Imola. “La tenuta degli argini in larga parte ha funzionato con maggiori problemi per il fiume Sillaro, chiaramente se piove molto in poco tempo come venerdì 18 e sabato 19 ottobre e un mese fa a settembre, le difficoltà sono maggiori soprattutto per la tenuta dei fossi”. Il sindaco Marco Panieri, lunedì 21 ottobre, ringrazia le forze dell’ordine che hanno salvato due persone le quali si erano messe in auto col maltempo (quando era stato sconsigliato dalle istituzioni mettersi in viaggio) la protezione civile e tutti coloro che hanno aiutato a fronteggiare l’emergenza maltempo, ma ci tiene pure a rimarcare “comportamenti al limite dell’incoscienza”.

“Nella notte di sabato 19 ottobre, io e il capitano dei carabinieri Domenico Lavigna abbiamo sentito delle urla, luci e musica vicino al fiume Sillaro che era in piena – racconta Panieri -. Ci siamo precipitati in un casolare non lontano dal corso d’acqua dove si stava tenendo una festa con una ventina di giovani. Li abbiamo fatti uscire, proprio in quel momento stava cadendo una ‘bomba d’acqua’. Poi un’auto dei giovani si era anche persa e quindi tutta la macchina organizzativa ha perso tempo prezioso e ci ha creato problemi. Non si possono fare cose del genere quando ci sono le scuole chiuse e tutti sanno che si è in una situazione a rischio”.

A proposito, come mai sono state chiuse le scuole sabato 19 dopo che si era deciso in modo diverso fin verso sera del venerdì? ”

Avevamo due modelli meteorologici a disposizione forniti dall’Aeronautica, uno prevedeva i temporali più intensi fin dal mattino del 19 e invece sono scoppiati nella serata. Abbiamo optato per la prudenza e per non creare problemi alla viabilità visto che non era possibile garantire il trasporto pubblico. Oggi, lunedì 21 ottobre, le scuole sono state riaperte”. L’autodromo con le Finali Mondiali Ferrari invece non è stato chiuso, perché? “Ormai sappiamo che il Santerno dà assai meno problemi del Sillaro, anche in tal caso abbiamo visionato modelli dell’Aeronautica. In ogni caso, avevamo le pompe montate nel paddock, i sacchi di sabbia e un piano di evacuazione organizzato con la protezione civile se ce ne fosse stato bisogno. Era una manifestazione mondiale con giornalisti provenienti da tutto il mondo, ma eravamo pronti a intervenire nel caso di necessità”.

Panieri, quali sono stati i punti più critici? “Nel Comune di Imola a Casola Canina e a Giardino (dove un cittadino con un grosso trattore ha aiutato parecchie famiglie) nelle zone vicino a Castel Guelfo, Dozza, Castel San Pietro e Medicina che sono le città maggiormente colpite dalle piogge torrenziali, con i sindaci mi sono mantenuto sempre in contatto. Ormai dobbiamo considerare questi fenomeni quasi ordinari e attrezzarci ad affrontali, non è più come fino a qualche anno fa. I cambiamenti climatici ci sono eccome. Ringrazio il Cda della Sacmi che ci ha donato una pompa che abbiamo utilizzato a Casola Canina insieme a un’insacchettatrice, sempre Sacmi, che che ci ha permesso di ripulire il fango, Rispetto alle altre alluvioni abbiamo avuto meno problemi a Spazzate Sassatelli e a Sesto Imolese. A Imola ci sono pochi sfollati, andati quasi tutti da famiglie e amici. A Medicina invece ce n’erano circa 120, alcuni anche a Castel Guelfo. Per Imola, i danni sono ad alcune abitazioni, fossi da ripulire e diverse strade peggiorate”. Comunque consiglio a tutti di dotarsi dell’Alert sytem e di guardare i canali istituzionali, anche se avevano pulito i fiumi e i fossi con queste bombe d’acqua andiamo in crisi come nel Ladello”.

Come mai sono stati chiusi i ponti sul Santerno?

“Il ponte di viale Dante è il più basso e ha dei vincoli, per quanto riguarda il ponte Tosa che è più alto, dobbiamo rifarlo e il progetto è quasi pronto anche in tal caso con l’aiuto della Sacmi (dovrebbe essere terminato entro la metà del 2026 ma forse anche prima, ndr)”.

(m.m.)