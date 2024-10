Imola. A partire da martedì 15 e fino a giovedì , saranno attive modifiche temporanee alla viabilità in via Lasie per consentire lo svolgimento di lavori stradali programmati. Dopo la richiesta e numerose sollecitazioni per l’anticipo dei lavori da parte del Comune, è stato chiesto che la riasfaltatura fosse completa e non una sola manutenzione del tappeto/manto stradale. Infatti, gli interventi previsti includono, oltre al tappeto (per circa 4 cm), anche il rifacimento anche del binder stradale (di circa 6-8 cm). Nel complesso, l’intervento ha un costo di circa 240mila euro + IVA.

Nello specifico, sarà in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale in alcuni tratti della strada, regolato come segue:

Dal 15 al 18 ottobre

Dal 21 al 25 ottobre

Dal 28 al 31 ottobre

Le restrizioni interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria di Via I e Via Gambellara fino all’intersezione con la S.P. 54 Via Lughese. In base all’avanzamento dei lavori, potranno essere istituiti sensi unici alternati con regolazione semaforica o con l’ausilio di movieri.

I lavori sono svolti da Hera, su sollecitazione del Comune di Imola. Dopo numerosi sopralluoghi dei tecnici comunali, di Area Blu S.p.A. e di Hera, si è chiesto di accelerare vista l’importanza che quell’arteria ricopre nella rete stradale della città (per la zona industriale e per il collegamento nord-sud). Sono esclusi dal divieto i veicoli delle Forze dell’Ordine, del Soccorso, del trasporto scolastico, i residenti e coloro diretti alle attività commerciali situate nella zona interessata dai lavori.

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati e comunicate eventuali ulteriori variazioni alla viabilità. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare i propri spostamenti in anticipo per ridurre i disagi.

Dichiarazione del sindaco, Marco Panieri: “Comunichiamo con soddisfazione la realizzazione di questo importante intervento su via Lasie. Viste le numerose sollecitazioni che da tempo arrivavano dai cittadini relativamente alle condizioni della strada e che avevamo colto, vista l’importanza che la via ricopre per la viabilità della città, abbiamo costruito un gioco di squadra con Hera per rispondere in modo condiviso e coordinato ad una importante necessità del territorio. Ringrazio i tecnici e quanti hanno lavorato per l’avvio di questo cantiere.”