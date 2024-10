Goccia dopo goccia, si fa il mare. Seme dopo seme, cresce una foresta. È così che “Più vicini“, anno dopo anno, mette in circolo la cura per le tante comunità dei territori in cui opera Coop Alleanza 3.0. Anche in questo mese di ottobre, per il quarto anno consecutivo, “Più vicini“ si ripete proponendo in ogni negozio tre progetti selezionati dai consigli di Zona territoriali dei soci, tra i quali è possibile, dal 1° al 31 ottobre, scegliere quello o quelli che si sentono più… vicini.

Come fare?

Inserendo nelle apposite urne in corrispondenza della descrizione del progetto prescelto i gettoni che si ricevono alle casse, uno per ogni 15 euro di spesa. Per i soci, la possibilità è doppia: per ogni gettone fisico maturato facendo la spesa, ne ottengono infatti uno online, che ritrovano nella propria area riservata. Con i gettoni digitali, si possono esprimere nuovamente le proprie preferenze, in questo caso anche su progetti al di fuori del proprio territorio, entro il 3 novembre. I gettoni digitali si accumulano anche facendo la spesa su EasyCoop.

Una grande rete sociale

Coop Alleanza 3.0 ogni anno dedica a “Più vicini” oltre 240 mila euro, provenienti dall’1% degli acquisti di prodotti Coop da parte dei soci. Tutte le realtà partecipanti dal 2021 hanno ricevuto un contributo, grazie a quasi 19 milioni di gettoni “fisici” (che ogni anno vengono recuperati e riutilizzati) e oltre 300 mila online.

Una grande rete sociale che ha consentito di realizzare oltre 1.700 progetti utili alle persone, all’ambiente, alla condivisione della cultura e del benessere.

Vediamo qualche esempio da diverse aree: nel 2023 nel territorio di Comacchio, per sensibilizzare gli studenti ai temi ambientali, con Legambiente sono state lanciate “bombe di semi” per preservare la biodiversità, individuando le zone adatte con le scuole. A Castenaso, in provincia di Bologna, il sostegno è andato all’attività di cura del giardino del centro diurno “Chicco” da parte di persone con disabilità intellettiva appositamente formate e assistite. A Gorizia e dintorni, “Il Libro delle 18.03” ha presentato libri ed escursioni culturali sul territorio, mentre a Molfetta con le “Biblioteche urbane di Conversazioni dal Mare” sono state installate delle piccole casette di bookcrossing in varie zone della città. A Senigallia, “La Fabbrica dei sogni” ha acquistato tre diversi tipi di bicicletta per persone disabili. A Grottaglie sono state organizzate con l’associazione “Vivi la natura” visite guidate all’apiario dell’Azienda Agricola Blasi per vedere da vicino e conoscere meglio il ruolo delle api e il processo di produzione del miele.

Quest’anno, inoltre, per ampliare la scelta dei progetti, realtà ed enti del territorio hanno potuto presentare attraverso una call to action le loro proposte. Grazie a questa iniziativa sono arrivati oltre 750 progetti, tra cui i Consigli di Zona hanno selezionato i 690 ora proposti in negozio o sul sito per fare la propria scelta solidale.

(Lina Sini – Questo intervento lo trovate anche nel mensile Consumatori)