A Imola e nel Circondario Imolese aumentano le donazioni di plasma ma diminuiscono quelle di sangue e calano anche i soci attivi. I dati del Circondario Imolese sono in controtendenza con quelli regionali che vedono un aumento delle donazioni di sangue e ancora più del plasma. Questi numeri si riferiscono ai primi 8 mesi del 2024, sono messi a confronto con lo stesso periodo del 2023 ed evidenziano un calo di 100 donazioni di Sangue intero. Un calo rilevato anche nel numero dei soci attivi di 20 donatori. “Sono numeri che ci devono fare riflettere – afferma Paolo Monti, presidente dell’Avis di Imola – e, nell’ambito del nostro Comprensorio, sono omogenei. Certo l’Avis di Imola è quella che contribuisce in modo determinate a questa negatività, infatti, è l’Avis che ha il maggior numero negativo: 114 donazioni di sangue intero in meno rispetto alla stesso periodo dello scorso anno”. A “fare compagnia” all’Avis di Imola ci sono quelle di Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo e Castel San Pietro, queste ultime due con numeri decisamente poco significativi, 3 donazioni in meno per ciascuna. Tuttavia ci sono Avis con risultati più brillanti, per esempio l’Avis di Fontanelice con 21 donazioni in più, l’Avis di Mordano con 22 donazioni in più, come pure l’Avis di Tossignano con un + 1. Diverso è il quadro della situazione delle donazioni di plasma che sono allineate con quelle regionali, infatti, le donazioni di plasma del Circondario Imolese sono aumentate di 51 unità, il 7,24% rispetto al 2023, l’Avis di Imola con 28 donazioni in più seguito da Castel San Pietro con 18 donazioni e Mordano con 6.

“Da un lato – continua Paolo Monti –, sono preoccupato da questi dati negativi ma, dall’altra parte vediamo con favore un aumento per la raccolta del plasma per il quale c’è un maggior consumo rispetto al sangue intero, tanto che anche l’Avis Nazionale sta cercando di promuove sempre di più la raccolta di plasma. Un ringraziamento particolare, dunque, a questi ultimi perché è richiesto un allungamento dei tempi della seduta ai quali non si sottraggono, fretta e poco tempo a disposizione certo non aiutano, ma le poltrone disponibili si riempiono senza problemi. L’Avis sta cercando di capire il motivo di questa flessione che dura ormai da alcuni anni, in particolare dallo scoppio della pandemia da Covid. Purtroppo, uno degli effetti collaterale della pandemia è stato la dissoluzione dei rapporti sociali, provocata in maggior parte dalla necessità di rinchiuderci in casa propria per cercare di evitare il contagio, rafforzando con questo gesto una visione e una necessità di soddisfare i propri bisogni personali evitando di vedere e trascurando una visione più complessiva della società e dei bisogni di coloro che sono bisognosi di supporto. Un altro fattore è stato anche un maggiore rigore nel decretare l’idoneità alla donazione, al fine di rendere sempre più sicura la trasfusione; infatti, dobbiamo sempre ricordarci che il nobile e generoso gesto della donazione è fatto da una persona sana in favore di una personale malata e quindi dal fisico debellato. Per ultimo e non meno importante, il fatto che il Consiglio dell’Avis, forse ha esaurito quella spinta promozionale che aveva portato l’Avis Imolese tra quella più blasonate. Le considerazioni di cui sopra sono rafforzate dall’analisi dei donatori attivi e dei nuovi. I donatori attivi al termine degli 8 mesi del 2024 sono stati per il Comprensorio 6.151 con un decremento di 161 nei confronti dello stesso periodo del 2023, l’Avis di Imola guida la graduatoria negative con ben 126 donatori in meno”. A questo quadro si aggiunge l’altro numero negativo dei nuovi donatori, 232 nel 2024, contro 252 nello stesso periodo del 2023, ciò significa che i nuovi donatori non sono stati sufficienti per coprire gli abbandoni dovuti al limite di età, a motivi di saluti e in parte al trasferimento in altre città al di fuori del nostro Circondario. Il presidente Monti aggiunge, poi, che “pur avendo fatto un quadro negativo della situazione, tuttavia, dobbiamo ringraziare tutti i donatori che colgono l’importanza non solo di donare sangue, cioè vita, ma anche di sottoporsi alla procedura della donazione del plasma, emocomponente importante trasfusioni mirate, ma indispensabile per produrre farmaci dai quali dipende la vita di molti pazienti emofilici e oncologici, oltre che i bambini nati prematuri e i grandi ustionati”.

L’Avis di Imola ricorda, inoltre, un altro appuntamento importante per tutti i donatori o per quelli che lo vorranno diventare. “Dobbiamo aiutare i nostri anticorpi attraverso il vaccino antinfluenzale – aggiunge Monti – che serve a proteggere noi e chi ci circonda ed è più fragile: anziani, bimbi, persone immunodepresse. In più, se doniamo sangue o plasma, vaccinarci è anche una scelta di straordinario valore civico, che mette in sicurezza il sistema sanitario evitando i cali di scorte in caso di epidemie influenzali. Difendiamo la salute di tutti, non facciamoci mancare sangue e plasma, per noi il vaccino è gratuito”.

Infine l’Avis di Imola ricorda anche che il 2025 è un anno importante per tutte le Avis d’Italia, poiché come da statuto è previsto il rinnovo della cariche sociali, per cui chi fosse intenzionato a svolgere attività all’interno dell’Associazione, e aiutarla con nuove idee per farla ritornare a crescere, questo è il momento di farsi avanti”.

Puoi diventare donatore se:

-hai tra 18 e 60 anni di età;

-sei in buono stato di salute;

-il tuo peso corporeo è almeno di 50 Kg.

Se hai questi tre requisiti non ti rimane che prenotare la visita di idoneità (colloquio con il medico e successivo prelievo di sangue), ovviamente questa visita è gratuita.

Ecco i contatti: e-mail [email protected] telefono 054232158 (dalle 8:30 alle 12:30) Instagram avis.imola Facebook Avis Imola