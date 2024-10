Imola. Si ritorna al palaRuggi per l’anticipo del sabato sera, 3ª giornata di campionato. La Neupharma Virtus Imola vede come propria avversaria Bakery Piacenza. Partono bene i gialloneri mettendo a referto 8 punti nel primi tre minuti di gioco con due triple firmate da Vaulet e Ricci. Ottime fasi anche in difesa con le stoppate di Masciarelli e Kadjividi, che permettono alla Virtus di rimanere in vantaggio (10-6). Qualche calo di attenzione giallonero e con una tripla Piacenza trova il sorpasso sul+1. Duri attacchi al ferro e intensità a rimbalzo, da parte dei virtussini, costringono gli avversari a qualche fallo di troppo: i successivi tiri dalla lunetta di Valentini (il migliore del primo parziale) permettono il contro sorpasso. Vantaggio sfumato per una defaillance finale, che permette a Piacenza di segnare allo scadere sigillando il risultato del primo quarto per 21-22.

Si parte forte nel secondo quarto con alti ritmi da parte di entrambe le squadre che però mettono a referto solo un parziale di 7- 2 nei primi 5 minuti. Due schiacciate consecutive di Obinna (top scorer nel primo tempo con 13 punti), che infuocano il palazzetto, regalano il +8 per i gialloneri. I biancorossi provano a rimanere in partita con una tripla, ma Masciarelli risponde segnando due canestri con libero aggiuntivo. Come nel quarto precedente i gialloneri entrano in bonus causa falli avversari e riescono ad andare in lunetta molteplici volte. Un due su due di Masciarelli decreta il +11 con cui le squadre vanno a riposo (46-35).

Pioggia di triple nei primi minuti del terzo quarto per i gialloneri, che fanno impazzire il pubblico di casa: Vaulet con due bombe consecutive prima, e Masciarelli con una in transizione dopo, mandano il punteggio sul 59-42. Ancora fondamentali gli attacchi al ferro che permettono di andare ai liberi. Prova a rimanere a galla la squadra ospite con una tripla e un and one, ma Valentini con un coast to coast da rimbalzo difensivo segna con libero aggiuntivo spezzando il parziale avversario. Terzo quarto a senso unico per la Neupharma Virtus Imola: mettendo a segno 31 punti in questo parziale scrive i titoli di coda sul match con largo anticipo e inizia il quarto finale sul 77-54.

Piacenza non si arrende nell’ultimo quarto e mette a referto un parziale di 3-10 nei primi 5′, ma non basta: i padroni di casa, a risultato già acquisito, continuano l’assalto a canestro con triple e schiacciate superando quota 100 punti. Al suono della sirena conclusiva è 103-82 il risultato finale a favore dei ragazzi di Galetti.

Tabellini:

Neupharma Virtus Imola: Masciarelli 19, Fiusco 3, Morina 6, Valentini 12, Vaulet 9, Magagnoli 10, Vannini, Santandrea, Obinna 19, Kadjividi, Ambrosin 13, Ricci 12

Bakery Piacenza: Klanskis 4, Perin 4 , Morvillo 3, Longo, Zoccoletti 9, Blair 8, Molinari, Chiti 29, Lanzi 9, Taddeo 16

Parziali:

21-22; 46-35; 77-54; 103-82