Imola diventa un set internazionale, importanti riprese cinematografiche interesseranno la città nelle prossime settimane. L’opera, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, farà parte probabilmente di una serie della casa di produzione Grøenlandia Srl, società di produzione indipendente tra le più importanti e attive oggi in Italia nata dall’incontro tra i registi Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Rovere è stato il regista di “Veloce come il vento” con Stefano Accorsi girato in città che ebbe un ottimo succeso e gli attori sono annunciati di calibro internazionale anche se non si conoscono ancora i nomi. La serie sarà distribuita in diversi paesi, non solo in Italia, rappresentando una vetrina importante per Imola e l’intera Motor Valley. La produzione, che resterà per diverse settimane sul nostro territorio, si concentrerà in particolare sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, simbolo della vocazione motoristica di Imola e dell’Emilia-Romagna, ma non solo. Le riprese interesseranno anche la città di Imola, dando valore e visibilità alle sue bellezze storiche e architettoniche, creando una preziosa sinergia tra il circuito e il tessuto urbano. Questo mix unico offrirà una visibilità eccezionale alla nostra città, promuovendo il brand Imola in tutto il mondo e valorizzando ulteriormente il legame indissolubile tra il nostro territorio e il motorsport.

Dichiarazione del sindaco di Imola, Marco Panieri: “Siamo molto orgogliosi di accogliere questa grande produzione televisiva che celebra il nostro patrimonio motoristico. Imola sarà l’indiscussa protagonista di questa serie, che non solo metterà in luce la storia e la passione della nostra città per il motorsport, ma ci offrirà anche un’opportunità straordinaria di promuovere Imola all’estero, consolidando ulteriormente il nostro ruolo di capitale della Motor Valley. Le riprese si svolgeranno non solo all’interno del nostro iconico Autodromo, ma anche in diversi luoghi della città, offrendo una visibilità internazionale sia al circuito che al nostro straordinario patrimonio urbano”.

Le riprese comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina, che sono dettagliate nell’ordinanza allegata al presente comunicato. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare con le autorità per garantire il regolare svolgimento delle attività di ripresa e minimizzare i disagi.

Ecco i punti fondamentali dell’Ordinanza:

L’istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei per la regolamentazione della circolazione sulle

strade del Comune di Imola

A. Dalle ore 00:00 di sabato 12/10/2024 alle ore 24:00 di sabato 16/11/2024

1. PARCO DELL’OSSERVANZA

1.1. Deroga al divieto di transito per i veicoli della Società Organizzatrice e autorizzati a suo servizio;

B. Dalle ore 15:00 di lunedì 14/10/2024 alle ore 03:00 di martedì 15/10/2024

2. VIA CATERINA SFORZA

Corpo di Polizia Locale

del Nuovo Circondario Imolese

2 di 8

2.1. Divieto di sosta con rimozione su tutti gli stalli presenti nel tratto compreso tra il civico 1 e il fronte

del civico 5 su entrambi lati;

2.2. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale G. Amendola

e il fronte del civico 5;

3. VIALE G. AMENDOLA

3.1. Divieto di sosta con rimozione su tutti gli stalli nel tratto compreso tra il civico 8 e l’intersezione con

Via Caterina Sforza;

4. PIAZZALE G. DALLE BANDE NERE

4.1. Divieto di sosta con rimozione nel corsello compreso tra l’intersezione con Via A. Saffi e il civico 11

(ingresso del presidio ospedaliero “Lolli”);

4.2. Divieto di transito veicolare e pedonale nel corsello compreso tra l’intersezione con Via A. Saffi e il

civico 11 (ingresso del presidio ospedaliero “Lolli”), con l’esclusione dei veicoli a servizio del

presidio ospedaliero e dei mezzi diretti al cantiere della Rocca Sforzesca;

5. VIA AURELIO SAFFI

5.1. Divieto di sosta con rimozione su tutti gli stalli nel tratto compreso tra il fronte del civico 48 e

l’intersezione Piazzale G. dalle Bande Nere in corrispondenza del corsello adiacente al monumento

memoriale della visita a Imola di San Giovanni Paolo II;

6. VIA AURELIO SAFFI

6.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli in linea e a spina di pesce sul lato ovest,

dall’ingresso del parcheggio denominato Bocciofila;

6.2. Divieto di sosta con rimozione veicoli su n. 20 stalli nella penultima fila sul lato sud del parcheggio

denominato Bocciofila;

7. PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIA CATERINA SFORZA, PIAZZALE G. DALLE BANDE

NERE E SOTTOPASSAGGIO DI COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO BOCCIOFILA

7.1. Divieto di transito veicolare e pedonale;

C. Dalle ore 00:00 di lunedì 14/10/2024 alle ore 24:00 di martedì 05/11/2024

8. VIA ASPROMONTE

8.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli in entrambi i lati della strada, nel tratto

compreso tra il civico 7/B, l’ingresso del Parcheggio a sbarre denomin“Aspromonte-Centro Città”

e l’intersezione con Via Manfredi;

D. Venerdì 15/11/2024, per 4 ore tra le ore 09:00 e le ore 17:00

9. PIAZZA G. MATTEOTTI

Corpo di Polizia Locale

del Nuovo Circondario Imolese

3 di 8

9.1. Divieto di transito veicolare e pedonale;

9.2. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutta la Piazza;

10. VIA EMILIA

10.1. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto in corrispondenza di Piazza G. Matteotti;

10.2. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto in corrispondenza di Piazza G. Matteotti;

11. VIA ALDROVANDI

11.1. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto in corrispondenza di Piazza G. Matteotti;

11.2. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto in corrispondenza di Piazza G. Matteotti;

12. PIAZZA A. GRAMSCI

12.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli tra l’intersezione con Via G. Mazzini e il civico 10;

E. Giovedì 17/10/2024, dalle ore 09:00 alle ore 17:00

13. VIA EMILIA

13.1. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Don Bughetti e

l’intersezione con Vicolo Inferno;

F. Giovedì 17/10/2024, dalle ore 00:00 alle ore 19:00

14. VIA EMILIA

14.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su n. 2 stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio di persone

con disabilità, posti tra il civico 69 e il civico 71;

15. VIA DON BUGHETTI

15.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via

Emilia e l’intersezione con Via IX Febbraio;

16. PIAZZA DEL DUOMO

16.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli nel tratto compreso tra il civico 5 e

l’intersezione con Via Don Bughetti;

17. VIA CAVOUR

17.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via

F. Orsini e il civico n. 40;

Corpo di Polizia Locale

del Nuovo Circondario Imolese

4 di 8

17.2. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via

F. Orsini e il civico n. 62;

17.3. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via F. Orsini e

l’intersezione con Via Manfredi/Via G. Verdi;

18. VIA F. ORSINI

18.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via

Cavour e l’intersezione con Via Valeriani;

G. Martedì 22/10/2024, dalle ore 06:00 alle ore 20:00

19. VIA CASE DI DOZZA

19.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli;

19.2. Divieto di transito veicolare e pedonale;

20. VIA FRATELLI CAIROLI

20.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Emilia e il civico

14;

20.2. Divieto di transito veicolare e pedonale all’intersezione con Via Emilia;

21. VICOLO RUSCONI

21.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli;

21.2. Divieto di transito veicolare e pedonale;

22. VIA C. ZAMPIERI

22.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli;

22.2. Divieto di transito veicolare e pedonale;

23. VIA GIUSEPPE VERDI

23.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su 2 stalli adibiti alla sosta a pagamento in corrispondenza dei

civici 5 e 7;

23.2. Divieto di transito veicolare all’intersezione con Via Emilia;

24. VIA EMILIA

24.1. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via C. Sforza/Via

Digione e l’intersezione con Via F.lli Cairoli;

25. VIA QUARTO

25.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Verdi e

l’intersezione con Via Tito Speri;

Corpo di Polizia Locale

del Nuovo Circondario Imolese

5 di 8

25.2. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Verdi e

l’intersezione con Via Tito Speri;

H. Martedì 22/10/2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

26. VIA EMILIA

26.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra il civico 5 e l’intersezione con Via F.lli

Cairoli;

27. VIA CAVOUR

27.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via F.lli Cairoli e la

rotatoria con Via Nardozzi e Viale G. Carducci;

I. Dalle ore 15:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 22:00 di venerdì 25/10/2024

28. VIALE D. RIVALTA

28.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via N. Bixio e

l’intersezione con Via G. Mazzini;

28.2. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via T. della Volpe e

l’intersezione con Via G. Mazzini;

28.3. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via N. Bixio e

l’intersezione con Via G. Mazzini;

28.4. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via T. della Volpe e

l’intersezione con Via G. Mazzini;

J. Venerdì 25/10/2024 dalle ore 00:00 alle ore 22:00

29. VIALE D. RIVALTA

29.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Castelfidardo e

l’intersezione con Via T. della Volpe;

29.2. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Quaini e

l’intersezione con Via Castelfidardo, con l’esclusione dei veicoli diretti/provenienti a/dal Parcheggio a

sbarre Ragazzi del ‘99;

K. Venerdì 25/10/2024 dalle ore 08:00 dalle ore 20:00

30. VIA G. MAZZINI

30.1. Divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Garibaldi e

l’intersezione con Via G.B. Zappi;

31. VIA G. GARIBALDI

Corpo di Polizia Locale

del Nuovo Circondario Imolese

6 di 8

31.1. Senso unico alternato di circolazione con transito regolato da movieri, nel tratto compreso tra

l’intersezione con Via G. Mazzini e l’intersezione con Piazza del Duomo con movieri;

32. VIA XX SETTEMBRE

32.1. Obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell’intersezione con Via G. Garibaldi, con l’esclusione

dei veicoli di residenti, aventi titolo, attività commerciali presenti nel tratto tra l’intersezione con Via

G. Mazzini e l’intersezione con Via XX Settembre;

L. Dalle ore 08:00 di martedì 22/10/2024 alle ore 22:00 di mercoledì 23/10/2024 e dalle ore

15:00 di giovedì 22/10/2024 alle ore 22:00 di venerdì 25/10/2024

33. PIAZZA A. BIANCONCINI

33.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli compresi tra il fronte del civico n. 13 e il

fronte del civico 5, tra il fronte del civico 24/A e il fronte del civico 30/A (tra i passaggi pedonali

presenti circa alla metà del parcheggio e la rotatoria con Viale A. Saffi, comprese le file ai lati

dell’aiuole);

M. Giovedì 24/10/2024 dalle ore 05:00 alle ore 19:00

34. VIALE ZAPPI G.B. – PARCHEGGIO A SBARRE ORTOMERCATO

34.1. Divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli nel pianto terra;

34.2. Divieto di transito veicolare e pedonale nel piano terra;

Insomma, il centro storico soffrirà per un paio di mesi di restrizioni assai pesanti, si spera che ne valga la pena.