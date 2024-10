Castel San Pietro Terme (Bo). Sarà la montagna” (Neri Pozza editore), l’ultimo libro di Luca Saltini sarà presentato alla libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme venerdì 11 ottobre, ore 20.30 (via Mazzini 93). L’autore dialogherà con Sabrina Grementieri.

Luca Saltini, autore di Scrivimi dal confine, una delle piacevoli sorprese letterarie del 2023 con il suo bel tono nel raccontare le sfumature quotidiane che la vita propone, torna in libreria Atlantide con il suo nuovo libro Sarà la montagna, edito da Neri pozza: un viaggio attraverso la montagna che è un’avventura, un serrato inseguimento e un modo per fare i conti con sé stessi e i propri fantasmi.

Il libro

Nando è nato e cresciuto in montagna. Ha mosso i primi passi sui sentieri scoscesi che si inerpicano verso la cima e, anche quando è stato costretto a lavorare in un cantiere a fondovalle, ha sempre desiderato tornare a quel silenzio, all’ultima luce che accende il bosco la sera, al maso solitario che lo protegge dal rumore del mondo.

Per questo, quando il milanese dice di aver sentito, in una notte di tempesta, il ruggito potente di un animale e il raspare cattivo delle sue unghie contro la porta, Nando non gli crede.

Il milanese che ha lasciato un lavoro sicuro in città per andare a vivere con le vacche e a vangare l’orto non conosce le montagne, non sa di che cosa parla. Nessun animale è in grado di sradicare un larice, di far tremare una stalla.

Quando però Silvia, una delle poche persone in grado di strappare Nando alla sua solitudine, gli confessa che anche lei ha sentito qualcosa e ha paura, lui si mette in cammino verso quel mistero.

Parte di notte, solca il silenzio verde della boscaglia, attraversa la pura emozione dei luoghi intatti, vive la bellezza di una notte sotto il cielo stellato, di una radura dopo un inestricabile groviglio di rami. E rivede il passato con i suoi fantasmi, le ombre dei sogni che non ha potuto realizzare, l’amore che non ha avuto il coraggio di difendere.

Al ritmo cadenzato del suo respiro, Nando troverà la strada verso ciò che minaccia il paese. Perché la montagna dà molto, tutto, a quelli come lui, ma sa quando è giunto il tempo di far pagare un prezzo.

Luca Saltini è nato a Milano e vive a Lugano, dove lavora come responsabile dell’attività culturale della Biblioteca cantonale. Ha pubblicato Tattoo (Fernandel, 2012), Il demolitore di camper (Fernandel, 2013), Periferie (ADV, 2015), Una piccola fedeltà (Giunti, 2018), Scrivimi dal confine (Piemme, 2023) e Sarà la montagna (Neri Pozza, 2024).

È stato soggettista e co-sceneggiatore del lungometraggio omonimo tratto da Il demolitore di camper. Il film, interpretato da Milena Vukotic, è stato trasmesso dal primo canale della RSI, la televisione pubblica della Svizzera italiana.

Sabrina Grementieri è nata a Imola. Diplomata in Lingue e laureata in Scienze politiche a indirizzo internazionale, ha studiato per un anno in Germania, ma il suo grande amore resta l’Italia, Paese dove vive e che ama celebrare nei suoi libri. Tre sono le passioni che l’accompagnano da sempre: i viaggi, la lettura e la scrittura. Tra le sue pubblicazioni, La finestra sul mare edito da Sperling&Kupfer (2016) e pubblicato anche in Germania, Il calore della neve (Fabbri 2018), pubblicato anche in Albania, Esprimi un desiderio (Fabbri 2020), La notte della Concordia (Bur Rizzoli 2022). Nel 2024 è uscito Il sole di sera (Love ed.)

Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel./Whatsapp 051.6951180; email: [email protected].