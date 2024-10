Imola. La scelta di quale scuola superiore scegliere dopo le medie è molto importante per ogni alunno o adolescente perché può determinare buona parte del suo futuro lavorativo e del suo posto nella società. Per tale motivo, il Circondario, ovvero i dieci Comuni, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola contribuiscono a finanziare l’Open day o Giornata dell’Orientamento Scolastico durante il quale docenti e studenti di ogni scuola faranno da “Ciceroni” ai loro futuri compagni, spiegandone inclinazioni e caratteristiche. Quest’anno il giorno scelto è sabato 12 ottobre dalle 15 all’Istituto comprensivo Orsini dove ragazzi di terza media (circa duemila lo scorso anno) con i propri genitori potranno recarsi ad ascoltare e dialogare con chi conosce bene le scuole superiori del Circondario e alcune anche fuori Circondario (liceo artistico e dello sport o altri a Bologna e a Faenza).

Secondo la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Silvia Poli “il sostegno all’istruzione e alle giovani generazioni è da sempre una delle priorità della Fondazione. Iniziative come questa, che accompagnamo da oltre vent’anni, rappresentano un punto cardine del nostro impegno a favore del territorio. L’orientamento scolastico non è solamente un momento di decisione personale, ma rappresenta un passo cruciale per il futuro frormativo e professionale dei giovani a beneficio dell’intera comunità. L’impatto delle scelte dei ragazzi ha una ricaduta anche sul mondo delle nostre imprese ed è bene che i giovani, nell’ambito di una scelta libera e consapevole, sappiano come si presenta l’offerta di lavoro del nostro territorio”.

Per il vicesindaco e assessore alla Scuola di Imola Fabrizio Castellari e la sindaca di Castel San Pietro delegata al Cisst (Centro servizi scuola territorio) Franscesca Marchetti “la scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nella vita degli adolescenti e pone al centro il futuro dei nostri ragazzi e ragazze. Anche con tale evento si rafforza e cresce il rapporto fra scuola e territorio che è fondamentale per costruire una comunità sempre migliore. Dopo la Giornata dell’Orientamento del 12 ottobre, come ogni anno saranno programmati gli Open Day che ogni istituto superiore organizza nella propria sede per permettere di conoscere in modo ancora più approfondito gli spazi, i laboratori e le attrezzature a dispsizione dei futuri alunni”. E Castellari aggiunge: “La Fondazione Cassa di Risparmio ci aiuta anche nel momento successivo alla scelta della scuola superiore, ovvero quello fra l’Università (a Imola ci sono molti e importanti corsi di laurea con il supporto fondamentale della Fondazione, ndr), il mondo del lavoro oppure gli Istituti Tecnologici Superiori”. La Marchetti informa anche che “circa il 20% degli studenti scelgono scuole superiori fuori Circondario, soprattutto da Castel San Pietro e Medicina verso Bologna. Ma altri ne arrivano nel Circondario da fuori”.

Per la dirigente scolastica dell’Ic5 Adele D’Angelo “attraverso il Progetto Orientamento Scolastico, il Distretto Cisst ha organizzato e promosso in questi anni numerose iniziative finalizzate a favorire scelte consapevoli da parte degli alunni anche con visite fin dalla seconda media in aziende del territorio. La didattica orientativa va dall’infanzia fino all’adolescenza con la Rete Orsa Minore che si avvale di esperti in tale campo e di psicologi del lavoro. I ragazzi e le ragazze si trovano in un momento cruciale della loro vita in quanto iniziano a riflettere sul proprio futuro formativo e professionale e noi, in quanto educatori abbiamo l’obbligo di accompagnarli per permettere agli studenti di fare scelte consapevoli in linea con le proprie aspirazioni e abilità”.

Il Distretto CISS/T, con la collaborazione della Rete degli Istituti Scolastici del Circondario imolese, ha istituito il Tavolo di Progettazione dell’Orientamento Scolastico le cui ulteriori attività comprendono diverse campagne informative sulle opportunità formative presenti sul territorio, la progettazione di corsi di formazione rivolti ai docenti dei differenti ordini e gradi delle scuole del Circondario al fine di favorire l’approfondimento sul piano territoriale delle tematiche relative al passaggio fra i due segmenti della scuola secondaria. Continua anche il percorso di ampliamento delle attività attraverso eventi dedicati all’orientamento in uscita dedicati ai ragazzi di quarta e quinta degli Istituti Secondari di secondo grado. Il focus delle iniziative in questo caso è la scelta del proprio futuro dopo il diploma: dalla scuola verso il lavoro, la formazione tecnica superiore, l’università, per promuovere la cultura dell’“Orientamento permanente – Didattica orientativa”. Nell’ambito delle attività per l’Orientamento scolastico, si ricorda che il CISS/T ogni anno è impegnato nella realizzazione di indagini svolte attraverso la somministrazione di questionari on line agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, al fine di valutare alcuni aspetti connessi alla scelta del percorso formativo dopo la scuola “media”, allo scopo di definire le linee programmatiche di intervento strategico più adeguate a perseguire l’obiettivo di un efficace orientamento dei giovani verso percorsi formativi più rispondenti alle loro caratteristiche personali e alle prospettive professionali, occupazionali ed esistenziali. I risultati delle indagini sono pubblicati sul sito del Nuovo Circondario Imolese.

Quest’anno la Giornata dell’Orientamento si rinnova e diventa più smart!

Il Distretto CISS/T ha messo a punto, grazie alla collaborazione con la Startup SOFOS Software di Imola, una mappa interattiva che si basa sull’utilizzo di QRcode. Per i visitatori sarà sufficiente acquisire con la fotocamera dei propri smartphone i codici QR distribuiti nell’edificio per accedere alla web app informativa in cui sarà visibile l’elenco delle scuole presenti. Il visitatore potrà vedere in mappa tutte le aule nelle sue vicinanze e, se seleziona una scuola, vederne la posizione e il percorso relativamente al punto in cui si trova. La stessa web app sarà attivabile anche attraverso un link specifico. Presso ogni “punto incontro” sarà presente un docente di sostegno per fornire informazioni specifiche alle famiglie di studenti disabili. Previo contatto con le segreterie di ogni Istituto scolastico sarà poi possibile concordare visite guidate riservate agli studenti disabili e ai loro familiari, anche in giornate diverse da quelle indicate. Nell’ambito delle iniziative che il CISS/T organizza per l’Orientamento Scolastico, è previsto anche un evento di formazione rivolto ai docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del Circondario imolese che si terrà martedì’ 8 ottobre 2024 presso il Nuovo Circondario Imolese – via Boccaccio 27, Imola ore 16.00-18.00. L’incontro di formazione è incentrato sui dati Excelsior ed è tenuto dalla Camera di Commercio di Bologna. I docenti partecipanti successivamente formeranno gruppi di alunni selezionati per diventare ambasciatori dei dati Excelsior, con il compito di analizzare e diffondere i dati attraverso la creazione di video e altri materiali.

