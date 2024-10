Dozza. Due giorni dedicati alla celebrazione della storia. Il 12 e 13 ottobre torna “Accadde a Dozza…”, l’evento di rievocazione storica nella Rocca, nato nel 2014 e giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Organizzato dall’Associazione “Società dei VAI” di Bologna in collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte e il Comune di Dozza, l’iniziativa mira a raccontare la storia della fortezza di Dozza, dalla sua costruzione nel XIII secolo fino alla trasformazione in residenza rinascimentale.

L’evento, cresciuto nel corso degli anni, è diventato un appuntamento imperdibile nel calendario delle manifestazioni del castello, grazie ai suoi approfondimenti tematici curati da rievocatori storici. Durante le due giornate, la Rocca prenderà vita con ricostruttori in abiti medievali e rinascimentali che, attraverso visite guidate, banchi didattici e dimostrazioni, illustreranno non solo la storia della fortezza, ma anche la vita quotidiana di nobili, popolani, mercanti e cavalieri.

I visitatori potranno partecipare a visite guidate, a cadenza regolare ogni mezz’ora, per esplorare gli spazi museali e scoprire le collezioni, oltre all’evoluzione di abbigliamento e armamenti tra Medioevo e Rinascimento. Nelle sale della Rocca saranno ricreate scene di vita quotidiana, dalle abitudini alimentari ai giochi per bambini, passando per la cura dell’igiene personale e l’utilizzo di armi come spade e archi.

In occasione di “Accadde a Dozza…”, sarà inoltre allestita una piccola mostra di incisioni, documenti e rari trattati di scherma e duello risalenti ai secoli XVI e XVII, per raccontare l’evoluzione della celebre “Scuola Bolognese” di scherma e delle tecniche di combattimento.

Orari dell’evento: 10:30-12:30 e 14:30-18. Per partecipare all’evento occorre acquistare il biglietto d’ingresso del Museo della Rocca.



“Da ormai dieci anni l’evento “Accadde a Dozza”...porta in Rocca migliaia di visitatori, immergendoli nella storia di questo fantastico monumento, raccontata però attraverso gli aspetti semplici e quotidiani dell’alimentazione, della cosmesi, del gioco e, ovviamente, del combattimento – dichiara Federico Marangoni, presidente dell’Associazione “Società dei VAI”. Un modo per rendere fatti e avvenimenti del passato più vicini e reali e per far apprezzare a tutti, adulti e bambini, turisti e dozzesi, l’immenso e variegato patrimonio culturale del nostro paese. Da oltre 15 anni la Società dei Vai è impegnata nella divulgazione della storia e la collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte ha dimostrato che la rievocazione storica può essere un modo efficace per fare divulgazione ad un vasto pubblico senza rinunciare alla qualità.”

“La Società dei Vai” – conclude Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte – è uno dei gruppi di rievocazione storica che abbraccia il periodo tardo medievale e rinascimentale di maggior qualità ed esperienza presenti in Emilia Romagna. Collaboro con loro da anni e non posso che essere fiera della loro presenza in Rocca a Dozza. Grazie alla guida di Federico Marangoni, storico del costume, il gruppo riesce ad accompagnare il pubblico in un viaggio indietro nel tempo davvero realistico”.

Orari di apertura del Museo della Rocca di Dozza:

– ORA LEGALE (da marzo a novembre):

Dal lunedì al sabato ore 10-13 e 14-19; Domenica e festivi ore 10-19.

– ORA SOLARE (da novembre a marzo):

Dal lunedì al sabato ore 10-13 e 14-18; Domenica e festivi ore 10-18.