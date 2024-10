Imola. C’è un secondo caso sospetto di Dengue da puntura probabilmente di zanzara tigre, dopo che il primo è stato confermato, per il quale sono in corso analisi di laboratorio per vedere se è confermata oppure no la patologia. Nel frattempo il Comune, come per il primo episodio, con un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri ha deciso la disinfestazione con insetticidi sia sul suolo pubblico sia nelle proprietà private interessate.

Le zone interessate, si comincerà quando la pioggia insistente di queste ore darà una tregua, sono viale Amendola (dal civico 26 al civico 40 pari, dal civico 93 al civico 123 dispari e dal civico 135 al civico 137), via della Milana (civico 2), via Baroncini (dal civico 1 al civico 7 dispari e dal civico 2 al civico 6 pari), viale Cappuccini (ai civici 1 e 1A), via Righi (ai civici 1, 1A, dispari e ai civici 2, 4 e 4A pari), via Punta (dal civico 20 al civico 22R e dal civico 23I al civico 23P e al civico 24A), via Lennon (al civico 12 e dal civico 15 al civico 19), via Puccini (civico 82), via Fornace Gallotti (dal civico 1 al civico 43 dispari), viale Zanotti (dal civico 1 al civico 3A dispari e dal civico 2 al civico 4 pari) e via Villa (al civico 18).