Imola. Nuova iniziativa Fondazione Cassa di risparmio di Imola per incontrare il mondo dei più piccoli. Sabato 26 ottobre, nella Galleria della Fondazione (piazza Matteotti 1) avranno inizio una serie di incontri dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni.

. Inaugurata alla fine di aprile, la Galleria della Fondazione propone, nell’attuale allestimento, una selezione di opere e oggetti diversi provenienti dalle Raccolte di artigianato ed arte custodite presso palazzo Sersanti.

“I nostri nuovi locali – ha dichiarato Giuseppe Savini, responsabile delle Collezioni della Fondazione – vogliamo che siano non solo spazi dedicati alle esposizioni, ma che possano diventare anche luoghi di incontro e di attività diverse. La Sala Mazzanti ospita, in queste settimane, un ciclo di presentazione di libri. Abbiamo in programma delle proiezioni e, dal 26 di ottobre, avranno inizio i laboratori didattici dedicati ai bambini”. Al termine della visita alla mostra, quadri, sculture e oggetti storici diventeranno per i bambini che parteciperanno fonte di ispirazione per i laboratori creativi che si svolgeranno sempre nelle sale della galleria. I bambini avranno l’opportunità di trasformare idee e materiali in piccole opere d’arte o di ingegno, sperimentando e mettendo alla prova le proprie abilità manuali.

I laboratori didattici sono pensati per imparare divertendosi, stimolando la creatività e avvicinando i bambini all’arte e alla storia locale in modo interattivo e accessibile. Gli incontri si terranno di sabato dalle 16 alle 17.30 e saranno curati da Irene Margotti e Denise Guiotto e seguiranno il seguente programma:

• 26 ottobre: La valigia dei ricordi

• 23 novembre: Il paesaggio che cambia

• 30 novembre: Di volto in volto

• 7 dicembre: Mani sapienti

• 14 dicembre: Intrecci di storie

Le iscrizioni (un bambino più un adulto) per un massimo di 10 bambini accompagnati per incontro potranno esse effettuate al seguente recapito: Tel. 0542.26606.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria.