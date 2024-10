Inciampa la Neupharma Virtus Imola dopo la vittoria casalinga di sabato scorso. A Vicenza i gialloneri non riescono a imporsi e i 16 di Morina non bastano: 67-61 per Civitus Pallacanestro Vicenza. Ora testa alta al prossimo appuntamento infrasettimanale di mercoledì 16 nelle mura vicine di Faenza.

Il riassunto della partita

Si va in trasferta per la 4ª giornata di campionato che vede la Neupharma Virtus Imola sfidare Vicenza. Il primo quarto comincia con le marcature aperte dalla squadra di casa che mette a referto un parziale di 10-5 nei primi 5′ di gioco. La Virtus non abbassa la testa ma qualche dimenticanza in difesa, e a rimbalzo, permette agli avversari di segnare portandosi sul 15-7. I gialloneri attaccano il ferro ma Vicenza difende bene: la tripla di Magagnoli e i due punti di Obinna non bastano, nei primi dieci minuti il punteggio è 22-14.

Parte il secondo quarto e la Virtus, in difficoltà, non si scoraggia segnando una tripla, ma i padroni di casa rispondono dall’altra parte del campo portando il punteggio sul +13 (32-19). Buone fasi difensive permettono ai aialloneri di rubare palla e attaccare forte costringendo Vicenza a fare fallo: si va in bonus e il 2/2 di Valentini manda a -9 (35-26). Così come il ritmo si alza in difesa si alza anche in attacco, e una super schiacciata di Kadjividi fa avvicinare a -7. Negli ultimi minuti la fortuna non è della parte imolese che attacca il ferro ma non riesce a realizzare. Si va in spogliatoio con il punteggio sul 36-28 per Vicenza.

Si rientra in campo e i virtussini attaccano subito segnando due canestri nel primo minuto di gioco andando a -4. Ottime difese da parte dei ragazzi di coach Galetti, ma due triple consecutive della squadra di casa interrompono il parziale positivo e portano a -10 (42-32). L’intensità in fase di non possesso cala e costringe a fare vari falli mandando in bonus gli avversari nei primi 5′. La partita prosegue a buoni ritmi e Morina mette a referto 5 punti in pochi secondi mandandoci a -8 dai padroni di casa. Negli ultimi secondi sempre Morina trova i due punti più il libero aggiuntivo che, però, non va, chiudendo il risultato sul 51-44 per i padroni di casa.

L’ultimo quarto inizia con le squadre che segnano poco: solo due punti nei primi 3′ targati Vicenza. La marcatura dei gialloneri viene aperta dalla tripla di Magagnoli che vale il -6 e che riapre la partita, ma Marangoni risponde da tre punti portando il punteggio sul 56-47. I ritmi si alzano verso la metà del quarto e ancora Molina (top scorer Virtus) con canestro e assist mantiene in partita la squadra accorciando le distanze a – 7 (58-51). Nei minuti finali i gialloneri provano il sorpasso difendendo bene; prendendosi dei buoni tiri che purtroppo non entrano; e andando in lunetta. Gli sforzi non bastano e la Neupharma Virtus Imola si arrende in quel di Vicenza per 67-61.

Tabellini:

Neupharma Virtus Imola: Masciarelli 2, Fiusco, Morina 16 , Valentini 10 , Vaulet 6, Magagnoli 11 , Vannini, Santandrea, Obinna 10 , Kadjividi 4, Ambrosin 2, Ricci,

Civitus Pallacanestro Vicenza: Carr, Cecchin, Almansi 12, Vanin, Marangoni 10,Presutto, Nwohuocha 6, Gasparin 12, Ucles 14, Da Campo 5, Cucchiaro 8, Beggio,

Parziali:

22-14; 36-28; 51-44; 67-61