 2006 e precedenti secondo le regole Fidal. Partenza ore 9,00 sul tradizionale percorso del Giro Dei Tre Monti, per la distanza di 15,3 Km con arrivo entro il tempo massimo di 2 ore. E’ prevista solo l’iscrizione anticipata. Chi si iscrive entro le 23,59 di domenica 29 settembre, la quota di partecipazione è di 16 € e riceverà la maglietta personalizzata, il pettorale ed il pacco gara. E’ possibile iscriversi fino a giovedì 3 Ottobre con quota d’iscrizione di 16 € ricevendo un pettorale anonimo, il pacco gara ma non la maglietta. Per questa gara non saranno accettate iscrizioni sul posto. Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti. Sono inoltre previsti premi per un totale di 180 atleti, suddivisi in 5 categorie maschili e 4 femminili. E’ prevista inoltre la premiazione delle prime 3 Società a punteggio in base ai classificati nei primi 100 assoluti.Come da tradizione, la gara prevede un generoso montepremi in denaro per oltre 3.500 € e premi in natura che quest’anno superano gli 8.000 €. Le premiazioni avverranno a partire dalle 10,30 e saranno premiati i 40 gruppi più numerosi con prosciutti, trofei e premi vari in natura.