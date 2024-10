Imola. Seconda giornata di gare delle Finali Mondiali Ferrari 2024, in programma all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Sabato 19 e domenica 20 ottobre accesso alle tribune mediante biglietto acquistabile sul sito ticketone.it o alle biglietterie dell’Autodromo. Per i residenti nei 23 comuni del Con.Ami è previsto un abbonamento due giorni ridotto acquistabile solo nelle biglietterie dell’Autodromo.

Sarà una domenica 20 ottobre di grandi emozioni quella che attende i tifosi del Cavallino Rampante grazie alla parata delle Hypercar 499P, che prenderà il via intorno alle 12.30 da piazza Antonio Gramsci, per poi proseguire in Via Giuseppe Mazzini e viale Dante Alighieri per entrare alle 12.45 all’interno della pista e dare il via all’atteso Ferrari Show.

Le protagoniste di questa sfilata saranno le due vetture che hanno vinto le ultime due edizioni della 24 Ore di Le Mans, la numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, prima lo scorso giugno, e la numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi trionfatori nell’edizione del Centenario del 2023. Ad accompagnarle ci sarà anche la terza Hypercar Ferrari, la numero 83 iscritta dal team AF Corse e guidata da Yifei Ye, Robert Shwartzman e Robert Kubica che, alla sua prima stagione nel FIA WEC, ha già messo in archivio il primo successo, nel settimo round disputato al COTA, in Texas. Per la 499P si tratta di un ritorno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dove nel 2022, in occasione delle Finali Mondiali, era stata svelata per la prima volta al mondo.

Nella giornata di venerdì 18 ottobre è proseguita l’attività racing con le ultime gare per i Challenge Ferrari, prima delle Finali, con le prove il sabato e le gare la domenica. Cavalcata solitaria per la vittoria di Eric Cheung nella gara 2 della Coppa Shell AM. Il canadese, che così ha realizzato una doppietta dopo il successo di ieri, ha preso il largo sin dal via, gestendo così in assoluta tranquillità fin sotto la bandiera a scacchi. Ottimo secondo posto per Paolo Scudieri, autore di alcuni pregevoli sorpassi, mentre in terza posizione si è piazzato Andrea Levy, nonostante una penalizzazione di 10” per un contatto. Spettacolare il duello per il quarto posto risolto nel finale a favore di Henrik Kamstrup ai danni di Guy Fawe.

Pronto riscatto di Giacomo Altoé nella gara 2 del Trofeo Pirelli. Dopo lo zero rimediato nella prima, nella seconda corsa ha imposto la sua indiscussa superiorità, chiudendo con ampio margine di vantaggio nonostante una safety car che aveva compattato il gruppo. Alle sue spalle battaglia senza esclusione di colpi per salire sui due restanti gradini del podio. A prevalere è stato Luigi Coluccio davanti a Bence Valint, vincitore ieri. In seconda posizione aveva concluso Phillip Baron ma una penalizzazione per track-limits lo ha retrocesso all’ottavo posto.

Gara 2 della Coppa Shell & 488 nel segno di Henry Hassid. Il francese, grazie ad una partenza bruciante dalla terza casella, ha preso subito il comando delle operazioni, impostando un ritmo insostenibile per tutti i suoi avversari. Neanche l’entrata della Safety Car a due giri dalla fine ne ha fermato l’impeto, con Hassid che ha subito fatto il vuoto. Duello per le restanti piazze d’onore, con Andreas Ritzl bravo a respingere gli assalti di Andrzej Lewandowski, vincitore di gara 1 ma poi squalificato.

Nell’ultima gara di giornata, Dylan Medler si è imposto ancora nel Challenge NA, confermando la superiorità emersa già nella prima. Alle sue spalle si è piazzato Roberto Perrina che, pur avendo il battistrada non lontano, non è mai riuscito ad avvicinarsi abbastanza per portare un attacco. Terzo gradino del podio per Matias Perez Companc, quarta posizione per Jason McCarthy.