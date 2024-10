Imola. L’evolversi della situazione in Medio Oriente di queste ore desta preoccupazione e angoscia. Israele deve agire nel rispetto del diritto internazionale e in questa fase applicare un cessate il fuoco che garantisca la sicurezza sua e delle popolazioni coinvolte, in particolare a Gaza e in Libano. La sovranità territoriale non può essere violata ed è necessario che le operazioni militari cessino, come anche il lancio di razzi in risposta da parte di Hezbollah e Iran. La comunità internazionale deve unirsi per uno sforzo congiunto che eviti un’escalation di violenza e dia una via d’uscita attraverso la diplomazia, applicando le risoluzioni dell’ONU e il diritto internazionale.

L’Europa non può restare a guardare in silenzio e deve attivarsi con ogni mezzo possibile, politico e diplomatico, per far sentire una voce di buonsenso, giustizia e pace. In questo momento, deve essere fatto ogni tentativo possibile per arginare gli estremisti di tutte le parti coinvolte ed evitare un’estensione della guerra in tutto il Medio Oriente.