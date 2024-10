Ecco un breve riepilogo della nottata fra il 19 ottobre e il 20 ottobre, fornito dalla Polizia Locale, per quello che riguarda gli eventi climatici sul territorio del circondario imolese colpito da piogge torrenziali. Nella notte in via preventiva a Imola sono state chiuse via Graziadei, via Tiro a segno e viale Dante e Tosa, qualche lieve problema in zona Campanella e Autodromo con caduta di un albero all’interno dell’anti stadio (era già chiuso).

Il Sillaro ha creato maggiori fastidi sia a Castel San Pietro dove nella notte è stata disposta l’evacuazione in via Viara per alcuni numeri civici. Sospesa la viabilità lungo alcune strade in diversi tratti: in via Mori, dalla via Emilia agli Stradelli Guelfi, in via Bastiana e via Corlo e in via Raffaellonasia. A Castel Guelfo allagate via Scuole di Giardino, via Muraglione, via delle Case Nuove, via della Buona Sera, via Ladello, via Malcantone. L’acqua del Sillaro èfuoriuscita nella zona della Pianta e alla Bettola a Castel Guelfo, chiuse via Modoni, via Dozza. Problemi anche a Dozza, Medicina, Casalfiumanese, Fontanelice, Casola Canina e Spazzata Sassatelli.

A Ponte Bettola rottura di parti di un piccolo argine. A Ponte Bettola e nell’area della rotonda e del centro storico di Castel Guelfo si sono riversati circa 20 cm di acqua. La protezione civile e le forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte con sacchi di sabbia cercando di metttere in sicurezza le zone colpite.