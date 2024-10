Imola. “In merito ai recenti sviluppi intorno al quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna – Castel Bolognese e alla relazione rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana, come sindaco e come territorio sono rimasto amareggiato dalle modalità unilaterali e per alcuni aspetti irrispettose con cui si è scelto di procedere”. E’ molto arrabbiato il sindaco Marco Panieri sui metodi di Rfi dopo che la stessa aveva annunciato un percorso che tenesse in conto il parere di tutti i soggetti coinvolti.

E invece, continua il sindaco “abbiamo messo in evidenza più volte e in tutte le sedi come il metodo con cui si sarebbe proseguiti nel dialogo sarebbe stato fondamentale. Lo abbiamo ribadito come Comuni, come Città Metropolitana di Bologna e anche come Regione Emilia-Romagna. Tuttavia, nonostante la chiarezza da parte nostra, non si sta procedendo nel modo corretto nei confronti dei territori. Come già detto, sul sito del Dibattito Pubblico sono stati pubblicati ulteriori tracciati sviluppati da parte di RFI, ma su cui non vi è stato alcun dialogo con gli Enti Locali. Le ipotesi che RFI, anche se si avvicinano più di altre al risultato finale che qualcuno desidera, devono tenere presente le considerazioni fatte dai territori e delle implicazioni sul percorso. Infatti, individuare un corridoio di passaggio significa anche considerare e condividere tutte le soluzioni strutturali per percorrerlo, comprese il tunnel (proposto dal comitato NoViadotto, ndr) e ogni opera di mitigazione consentita”.

“La relazione di RFI manifesta la volontà di proseguire in modo unilaterale e non condiviso. Il dialogo fra gli enti coinvolti e i territori sta tornando in una modalità sbagli”ata, improduttiva e che non aiuta nessuno delle parti coinvolte – conclude Panieri -. Voglio ribadire, come già fatto più volte, che l’opera è strategica, ma deve esserci un dialogo vero, reale, serio, con i territori, in sinergia con i Comuni, la Città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. In linea anche con gli assessori Michele Zanelli ed Elisa Spada che mi hanno affiancato nel seguire questo percorso, per quanto ci riguarda, a questo punto, questo potrà avvenire solo con il coinvolgimento al Tavolo Interistituzionale anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”h.