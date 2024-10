Una Clai combattiva e coriacea esce a testa alta dal PalaRescifina di Messina, anche se la buona prestazione delle ragazze di Nello Caliendo non è stata alla fine sufficiente per muovere la classifica. La formazione di coach Bonafede, senza dubbio una delle più attrezzate del girone A di serie A2 femminile, si impone per 3 set a 1 al termine di una bella partita e guadagna così i primi tre meritati punti della sua stagione. Imola ha messo a tratti in grossa difficoltà le avversarie ed ha avuto il merito di essere rimasta sempre dentro la partita nonostante le difficoltà dell’impegno. Molto convincente l’impatto delle imolesi sulla gara, con Pinarello e socie che riescono a mettere sin dai primi punti la giusta convinzione sul parquet. Il parziale iniziale vede infatti Pomili e compagne spesso avanti nel punteggio e le messinesi sono quindi costrette ad alzare il livello della propria pallavolo per porre rimedio alla concretezza delle rivali. Attente in difesa e propositive nella fase offensiva, le santernine lottano con cattiveria su ogni pallone e anche grazie allo straordinario apporto del loro capitano Alessia Mastrilli arrivano ad avere 3 preziosi set point sul 21-24. Messina può contare nel proprio organico su alcune giocatrici di assoluto valore e di ottima esperienza per la categoria e riesce a ribaltare la situazione grazie ad un break di 7 punti a 2 che permette alle siciliane di aggiudicarsi un set che pochi minuti prima sembrava perso.

La paura appena provata sveglia l’orgoglio delle atlete locali, che nel secondo parziale alzano notevolmente la qualità del loro gioco e scavano fin da subito un solco importante che Imola non sarà più in grado di ricucire. Il 25-19 finale, con cui l’Akademia Sant’Anna si porta sul 2-0, è lo specchio fedele di quanto visto sul parquet, con Diop (ex Scandicci) e Rossetto assolute protagoniste e spesso immarcabili per la difesa imolese. La Clai non ha comunque alcuna intenzione di arrendersi e nel terzo set scende in campo decisa a tenere ancora viva la partita. Stival (19 i punti dell’opposto) e Mescoli (14) non sbagliano un colpo e prendono per mano la squadra proprio nel momento di maggior bisogno. Imola si mette davanti e non smette di accelerare per tutto il parziale, vinto 25-21 senza che il punteggio fosse mai messo troppo in discussione. Purtroppo per le imolesi, nel quarto (e ultimo) set le energie vengono un po’ a mancare e la squadra non riesce a mantenere lo stesso ritmo imposto alla gara nel parziale precedente. Messina, dal canto suo, si rimette forte in carreggiata e grazie alla ritrovata vena offensiva delle sue attaccanti piazza il break decisivo che le permette di aggiudicarsi il match per 3 set a 1 (25-15 il parziale del quarto).

In casa Clai rimane sicuramente il rammarico per le occasioni sprecate nel primo set, ma la prestazione offerta in terra siciliana lascia senza dubbio ben sperare per il seguito del campionato. Imola ha lottato da squadra e non è assolutamente stata una comparsa al PalaRescifina, e questo è sicuramente quanto di buono lo staff tecnico si porta a casa dalla lunga trasferta che ha segnato lo storico e tanto atteso esordio nella seconda serie nazionale.

MVP della gara è stata nominata Rossella Olivotto, decisiva con i suoi 13 punti per la vittoria finale di Messina.

Campionato nazionale di serie A2 femminile Tigotà, girone A, prima giornata

Akademia Sant’Anna Messina- Clai Imola Volley 3-1 (28-26; 25-19; 21-25; 25-15)

Messina: Norgini (L) ne, Olivotto 13, Carraro 1, Modestino 14, Rollins 8, Rossetto 13, Mason 5, Trevisiol ne, Caforio (L), Babatunde ne, Guzin ne, Diop 21. All. Bonafede

Imola: Pomili 9, Rizzieri, Bacchilega 4, Pinarello 2, Mescoli 14, Ravazzolo 5, Arcangeli, ne, Migliorini 4, Mastrilli (L), Gambini (L), Visentin, Bulovic, Stival 19. All. Caliendo

Aces: Messina 3, Imola 3

Battute sbagliate: Messina 10, Imola 11

Muri: Messina 11, Imola 8

Errori punto: Messina 28, Imola 24

Durata set: 35’, 29’, 29’, 23’ Totale: 116’