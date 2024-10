Si è tenuta il 3 ottobre presso il Tecnopolo di Bologna il Festival “After – Ecosistemi Digitali. Costruire il presente guardando al futuro”, la manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale, organizzata da Regione Emilia-Romagna, Agenda digitale dell’Emilia-Romagna e Lepida ScpA, che ha visto la partecipazione di pubbliche amministrazioni, aziende, istituzioni culturali e cittadini provenienti da otto regioni italiane, dal Friuli alla Calabria.

Il Festival è stato l’occasione per proporre due degli eventi annuali di maggiore rilievo per l’Agenda Digitale: l’incontro aperto delle Comunità Tematiche della Regione Emilia-Romagna e il Premio Agenda Digitale, l’iniziativa dedicata alla presentazione e alla valorizzazione delle buone pratiche digitali dei Comuni e delle Unioni di Comuni del territorio.

Il Nuovo Circondario Imolese, ospite dell’iniziativa, è risultato essere fra i vincitori del Premio Agenda Digitale Emilia-Romagna 2024 “per la crescita digitale del territorio e l’erogazione di servizi pubblici digitali, in un contesto di maggiore copertura a Banda Ultra Larga e di maggiori investimenti delle imprese nel digitale”.

Presenti per il Nuovo Circondario Imolese il sindaco di Imola e presidente NCI Marco Panieri e il sindaco di Dozza delegato NCI alla Transizione Digitale Luca Albertazzi: “Siamo molto contenti di questo premio che valorizza il percorso che stiamo facendo a livello circondariale sullo sviluppo digitale: dall’approvazione nel 2022 dell’Agenda Digitale alla partecipazione dei bandi PNRR per lo sviluppo dei servizi on line e la messa in sicurezza dei software gestionali, dallo sviluppo della sensoristica IOT ai workshop attivati nell’ambito del Laboratorio Aperto. Inoltre, anche le imprese del territorio stanno investendo su questo tema che riteniamo prioritario per la competitività di questo territorio.”

Per la Regione e l ’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, che hanno organizzato l’evento in collaborazione con Lepida ScpA, è stata l’occasione per fare il punto sui traguardi raggiunti dalla strategia Data Valley Bene Comune attuata nel periodo 2020-2025.

Tra il 2020 e il 2024 sul territorio regionale tra fondi Regione, Stato, europei e PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sono stati investiti oltre 410 milioni di euro per realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale. Non solo hardware, con connessioni in fibra ottica o via radio per portare Internet ad alta velocità ai cittadini o supercomputer per le pubbliche amministrazioni, ma anche software, con soluzioni come LepidaID, l’identità digitale usata da 1,3 milioni di cittadini.

Il Nuovo Circondario Imolese ha in corso in questo ambito importanti investimenti, in special modo legati al PNRR, per quasi 3 mln di euro per incrementare i servizi on line per cittadini e imprese, per mettere in sicurezza gli applicativi gestionali in uso, per progetti di sviluppo digitale sulle notifiche del SUAP e anagrafe e su interventi formativi sul territorio.